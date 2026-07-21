https://crimea.ria.ru/20260721/zhara-i-grozy-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1157783297.html

Жара и грозы: погода в Крыму во вторник

Жара и грозы: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Жара и грозы: погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, днем вероятны локальные грозовые дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T00:01

2026-07-21T00:01

2026-07-21T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/05/1138636651_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8428616587fa762ed24eca92aeaa6b90.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, днем вероятны локальные грозовые дожди, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. 5-10 м/с Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +30…+32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +28...+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии без осадков. Столбики термометров покажут от +19 до +22 градусов ночью, а днем поднимутся до +28...+32.21-23 июля в центральных, западных и южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасностьСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260719/kholodnyy-front-s-dozhdyami-prineset-prokhladu-na-sleduyuschey-nedele-v-krymu-1157739717.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр