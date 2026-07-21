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Зеленский назначил нового главкома ВСУ - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Зеленский назначил нового главкома ВСУ
Зеленский назначил нового главкома ВСУ - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Зеленский назначил нового главкома ВСУ
Новым главнокомандующим Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый. О советующем решении сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T22:43
2026-07-21T23:17
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Новым главнокомандующим Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый. О советующем решении сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.Об увольнении Александра Сырского заявил ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Глава киевского режима подтвердил эту информацию.При этом, по мнению Зеленского, бывший главком ВСУ Александр Сырский "обеспечил результаты для Украины".В Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе, Полтаве и ряде других городов на неделе проходили акции протеста после того, как Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Михаила Федорова. Митингующие требуют вернуть Федорова и отправить в отставку главкома ВСУ. Зеленский также открыто признавал наличие конфликта между Федоровым и Сырским.18 июня СМИ заявляли, что глава киевского режима рассматривает возможность снятия Александра Сырского c поста главнокомандующего ВСУ на фоне протестов против отставки главы минобороны Михаила Федорова.На отставке Сырского настаивал ряд депутатов Верховной рады. В частности, нардеп Ярослав Железняк заявил, что нынешняя модель военного управления, которую применяет главком, "не соответствует характеру войны 2026 года". Он также отметил, что решения о базовом обеспечении бригад военной техникой согласовывались месяцами, при этом обеспечение получали только лояльные руководству ВСУ командиры.Генерал-майор Михаил Драпатый был командующим Сухопутными войсками Украины с ноября 2024 по июнь 2025 года. Известно, что под его командованием 9 мая 2014 года бронетехника 72-й бригады пошла на баррикады в Мариуполе. Сырский занимал пост главкома ВСУ с февраля 2024 года.*Внесен в России в перечень террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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владимир зеленский, украина, всу (вооруженные силы украины), минобороны украины, новости, в мире, александр сырский
Зеленский назначил нового главкома ВСУ

Новым главкомом ВСУ станет Михаил Драпатый - Зеленский

22:43 21.07.2026 (обновлено: 23:17 21.07.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Новым главнокомандующим Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый. О советующем решении сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.
Об увольнении Александра Сырского заявил ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Глава киевского режима подтвердил эту информацию.
"Новым главнокомандующим Вооруженных Сил Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой, Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена конфигурация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом, по мнению Зеленского, бывший главком ВСУ Александр Сырский "обеспечил результаты для Украины".
В Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе, Полтаве и ряде других городов на неделе проходили акции протеста после того, как Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Михаила Федорова. Митингующие требуют вернуть Федорова и отправить в отставку главкома ВСУ. Зеленский также открыто признавал наличие конфликта между Федоровым и Сырским.
18 июня СМИ заявляли, что глава киевского режима рассматривает возможность снятия Александра Сырского c поста главнокомандующего ВСУ на фоне протестов против отставки главы минобороны Михаила Федорова.
На отставке Сырского настаивал ряд депутатов Верховной рады. В частности, нардеп Ярослав Железняк заявил, что нынешняя модель военного управления, которую применяет главком, "не соответствует характеру войны 2026 года". Он также отметил, что решения о базовом обеспечении бригад военной техникой согласовывались месяцами, при этом обеспечение получали только лояльные руководству ВСУ командиры.
Генерал-майор Михаил Драпатый был командующим Сухопутными войсками Украины с ноября 2024 по июнь 2025 года. Известно, что под его командованием 9 мая 2014 года бронетехника 72-й бригады пошла на баррикады в Мариуполе.
Сырский занимал пост главкома ВСУ с февраля 2024 года.
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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Владимир ЗеленскийУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Минобороны УкраиныНовостиВ миреАлександр Сырский
 
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