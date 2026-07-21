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Житель Крыма незаконно наловил креветки на полмиллиона - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Житель Крыма незаконно наловил креветки на полмиллиона
Житель Крыма незаконно наловил креветки на полмиллиона - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Житель Крыма незаконно наловил креветки на полмиллиона
Житель Красноперекопского района оштрафован за незаконную добычу черноморской креветки на полмиллиона рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T17:49
2026-07-21T17:49
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браконьерство
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креветка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Житель Красноперекопского района оштрафован за незаконную добычу черноморской креветки на полмиллиона рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма.Обвиняемого с незаконным уловом задержали сотрудниками погрануправления ФСБ. Суд приговорил фигуранта к штрафу в размере 600 тысяч рублей. Также удовлетворен иск зампрокурора республики о взыскании вреда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое крымчан получили сроки за незаконный вылов креветкиДвое севастопольцев получили срок за незаконный вылов мидийГендиректор предприятия в Крыму наловил мидий на уголовное дело
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крым, браконьерство, черное море, морепродукты, креветка, прокуратура республики крым, штрафы, приговор, новости крыма
Житель Крыма незаконно наловил креветки на полмиллиона

Житель Крыма заплатит штраф за незаконную добычу черноморской креветки

17:49 21.07.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКреветки
Креветки - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Житель Красноперекопского района оштрафован за незаконную добычу черноморской креветки на полмиллиона рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма.
"В сентябре прошлого года мужчина, снарядившись ловушечным орудием, в районе села Рисовое осуществил добычу креветки черноморской травяной. Всего незаконно было добыто более 10 тысяч экземпляров креветки стоимостью более 500 тысяч рублей", – сказано в сообщении.
Обвиняемого с незаконным уловом задержали сотрудниками погрануправления ФСБ.
Суд приговорил фигуранта к штрафу в размере 600 тысяч рублей. Также удовлетворен иск зампрокурора республики о взыскании вреда.
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КрымБраконьерствоЧерное мореМорепродуктыКреветкаПрокуратура Республики КрымШтрафыПриговорНовости Крыма
 
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