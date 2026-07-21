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ВСУ повредили дамбу Белгородского водохранилища

ВСУ повредили дамбу Белгородского водохранилища - РИА Новости Крым, 21.07.2026

ВСУ повредили дамбу Белгородского водохранилища

В результате атаки ВСУ на дамбе Белгородского водохранилища произошел сброс воды. Как информирует оперативный штаб региона, власти принимают все необходимые... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T17:43

2026-07-21T17:43

2026-07-21T19:22

белгородская область

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на дамбе Белгородского водохранилища произошел сброс воды. Как информирует оперативный штаб региона, власти принимают все необходимые меры, чтобы не допустить рисков для населения.Противник продолжает целенаправленно бить по дамбе, обстрелы не прекращаются, уточняют в оперштабе. Восстановление возможно только после полноценного ремонта, эта работа ведется. Власти принимают все необходимые меры, чтобы не допустить рисков для населения. Ситуация под контролем.Летом 2023 года киевский режим совершил один из своих самых масштабных терактов – подорвал сооружения Каховской гидроэлектростанции. Это привело к затоплению значительных территорий Херсонской области, гибели десятков мирных жителей, а также масштабным последствиям для экологии, которые до сих пор ощущают на себе и Херсонщина, и Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:433 мирных россиянина пострадали от обстрелов украинских нацистовВФУ взорвали дамбу под Донецком и затопили жилые дома — БасуринВСУ обстреляли Каховскую ГЭС: есть разрушения

белгородская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, атаки всу, происшествия, водохранилище, новости