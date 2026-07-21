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Зеленский назначил нового главкома ВСУ

Зеленский назначил нового главкома ВСУ - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Зеленский назначил нового главкома ВСУ

Новым главнокомандующим Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый. О советующем решении сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T22:43

2026-07-21T22:43

2026-07-21T23:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Новым главнокомандующим Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый. О советующем решении сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.Об увольнении Александра Сырского заявил ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Глава киевского режима подтвердил эту информацию.При этом, по мнению Зеленского, бывший главком ВСУ Александр Сырский "обеспечил результаты для Украины".В Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе, Полтаве и ряде других городов на неделе проходили акции протеста после того, как Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Михаила Федорова. Митингующие требуют вернуть Федорова и отправить в отставку главкома ВСУ. Зеленский также открыто признавал наличие конфликта между Федоровым и Сырским.18 июня СМИ заявляли, что глава киевского режима рассматривает возможность снятия Александра Сырского c поста главнокомандующего ВСУ на фоне протестов против отставки главы минобороны Михаила Федорова.На отставке Сырского настаивал ряд депутатов Верховной рады. В частности, нардеп Ярослав Железняк заявил, что нынешняя модель военного управления, которую применяет главком, "не соответствует характеру войны 2026 года". Он также отметил, что решения о базовом обеспечении бригад военной техникой согласовывались месяцами, при этом обеспечение получали только лояльные руководству ВСУ командиры.Генерал-майор Михаил Драпатый был командующим Сухопутными войсками Украины с ноября 2024 по июнь 2025 года. Известно, что под его командованием 9 мая 2014 года бронетехника 72-й бригады пошла на баррикады в Мариуполе. Сырский занимал пост главкома ВСУ с февраля 2024 года.*Внесен в России в перечень террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, всу (вооруженные силы украины), минобороны украины, новости, в мире, александр сырский