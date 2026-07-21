https://crimea.ria.ru/20260721/vazhnaya-informatsiya-dlya-zhiteley-pervomayskogo-rayona--poleznye-adresa-i-ssylki-1157633379.html

Важная информация для жителей Первомайского района – полезные адреса и ссылки

Важная информация для жителей Первомайского района – полезные адреса и ссылки - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Важная информация для жителей Первомайского района – полезные адреса и ссылки

Для жителей Первомайского района Крыма в условиях ЧС, связанной с отсутствием электроснабжения, открыли центр содействия, где можно получить помощь. Также... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T18:25

2026-07-21T18:25

2026-07-21T18:25

первомайский район

новости крыма

крым

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отключение электроэнергии в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111849/87/1118498728_0:304:1380:1080_1920x0_80_0_0_b7ebe2251c6dc9004283b7570a92c714.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Для жителей Первомайского района Крыма в условиях ЧС, связанной с отсутствием электроснабжения, открыли центр содействия, где можно получить помощь. Также собраны актуальные контактные данные профильных служб и адреса магазинов и аптек, где можно рассчитаться в период отключения света.Центр содействияРасположен в пгт Первомайское, ул. Советская, 8 (администрация района). В здании есть доступ к средствам связи и информации, также там можно получить оперативную помощь.График работы: ежедневно с 8:00 до 20:00.Точка бесплатной зарядки электрических устройствпгт Первомайское, ул. Советская, 8. График работы: ежедневно с 8:00 до 20:00.ВодоснабжениеНа территории сельских поселений района организован подвоз бутилированной питьевой и технической воды, который осуществляется по мере необходимости. Заявки на подвоз воды принимают в администрациях сельских поселений.Для экстренной связи и решения вопросов обращаться в будние дни с 8:00 до 17:00 по номерам: +7-979-083-68-82 (Александр Иосифович Соколовский), +7-978-733-22-59 (Андрей Викторович Сорокин), +7-36552-9-21-61.Кроме того, в будние дни с 8:00 до 17:00 можно обратиться к начальнику местного участка ООО "Крымская водная компания" по номеру +7-978-772-96-27 (Анатолий Владимирович Руденко).ГазоснабжениеДля подачи заявки на поставку сжиженного газа жителям негазифицированных населенных пунктов льготных категорий необходимо обратиться в администрации сельских поселений.Банкоматы с возможностью выдачи наличныхАптека, работающая по безналичному расчету"Виста" № 27, пгт Первомайское, ул. Советская, 4. График работы: ежедневно с 8:00 до 19:30.Магазины, где можно купить продукты в период отключения светаАктуальное расписание общественного транспорта - по ссылке:Телефоны дежурно-диспетчерских службГорячая линия: +7-36552-9-20-56 (пн. – пт. с 9:00 до 17:00), +7-988-335-56-78 (круглосуточно).Единая дежурно-диспетчерская служба: +7-978-142-13-87, +7-978-554-31-63, +7-36552-9-10-06 (круглосуточно);Районный филиал ООО "Крымская водная компания": +7-978-917-95-02 (диспетчерская, пн. – пт. с 8:00 до 16:00), +7-978-122-31-87 (справочная служба).Для жителей Первомайского района Красноперекопское УЭГХ ГУП РК "Крымгазсети": +7-978-918-45-79 (диспетчерская), +7-978-940-12-05 (пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48).Первомайская РЭС ГУП РК "Крымэнерго": +7-978-728-39-14, +7-978-993-97-62 (пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00).*Данные предоставлены Министерством внутренней политики, информации и связи КрымаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

первомайский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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