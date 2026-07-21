https://crimea.ria.ru/20260721/vsu-udarili-po-avtovokzalu-v-zaporozhskoy-oblasti--raneny-dva-cheloveka-1157839877.html

ВСУ ударили по автовокзалу в Запорожской области – ранены два человека

ВСУ ударили по автовокзалу в Запорожской области – ранены два человека - РИА Новости Крым, 21.07.2026

ВСУ ударили по автовокзалу в Запорожской области – ранены два человека

Два человека получили ранения в результате удара ВСУ по автовокзалу в Каменке-Днепровской Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T15:21

2026-07-21T15:21

2026-07-21T15:21

запорожская область

атаки всу

евгений балицкий

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости сво

новые регионы россии

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Два человека получили ранения в результате удара ВСУ по автовокзалу в Каменке-Днепровской Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По информации губернатора, пострадавших оперативно эвакуировали, в настоящее время они находятся в больнице.При этом опасность повторных ударов в регионе сохраняется, добавил Балицкий.Минувшей ночью массированной атаке украинских дронов подвергся город Приморск в Запорожской области. Повреждения получили коммерческие здания, а также гражданская инфраструктура.20 июля Евгений Балицкий сообщил, что здание школы повреждено в селе Приазовском Запорожской области в результате целенаправленного удара ВСУ. Кроме того, по его данным, повреждены были близстоящие дома.17 июля дрон ВСУ ударил по многоэтажке в центре Васильевки. Ранения получили две женщины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Балицкий доложил Путину о ситуации на Запорожской АЭСТрасса "Новороссия" взята под контроль российскими военными – БалицкийВСУ ударили по школе в Запорожской области

https://crimea.ria.ru/20260721/v-lnr-dron-zaletel-v-zhiloy-dom--raneny-dvoe-detey-i-vzroslykh-1157832411.html

запорожская область

новые регионы россии

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, атаки всу, евгений балицкий, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости сво, новые регионы россии, обстрелы всу