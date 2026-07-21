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ВС РФ за сутки сбили семь ракет "Фламинго" и 655 беспилотников - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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ВС РФ за сутки сбили семь ракет "Фламинго" и 655 беспилотников
ВС РФ за сутки сбили семь ракет "Фламинго" и 655 беспилотников - РИА Новости Крым, 21.07.2026
ВС РФ за сутки сбили семь ракет "Фламинго" и 655 беспилотников
За сутки российские военные уничтожили семь крылатых ракет "Фламинго", 11 управляемых авиационных бомб ВСУ и 655 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T13:20
2026-07-21T13:20
новости сво
пво
ракета "фламинго"
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. За сутки российские военные уничтожили семь крылатых ракет "Фламинго", 11 управляемых авиационных бомб ВСУ и 655 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей 209 украинских БПЛА. По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, 56 вражеских беспилотников уничтожены над городом-героем в ночь на 21 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:161 украинский дрон ликвидировали над Крымом и другими регионами РоссииРоссийская "Молния" бьет врага на Ореховском направлении381 беспилотник ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами России
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новости сво, пво, ракета "фламинго", министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
ВС РФ за сутки сбили семь ракет "Фламинго" и 655 беспилотников

Силы ПВО за сутки уничтожили семь ракет "Фламинго" и 655 дронов

13:20 21.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса в зоне СВО
Работа ПВО второго армейского корпуса в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. За сутки российские военные уничтожили семь крылатых ракет "Фламинго", 11 управляемых авиационных бомб ВСУ и 655 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, семь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 655 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей 209 украинских БПЛА. По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, 56 вражеских беспилотников уничтожены над городом-героем в ночь на 21 июля.
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Новости СВОПВОРакета "Фламинго"Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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