https://crimea.ria.ru/20260721/voenno-tekhnicheskoe-sotrudnichestvo-s-belorussiey-gosduma-odobrila-zakon-1157834559.html

Военно-техническое сотрудничество с Белоруссией: Госдума одобрила закон

Военно-техническое сотрудничество с Белоруссией: Госдума одобрила закон - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Военно-техническое сотрудничество с Белоруссией: Госдума одобрила закон

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 21 июля, ратифицировали протокол о внесении изменений в договор между Россией и Белоруссией о... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T13:41

2026-07-21T13:41

2026-07-21T13:41

государственная дума рф

россия

белоруссия

новости

закон и право

политика

внешняя политика

безопасность

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0a/1123190131_0:0:3088:1737_1920x0_80_0_0_ae9b3fdc2e95b195274af81ab6765683.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 21 июля, ратифицировали протокол о внесении изменений в договор между Россией и Белоруссией о развитии военно-технического сотрудничества (ВТС). Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.Уточняется, что законопроект поступил в Госдуму от президента России Владимира Путина.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что законодательное обеспечение решений, принимаемых главами двух государств, укрепление всестороннего стратегического партнерства и взаимной интеграции в рамках Союзного государства являются приоритетными.Ранее сообщалось, что Россия и Афганистан подписали соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере. Церемония состоялась на Международном форуме по безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Месть географии: что может уберечь государства от конфликтов – мнениеВооружение и техника – какие задачи поставлены перед ОПК для армии РоссииПутин ратифицировал соглашение России и Индии о военном взаимодействии

россия

белоруссия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, россия, белоруссия, новости, закон и право, политика, внешняя политика, безопасность