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ВСУ повредили дамбу Белгородского водохранилища - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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ВСУ повредили дамбу Белгородского водохранилища
ВСУ повредили дамбу Белгородского водохранилища - РИА Новости Крым, 21.07.2026
ВСУ повредили дамбу Белгородского водохранилища
В результате атаки ВСУ на дамбе Белгородского водохранилища произошел сброс воды. Как информирует оперативный штаб региона, власти принимают все необходимые... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T17:43
2026-07-21T19:22
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на дамбе Белгородского водохранилища произошел сброс воды. Как информирует оперативный штаб региона, власти принимают все необходимые меры, чтобы не допустить рисков для населения.Противник продолжает целенаправленно бить по дамбе, обстрелы не прекращаются, уточняют в оперштабе. Восстановление возможно только после полноценного ремонта, эта работа ведется. Власти принимают все необходимые меры, чтобы не допустить рисков для населения. Ситуация под контролем.Летом 2023 года киевский режим совершил один из своих самых масштабных терактов – подорвал сооружения Каховской гидроэлектростанции. Это привело к затоплению значительных территорий Херсонской области, гибели десятков мирных жителей, а также масштабным последствиям для экологии, которые до сих пор ощущают на себе и Херсонщина, и Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:433 мирных россиянина пострадали от обстрелов украинских нацистовВФУ взорвали дамбу под Донецком и затопили жилые дома — БасуринВСУ обстреляли Каховскую ГЭС: есть разрушения
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белгородская область, обстрелы белгородской области, атаки всу, происшествия, водохранилище, новости
ВСУ повредили дамбу Белгородского водохранилища

При обстреле ВСУ повреждена дамба Белгородского водохранилища – оперштаб региона

17:43 21.07.2026 (обновлено: 19:22 21.07.2026)
 
© Оперштаб Белгородской областиВСУ повредили оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища
ВСУ повредили оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища
© Оперштаб Белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на дамбе Белгородского водохранилища произошел сброс воды. Как информирует оперативный штаб региона, власти принимают все необходимые меры, чтобы не допустить рисков для населения.
"В результате огневого воздействия со стороны ВСУ в минувшие выходные повреждено оборудование комплекса гидротехнических сооружений Белгородского водохранилища — произошел сброс воды", – сказано в сообщении.
Противник продолжает целенаправленно бить по дамбе, обстрелы не прекращаются, уточняют в оперштабе. Восстановление возможно только после полноценного ремонта, эта работа ведется. Власти принимают все необходимые меры, чтобы не допустить рисков для населения. Ситуация под контролем.

"Все эти дни вместе со специалистами оцениваем риски и угрозы — главное: угрозы жизни и здоровью жителей ниже по течению нет, затопления населенных пунктов не происходит, уровень воды в Северском Донце у Безлюдовки снижается. Напомню, объект находится в федеральной собственности, в ведении "Центррегионводхоза", работаем с коллегами в плотной связке, принимаем все меры для стабилизации ситуации", — цитирует оперштаб министра природопользования региона Романа Татаринцева.

Летом 2023 года киевский режим совершил один из своих самых масштабных терактов – подорвал сооружения Каховской гидроэлектростанции. Это привело к затоплению значительных территорий Херсонской области, гибели десятков мирных жителей, а также масштабным последствиям для экологии, которые до сих пор ощущают на себе и Херсонщина, и Крым.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиАтаки ВСУПроисшествияВодохранилищеНовости
 
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