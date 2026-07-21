https://crimea.ria.ru/20260721/vsu-menyayut-taktiku-terrora--zachem-i-chego-zhdat-1157798375.html
ВСУ меняют тактику террора – зачем и чего ждать
ВСУ меняют тактику террора – зачем и чего ждать - РИА Новости Крым, 21.07.2026
ВСУ меняют тактику террора – зачем и чего ждать
Запад отчаялся вызвать в российском обществе "майдан", и теперь усилиями подконтрольных ему террористов на Украине делает ставку не на организованный протест в... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T08:45
2026-07-21T08:45
2026-07-21T08:45
мнения
игорь шатров
россия
украина
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
фейк
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Запад делает ставку на спонтанные протесты – эксперт
Запад делает ставку на спонтанные протесты – эксперт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Запад отчаялся вызвать в российском обществе "майдан", и теперь усилиями подконтрольных ему террористов на Украине делает ставку не на организованный протест в России, а на спонтанный – в ее конкретных регионах. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, комментируя ужесточение атак ВСУ по гражданским объектам, в том числе складам крупнейшего в стране маркетплейса.Беспилотники ВСУ атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали в ночь на субботу, 18 июля. В Котовске погибли 7 и были ранены 25 человек, общее число раненых при атаке на Подмосковье – 61 человек.В ночь на понедельник, 20 июля, враг вновь атаковал Московскую область, ударив по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам. По информации мэра столицы Сергея Собянина, на Москву ночью летело свыше 400 дронов. Известно о раненых среди мирных жителей, повреждениях инфраструктуры, пожар начался в индустриальном парке "Южные врата".Цель прежняя – спровоцировать общество на действия, которые будут квалифицированы как беспорядки, добавил он.Добиться этого у Киева не получилось даже после массированных ударов по энергетическим объектам и нефтеперерабатывающим заводам, что вызвало проблемы с электричеством и топливом в стране, в том числе в Крыму, отметил Шатров.Поэтому теперь украинские террористы перешли к атакам на другие объекты гражданской инфраструктуры, которые связаны с жизнью сотен тысяч рядовых российских граждан, объяснил собеседник."Они (украинские террористы – ред.) хотят после многочисленных ударов, которые не спровоцировали нездоровую атмосферу в обществе, все-таки добиться этого", – считает гость эфира.По мнению эксперта, враг в лице Запада и подконтрольной ему Украины, похоже, осознал, что консолидация российского общества очень велика и вызвать "майдан" не получится, но попытки разжечь локальные бунты в России Запад не оставляет, делая ставку сегодня именно на них.Поэтому такие попытки вывести людей на улицу будут продолжаться в ближайшее время в преддверии выборов в Государственную думу и не в связи с ними, в привязке к какими-то датам и праздникам и без внешних поводов, считает Шатров."Они (протесты – ред.) могут иметь место в тех регионах, где происходят какие-то экстраординарные события – условно говоря, массовый налет украинских беспилотников, какая-то коммунальная авария, стихийное бедствие или техногенная катастрофа. Вот на это будут делать также расчет на Западе", – добавил собеседник.В этой связи эксперт призвал россиян мыслить критически и опираться на официальную информацию, хоть она и может быть иногда менее глубока, чем хотелось бы, а иногда поступает не сразу по факту события, а через некоторое время, просто потому, что властям необходимо разобраться, что именно происходит.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по школе в Запорожской областиАтака на Брянщину: при ударе ВСУ погиб спасатель МЧС и ранены еще 13 человекВ Черном море беспилотники атаковали еще один танкер
https://crimea.ria.ru/20260718/vernut-krym-v-sentyabre--chto-otvetili-kievu-na-ugrozu-zakhvata-poluostrova-1157761796.html
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мнения, игорь шатров, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, фейк
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым.
Запад отчаялся вызвать в российском обществе "майдан", и теперь усилиями подконтрольных ему террористов на Украине делает ставку не на организованный протест в России, а на спонтанный – в ее конкретных регионах. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, комментируя ужесточение атак ВСУ по гражданским объектам, в том числе складам крупнейшего в стране маркетплейса.
Беспилотники ВСУ атаковали крупнейшие склады компании Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали в ночь на субботу, 18 июля. В Котовске погибли 7 и были ранены 25 человек, общее число раненых при атаке на Подмосковье – 61 человек. В ночь на понедельник, 20 июля, враг вновь атаковал Московскую область, ударив по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам. По информации мэра столицы Сергея Собянина, на Москву ночью летело свыше 400 дронов. Известно о раненых среди мирных жителей, повреждениях инфраструктуры, пожар начался в индустриальном парке "Южные врата".
"Террористы своей целью ставят создание атмосферы хаоса. Они намереваются своими ударами, террористическими актами вызвать панику и создать в обществе ситуацию, неприемлемую для нормальной жизни. То есть когда люди будут постоянно всего опасаться, оглядываться и требовать от власти принятия мер", – прокомментировал происходящее спикер.
Цель прежняя – спровоцировать общество на действия, которые будут квалифицированы как беспорядки, добавил он.
Добиться этого у Киева не получилось даже после массированных ударов по энергетическим объектам и нефтеперерабатывающим заводам, что вызвало проблемы с электричеством и топливом в стране, в том числе в Крыму, отметил Шатров.
Поэтому теперь украинские террористы перешли к атакам на другие объекты гражданской инфраструктуры, которые связаны с жизнью сотен тысяч рядовых российских граждан, объяснил собеседник.
"Они (украинские террористы – ред.) хотят после многочисленных ударов, которые не спровоцировали нездоровую атмосферу в обществе, все-таки добиться этого", – считает гость эфира.
По мнению эксперта, враг в лице Запада и подконтрольной ему Украины, похоже, осознал, что консолидация российского общества очень велика и вызвать "майдан" не получится, но попытки разжечь локальные бунты в России Запад не оставляет, делая ставку сегодня именно на них.
"Расчет, вполне возможно, делается Западом не на организованный протест, а на спонтанный. Потому что человеческая натура специфична, и иногда ее можно "завести" фейком, какой-то спровоцированной ситуацией, когда нет времени размышлять, где правда, а где ложь", – сказал собеседник.
Поэтому такие попытки вывести людей на улицу будут продолжаться в ближайшее время в преддверии выборов в Государственную думу и не в связи с ними, в привязке к какими-то датам и праздникам и без внешних поводов, считает Шатров.
"Они (протесты – ред.) могут иметь место в тех регионах, где происходят какие-то экстраординарные события – условно говоря, массовый налет украинских беспилотников, какая-то коммунальная авария, стихийное бедствие или техногенная катастрофа. Вот на это будут делать также расчет на Западе", – добавил собеседник.
В этой связи эксперт призвал россиян мыслить критически и опираться на официальную информацию, хоть она и может быть иногда менее глубока, чем хотелось бы, а иногда поступает не сразу по факту события, а через некоторое время, просто потому, что властям необходимо разобраться, что именно происходит.
"Не все то, что мы видим, является тем, чем кажется. Иногда маленький пожар со стороны может казаться масштабной катастрофой. Поэтому власти выверяют и анализируют информацию, прежде чем опубликовывают ее. Доверяйте официальной информации, и вы не станете объектом провокаций... врага", – подытожил эксперт.
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