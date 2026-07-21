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ВТБ: рынок ипотеки вырос на 60% по итогам первого полугодия - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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ВТБ: рынок ипотеки вырос на 60% по итогам первого полугодия
ВТБ: рынок ипотеки вырос на 60% по итогам первого полугодия - РИА Новости Крым, 21.07.2026
ВТБ: рынок ипотеки вырос на 60% по итогам первого полугодия
Доля ипотеки в сегменте многоквартирного жилья с начала текущего года достигла 43%, рост составил 10 процентных пунктов в сравнении с первым полугодием 2025... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T15:07
2026-07-21T15:07
втб
банк
ипотека
недвижимость
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Доля ипотеки в сегменте многоквартирного жилья с начала текущего года достигла 43%, рост составил 10 процентных пунктов в сравнении с первым полугодием 2025 года, сообщает ВТБ.Анализ рынка ипотечных и неипотечных сделок в первом полугодии 2026 года был проведен на основе данных Роскадастра и экосистемы недвижимости М2 (входит в группу ВТБ). Как отмечается в сообщении, за указанный период россияне заключили около 600 тысяч сделок по покупке квартир за наличный расчет – на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на рынке ипотечного кредитования количество сделок выросло на 60% за тот же период, превысив 478 тысяч.Средняя стоимость квартиры в неипотечных сделках, проведенных на платформе М2, составила 6,1 миллиона рублей (-5% по сравнению с январем-июнем 2025 года). При этом на вторичном рынке средний "чек" сделки немного вырос – на 3%, до 6,2 миллиона рублей, а на первичном, напротив, снизился - на 14%, с 7,1 миллиона рублей до 6,1 миллиона рублей. Средний размер ипотеки по итогам полугодия составил 4,6 миллиона рублей, что на 6% ниже показателя января-июня 2025 года. В разрезе программ по размеру "чека" лидируют льготные программы – 6 миллионов рублей, рост в годовом выражении на 3%. По рыночной ипотеке средний размер кредита составил 3,2 миллиона рублей (+10%).По мнению старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, основным фактором роста ипотечного рынка, который увеличился на 60% за полугодие, является снижение ставок вслед за ключевой.Генеральный директор экосистемы недвижимости М2 Алексей Завгородний отметил, что рынок неипотеки фактически возвращается к привычному объему после рекорда прошлого года."По нашим прогнозам, доля сделок без заемных средств в сегменте многоквартирных домов по итогам 2026 года снизится до 50%, при этом основной спрос придется на вторичный рынок", - прокомментировал Завгородний. В топ-5 регионов по спросу в сегменте неипотеки в первом полугодии 2026 года входят Москва – 7,6% всех неипотечных сделок по покупке квартир в стране, Московская область – 6,9%, Санкт-Петербург – 5,1%, Краснодарский край – 4% и Свердловская область – 3,8%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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втб, банк, ипотека, недвижимость

ВТБ: рынок ипотеки вырос на 60% по итогам первого полугодия

15:07 21.07.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРынок недвижимости
Рынок недвижимости - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Доля ипотеки в сегменте многоквартирного жилья с начала текущего года достигла 43%, рост составил 10 процентных пунктов в сравнении с первым полугодием 2025 года, сообщает ВТБ.
Анализ рынка ипотечных и неипотечных сделок в первом полугодии 2026 года был проведен на основе данных Роскадастра и экосистемы недвижимости М2 (входит в группу ВТБ). Как отмечается в сообщении, за указанный период россияне заключили около 600 тысяч сделок по покупке квартир за наличный расчет – на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на рынке ипотечного кредитования количество сделок выросло на 60% за тот же период, превысив 478 тысяч.
Средняя стоимость квартиры в неипотечных сделках, проведенных на платформе М2, составила 6,1 миллиона рублей (-5% по сравнению с январем-июнем 2025 года). При этом на вторичном рынке средний "чек" сделки немного вырос – на 3%, до 6,2 миллиона рублей, а на первичном, напротив, снизился - на 14%, с 7,1 миллиона рублей до 6,1 миллиона рублей.

Средний размер ипотеки по итогам полугодия составил 4,6 миллиона рублей, что на 6% ниже показателя января-июня 2025 года. В разрезе программ по размеру "чека" лидируют льготные программы – 6 миллионов рублей, рост в годовом выражении на 3%. По рыночной ипотеке средний размер кредита составил 3,2 миллиона рублей (+10%).
По мнению старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, основным фактором роста ипотечного рынка, который увеличился на 60% за полугодие, является снижение ставок вслед за ключевой.
"Меняется и структура выдачи: доля госпрограмм снижается в пользу рыночных инструментов, их соотношение постепенно выравнивается. Сохранение ценового разрыва между первичным и вторичным рынками перераспределяет спрос преимущественно на готовое жилье – там и фиксируется основной рост выдач по рыночным программам. Те, кто откладывал покупку из-за высоких ставок, возвращаются к стандартным продуктам", – приводятся в сообщении пояснения Охорзина.
Генеральный директор экосистемы недвижимости М2 Алексей Завгородний отметил, что рынок неипотеки фактически возвращается к привычному объему после рекорда прошлого года.
"По нашим прогнозам, доля сделок без заемных средств в сегменте многоквартирных домов по итогам 2026 года снизится до 50%, при этом основной спрос придется на вторичный рынок", - прокомментировал Завгородний.

В топ-5 регионов по спросу в сегменте неипотеки в первом полугодии 2026 года входят Москва – 7,6% всех неипотечных сделок по покупке квартир в стране, Московская область – 6,9%, Санкт-Петербург – 5,1%, Краснодарский край – 4% и Свердловская область – 3,8%.
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