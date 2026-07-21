https://crimea.ria.ru/20260721/zaschitnikam-prigranichya-uprosili-postuplenie-v-vuzy-1157838219.html

Защитникам приграничья упростили поступление в вузы

Защитникам приграничья упростили поступление в вузы - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Защитникам приграничья упростили поступление в вузы

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях закон о гарантиях участникам контртеррористической операции (КТО) на территориях Белгородской, РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T15:09

2026-07-21T15:09

2026-07-21T16:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях закон о гарантиях участникам контртеррористической операции (КТО) на территориях Белгородской, Курской и Брянской областей наравне с участниками специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.Закон направлен на сближение статусов участников СВО и участников отражения вооруженного вторжения на территорию России. В частности, для таких лиц будут установлены аналогичные уже действующим в отношении участников СВО льготы для поступления в организации среднего профессионального и высшего образования по программам бакалавриата и специалитета.Также приняты изменения в законодательство, которые позволят дополнительно защитить жилищные права некоторых категорий сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, и членов их семей.Ранее сообщалось, что участникам СВО и их семьям упростили получение социальных услуг. Соответствующий закон принят 8 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Арест имущества иноагентов и списание долгов бойцам СВО: какие законы вступят в силуДети добровольцев получат преимущество при зачислении в кадетские корпуса180 крымских ветеранов СВО бесплатно прошли лечение в центрах Соцфонда России

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, соцзащита, высшее образование, образование в россии, льгота, новости