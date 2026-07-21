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ВСУ меняют тактику террора – зачем и чего ждать

ВСУ меняют тактику террора – зачем и чего ждать - РИА Новости Крым, 21.07.2026

ВСУ меняют тактику террора – зачем и чего ждать

Запад отчаялся вызвать в российском обществе "майдан", и теперь усилиями подконтрольных ему террористов на Украине делает ставку не на организованный протест в... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T08:45

2026-07-21T08:45

2026-07-21T08:45

мнения

игорь шатров

россия

украина

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

фейк

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Запад делает ставку на спонтанные протесты – эксперт Запад делает ставку на спонтанные протесты – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Запад отчаялся вызвать в российском обществе "майдан", и теперь усилиями подконтрольных ему террористов на Украине делает ставку не на организованный протест в России, а на спонтанный – в ее конкретных регионах. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, комментируя ужесточение атак ВСУ по гражданским объектам, в том числе складам крупнейшего в стране маркетплейса.Беспилотники ВСУ атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали в ночь на субботу, 18 июля. В Котовске погибли 7 и были ранены 25 человек, общее число раненых при атаке на Подмосковье – 61 человек.В ночь на понедельник, 20 июля, враг вновь атаковал Московскую область, ударив по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам. По информации мэра столицы Сергея Собянина, на Москву ночью летело свыше 400 дронов. Известно о раненых среди мирных жителей, повреждениях инфраструктуры, пожар начался в индустриальном парке "Южные врата".Цель прежняя – спровоцировать общество на действия, которые будут квалифицированы как беспорядки, добавил он.Добиться этого у Киева не получилось даже после массированных ударов по энергетическим объектам и нефтеперерабатывающим заводам, что вызвало проблемы с электричеством и топливом в стране, в том числе в Крыму, отметил Шатров.Поэтому теперь украинские террористы перешли к атакам на другие объекты гражданской инфраструктуры, которые связаны с жизнью сотен тысяч рядовых российских граждан, объяснил собеседник."Они (украинские террористы – ред.) хотят после многочисленных ударов, которые не спровоцировали нездоровую атмосферу в обществе, все-таки добиться этого", – считает гость эфира.По мнению эксперта, враг в лице Запада и подконтрольной ему Украины, похоже, осознал, что консолидация российского общества очень велика и вызвать "майдан" не получится, но попытки разжечь локальные бунты в России Запад не оставляет, делая ставку сегодня именно на них.Поэтому такие попытки вывести людей на улицу будут продолжаться в ближайшее время в преддверии выборов в Государственную думу и не в связи с ними, в привязке к какими-то датам и праздникам и без внешних поводов, считает Шатров."Они (протесты – ред.) могут иметь место в тех регионах, где происходят какие-то экстраординарные события – условно говоря, массовый налет украинских беспилотников, какая-то коммунальная авария, стихийное бедствие или техногенная катастрофа. Вот на это будут делать также расчет на Западе", – добавил собеседник.В этой связи эксперт призвал россиян мыслить критически и опираться на официальную информацию, хоть она и может быть иногда менее глубока, чем хотелось бы, а иногда поступает не сразу по факту события, а через некоторое время, просто потому, что властям необходимо разобраться, что именно происходит.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по школе в Запорожской областиАтака на Брянщину: при ударе ВСУ погиб спасатель МЧС и ранены еще 13 человекВ Черном море беспилотники атаковали еще один танкер

https://crimea.ria.ru/20260718/vernut-krym-v-sentyabre--chto-otvetili-kievu-na-ugrozu-zakhvata-poluostrova-1157761796.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, игорь шатров, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, фейк