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Житель Крыма незаконно наловил креветки на полмиллиона
Житель Крыма незаконно наловил креветки на полмиллиона - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Житель Крыма незаконно наловил креветки на полмиллиона
Житель Красноперекопского района оштрафован за незаконную добычу черноморской креветки на полмиллиона рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T17:49
2026-07-21T17:49
2026-07-21T17:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Житель Красноперекопского района оштрафован за незаконную добычу черноморской креветки на полмиллиона рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма.Обвиняемого с незаконным уловом задержали сотрудниками погрануправления ФСБ. Суд приговорил фигуранта к штрафу в размере 600 тысяч рублей. Также удовлетворен иск зампрокурора республики о взыскании вреда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое крымчан получили сроки за незаконный вылов креветкиДвое севастопольцев получили срок за незаконный вылов мидийГендиректор предприятия в Крыму наловил мидий на уголовное дело
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крым, браконьерство, черное море, морепродукты, креветка, прокуратура республики крым, штрафы, приговор, новости крыма
Житель Крыма незаконно наловил креветки на полмиллиона
Житель Крыма заплатит штраф за незаконную добычу черноморской креветки