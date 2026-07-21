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ВС РФ за сутки сбили семь ракет "Фламинго" и 655 беспилотников
ВС РФ за сутки сбили семь ракет "Фламинго" и 655 беспилотников - РИА Новости Крым, 21.07.2026
ВС РФ за сутки сбили семь ракет "Фламинго" и 655 беспилотников
За сутки российские военные уничтожили семь крылатых ракет "Фламинго", 11 управляемых авиационных бомб ВСУ и 655 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T13:20
2026-07-21T13:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. За сутки российские военные уничтожили семь крылатых ракет "Фламинго", 11 управляемых авиационных бомб ВСУ и 655 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей 209 украинских БПЛА. По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, 56 вражеских беспилотников уничтожены над городом-героем в ночь на 21 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:161 украинский дрон ликвидировали над Крымом и другими регионами РоссииРоссийская "Молния" бьет врага на Ореховском направлении381 беспилотник ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами России
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новости сво, пво, ракета "фламинго", министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
ВС РФ за сутки сбили семь ракет "Фламинго" и 655 беспилотников
Силы ПВО за сутки уничтожили семь ракет "Фламинго" и 655 дронов