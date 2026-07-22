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132 удара ножом: житель Крыма получил 14 лет за жестокое убийство матери - РИА Новости Крым, 22.07.2026
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132 удара ножом: житель Крыма получил 14 лет за жестокое убийство матери
132 удара ножом: житель Крыма получил 14 лет за жестокое убийство матери - РИА Новости Крым, 22.07.2026
132 удара ножом: житель Крыма получил 14 лет за жестокое убийство матери
Житель Симферопольского района получил 14 колонии за убийство матери, совершенное с особой жестокостью. Как сообщает пресс-служба Следкома Крыма, мужчина нанес... РИА Новости Крым, 22.07.2026
2026-07-22T17:29
2026-07-22T17:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района получил 14 колонии за убийство матери, совершенное с особой жестокостью. Как сообщает пресс-служба Следкома Крыма, мужчина нанес родственнице 132 ножевых ранения.Трагедия произошла 30 января в селе Трудовое. Во время ссоры с 70-летней матерью мужчина схватился за нож и нанес ей не менее 132 ударов. Злоумышленник попытался скрыться, выпрыгнув в окно третьего этажа, но был задержан правоохранителями и признал вину.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:23 ножевых: в Крыму рецидивистка зарезала знакомогоЖительница Симферополя зарезала мужа в пьяной ссореСевастополец на отдыхе убил знакомого шампуром
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132 удара ножом: житель Крыма получил 14 лет за жестокое убийство матери

Следком: житель Крыма получил 14 лет строгого режима за жестокое убийство матери

17:29 22.07.2026
 
© Следком Крыма и СевастополяЖитель Симферопольского района признан виновным в совершении убийства своей матери
Житель Симферопольского района признан виновным в совершении убийства своей матери
© Следком Крыма и Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района получил 14 колонии за убийство матери, совершенное с особой жестокостью. Как сообщает пресс-служба Следкома Крыма, мужчина нанес родственнице 132 ножевых ранения.
Трагедия произошла 30 января в селе Трудовое. Во время ссоры с 70-летней матерью мужчина схватился за нож и нанес ей не менее 132 ударов. Злоумышленник попытался скрыться, выпрыгнув в окно третьего этажа, но был задержан правоохранителями и признал вину.
"Приговором суда мужчина признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 14 годам лишения свободы", – сказано в сообщении.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.
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КрымНовости КрымаСледком Крыма и СевастополяПрокуратура Республики КрымУбийство
 
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