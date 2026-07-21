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ВСУ ударили двумя дронами по фуре в Брянской области – водитель ранен
ВСУ ударили двумя дронами по фуре в Брянской области – водитель ранен - РИА Новости Крым, 21.07.2026
ВСУ ударили двумя дронами по фуре в Брянской области – водитель ранен
В результате атак ВСУ на населенные пункты Брянской области три человека получили ранения, в том числе водитель большегруза, машину которого дважды атаковали... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T11:10
2026-07-21T11:10
2026-07-21T11:10
брянская область
атаки всу
обстрелы всу
новости сво
егор ковальчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В результате атак ВСУ на населенные пункты Брянской области три человека получили ранения, в том числе водитель большегруза, машину которого дважды атаковали вражеские дроны. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук.Ковальчук добавил, что за последние несколько суток свиноводческий комплекс в Климовском районе неоднократно подвергался интенсивным обстрелам. Повреждены несколько производственных корпусов, уничтожены два большегрузных автомобиля. Все сотрудники, находившиеся на площадке во время атак, были оперативно эвакуированы. Пострадавших нет.По словам губернатора, за прошедшие сутки над территорией Брянской области уничтожено 18 вражеских БПЛА самолетного типа.Ранее в Брянской области при ударе ВСУ погиб спасатель МЧС, выехавший на тушение пожара. Еще 13 мирных жителей получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:9 человек погибли и 77 ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую областьВСУ ударили по автомойке в Белгороде – 10 человек ранены и один погибВСУ ударили по школе в Запорожской области
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брянская область, атаки всу, обстрелы всу, новости сво, егор ковальчук
ВСУ ударили двумя дронами по фуре в Брянской области – водитель ранен
Три человека ранены в результате атак ВСУ на Брянскую область – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В результате атак ВСУ на населенные пункты Брянской области три человека получили ранения, в том числе водитель большегруза, машину которого дважды атаковали вражеские дроны. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук.
"В Климовском районе ранены два человека. Жителям была оказана необходимая медицинская помощь… В Суземке был дважды атакован FPV-дронами тягач-прицеп АПХ "Мираторг". Водитель доставлен в больницу. Грузовик получил значительные повреждения", - написал он в своем канале в МАКС.
Ковальчук добавил, что за последние несколько суток свиноводческий комплекс в Климовском районе неоднократно подвергался интенсивным обстрелам. Повреждены несколько производственных корпусов, уничтожены два большегрузных автомобиля. Все сотрудники, находившиеся на площадке во время атак, были оперативно эвакуированы. Пострадавших нет.
По словам губернатора, за прошедшие сутки над территорией Брянской области уничтожено 18 вражеских БПЛА самолетного типа.
Ранее в Брянской области
при ударе ВСУ погиб спасатель МЧС, выехавший на тушение пожара. Еще 13 мирных жителей получили ранения.
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