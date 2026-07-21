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Жара и грозы: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Жара и грозы: погода в Крыму во вторник
Жара и грозы: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Жара и грозы: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, днем вероятны локальные грозовые дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, днем вероятны локальные грозовые дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. 5-10 м/с Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +30…+32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +28...+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии без осадков. Столбики термометров покажут от +19 до +22 градусов ночью, а днем поднимутся до +28...+32.21-23 июля в центральных, западных и южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасностьСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260719/kholodnyy-front-s-dozhdyami-prineset-prokhladu-na-sleduyuschey-nedele-v-krymu-1157739717.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Жара и грозы: погода в Крыму во вторник

В Крыму 21 июля до +34 градусов и вероятны локальные грозовые дожди

00:01 21.07.2026
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЖара
Жара - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, днем вероятны локальные грозовые дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, на побережье до +22, днем +29…+34, в горах +21…+26 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. 5-10 м/с Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +30…+32.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +28...+30 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии без осадков. Столбики термометров покажут от +19 до +22 градусов ночью, а днем поднимутся до +28...+32.
21-23 июля в центральных, западных и южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность
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19 июля, 18:39
Холодный фронт с дождями принесет прохладу на следующей неделе в Крыму
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Жара и грозы: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 21 июля
23:14Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
23:11В Севастополе объявлена воздушная тревога
23:07Трасса "Новороссия" под контролем ВС РФ и удары ВСУ по мирным: главное за день
22:57Антикрымская операция Киева – стойкость жителей полуострова войдет в историю
22:45Бизнесу запретили продавать недвижимость сразу после выкупа у государства
22:30Перевозчиков без электронной накладной штрафовать пока не будут
22:18В Севастополе бесплатно обучат детей плаванию
22:06Крымский мост вечером 20 июля: оперативная обстановка
21:52На Землю обрушится новая магнитная буря – когда ждать удар
21:41В Севастополе стартует выдача QR-кодов на баллонный газ
21:31Вынесли из гаража 13 канистр: в Крыму задержали похитителей бензина
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