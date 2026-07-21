https://crimea.ria.ru/20260721/vtb-rynok-ipoteki-vyros-na-60-po-itogam-pervogo-polugodiya-1157838393.html

ВТБ: рынок ипотеки вырос на 60% по итогам первого полугодия

ВТБ: рынок ипотеки вырос на 60% по итогам первого полугодия - РИА Новости Крым, 21.07.2026

ВТБ: рынок ипотеки вырос на 60% по итогам первого полугодия

Доля ипотеки в сегменте многоквартирного жилья с начала текущего года достигла 43%, рост составил 10 процентных пунктов в сравнении с первым полугодием 2025... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T15:07

2026-07-21T15:07

2026-07-21T15:07

втб

банк

ипотека

недвижимость

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Доля ипотеки в сегменте многоквартирного жилья с начала текущего года достигла 43%, рост составил 10 процентных пунктов в сравнении с первым полугодием 2025 года, сообщает ВТБ.Анализ рынка ипотечных и неипотечных сделок в первом полугодии 2026 года был проведен на основе данных Роскадастра и экосистемы недвижимости М2 (входит в группу ВТБ). Как отмечается в сообщении, за указанный период россияне заключили около 600 тысяч сделок по покупке квартир за наличный расчет – на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на рынке ипотечного кредитования количество сделок выросло на 60% за тот же период, превысив 478 тысяч.Средняя стоимость квартиры в неипотечных сделках, проведенных на платформе М2, составила 6,1 миллиона рублей (-5% по сравнению с январем-июнем 2025 года). При этом на вторичном рынке средний "чек" сделки немного вырос – на 3%, до 6,2 миллиона рублей, а на первичном, напротив, снизился - на 14%, с 7,1 миллиона рублей до 6,1 миллиона рублей. Средний размер ипотеки по итогам полугодия составил 4,6 миллиона рублей, что на 6% ниже показателя января-июня 2025 года. В разрезе программ по размеру "чека" лидируют льготные программы – 6 миллионов рублей, рост в годовом выражении на 3%. По рыночной ипотеке средний размер кредита составил 3,2 миллиона рублей (+10%).По мнению старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, основным фактором роста ипотечного рынка, который увеличился на 60% за полугодие, является снижение ставок вслед за ключевой.Генеральный директор экосистемы недвижимости М2 Алексей Завгородний отметил, что рынок неипотеки фактически возвращается к привычному объему после рекорда прошлого года."По нашим прогнозам, доля сделок без заемных средств в сегменте многоквартирных домов по итогам 2026 года снизится до 50%, при этом основной спрос придется на вторичный рынок", - прокомментировал Завгородний. В топ-5 регионов по спросу в сегменте неипотеки в первом полугодии 2026 года входят Москва – 7,6% всех неипотечных сделок по покупке квартир в стране, Московская область – 6,9%, Санкт-Петербург – 5,1%, Краснодарский край – 4% и Свердловская область – 3,8%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, банк, ипотека, недвижимость