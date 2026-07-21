https://crimea.ria.ru/20260721/vsu-udarili-dvumya-dronami-po-fure-v-bryanskoy-oblasti--voditel-ranen-1157828205.html

ВСУ ударили двумя дронами по фуре в Брянской области – водитель ранен

ВСУ ударили двумя дронами по фуре в Брянской области – водитель ранен - РИА Новости Крым, 21.07.2026

ВСУ ударили двумя дронами по фуре в Брянской области – водитель ранен

В результате атак ВСУ на населенные пункты Брянской области три человека получили ранения, в том числе водитель большегруза, машину которого дважды атаковали... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T11:10

2026-07-21T11:10

2026-07-21T11:10

брянская область

атаки всу

обстрелы всу

новости сво

егор ковальчук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В результате атак ВСУ на населенные пункты Брянской области три человека получили ранения, в том числе водитель большегруза, машину которого дважды атаковали вражеские дроны. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук.Ковальчук добавил, что за последние несколько суток свиноводческий комплекс в Климовском районе неоднократно подвергался интенсивным обстрелам. Повреждены несколько производственных корпусов, уничтожены два большегрузных автомобиля. Все сотрудники, находившиеся на площадке во время атак, были оперативно эвакуированы. Пострадавших нет.По словам губернатора, за прошедшие сутки над территорией Брянской области уничтожено 18 вражеских БПЛА самолетного типа.Ранее в Брянской области при ударе ВСУ погиб спасатель МЧС, выехавший на тушение пожара. Еще 13 мирных жителей получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:9 человек погибли и 77 ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую областьВСУ ударили по автомойке в Белгороде – 10 человек ранены и один погибВСУ ударили по школе в Запорожской области

брянская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, атаки всу, обстрелы всу, новости сво, егор ковальчук