https://crimea.ria.ru/20260721/zhitel-kryma-nezakonno-nalovil-krevetki-na-polmilliona-1157845904.html

Житель Крыма незаконно наловил креветки на полмиллиона

Житель Крыма незаконно наловил креветки на полмиллиона - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Житель Крыма незаконно наловил креветки на полмиллиона

Житель Красноперекопского района оштрафован за незаконную добычу черноморской креветки на полмиллиона рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T17:49

2026-07-21T17:49

2026-07-21T17:49

крым

браконьерство

черное море

морепродукты

креветка

прокуратура республики крым

штрафы

приговор

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110082/28/1100822863_0:617:1447:1431_1920x0_80_0_0_4c3a4451fdcf15a740c8b1c142bd23d4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Житель Красноперекопского района оштрафован за незаконную добычу черноморской креветки на полмиллиона рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма.Обвиняемого с незаконным уловом задержали сотрудниками погрануправления ФСБ. Суд приговорил фигуранта к штрафу в размере 600 тысяч рублей. Также удовлетворен иск зампрокурора республики о взыскании вреда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое крымчан получили сроки за незаконный вылов креветкиДвое севастопольцев получили срок за незаконный вылов мидийГендиректор предприятия в Крыму наловил мидий на уголовное дело

крым

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, браконьерство, черное море, морепродукты, креветка, прокуратура республики крым, штрафы, приговор, новости крыма