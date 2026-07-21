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Военно-техническое сотрудничество с Белоруссией: Госдума одобрила закон
Военно-техническое сотрудничество с Белоруссией: Госдума одобрила закон - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Военно-техническое сотрудничество с Белоруссией: Госдума одобрила закон
Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 21 июля, ратифицировали протокол о внесении изменений в договор между Россией и Белоруссией о... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T13:41
2026-07-21T13:41
2026-07-21T13:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 21 июля, ратифицировали протокол о внесении изменений в договор между Россией и Белоруссией о развитии военно-технического сотрудничества (ВТС). Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.Уточняется, что законопроект поступил в Госдуму от президента России Владимира Путина.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что законодательное обеспечение решений, принимаемых главами двух государств, укрепление всестороннего стратегического партнерства и взаимной интеграции в рамках Союзного государства являются приоритетными.Ранее сообщалось, что Россия и Афганистан подписали соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере. Церемония состоялась на Международном форуме по безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Месть географии: что может уберечь государства от конфликтов – мнениеВооружение и техника – какие задачи поставлены перед ОПК для армии РоссииПутин ратифицировал соглашение России и Индии о военном взаимодействии
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государственная дума рф, россия, белоруссия, новости, закон и право, политика, внешняя политика, безопасность
Военно-техническое сотрудничество с Белоруссией: Госдума одобрила закон
ГД ратифицировала обновленный договор с Белоруссией о военно-техническом сотрудничестве