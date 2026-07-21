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Важная информация для жителей Первомайского района – полезные адреса и ссылки - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Важная информация для жителей Первомайского района – полезные адреса и ссылки
Важная информация для жителей Первомайского района – полезные адреса и ссылки - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Важная информация для жителей Первомайского района – полезные адреса и ссылки
Для жителей Первомайского района Крыма в условиях ЧС, связанной с отсутствием электроснабжения, открыли центр содействия, где можно получить помощь. Также... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T18:25
2026-07-21T18:25
первомайский район
новости крыма
крым
режим чс
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Для жителей Первомайского района Крыма в условиях ЧС, связанной с отсутствием электроснабжения, открыли центр содействия, где можно получить помощь. Также собраны актуальные контактные данные профильных служб и адреса магазинов и аптек, где можно рассчитаться в период отключения света.Центр содействияРасположен в пгт Первомайское, ул. Советская, 8 (администрация района). В здании есть доступ к средствам связи и информации, также там можно получить оперативную помощь.График работы: ежедневно с 8:00 до 20:00.Точка бесплатной зарядки электрических устройствпгт Первомайское, ул. Советская, 8. График работы: ежедневно с 8:00 до 20:00.ВодоснабжениеНа территории сельских поселений района организован подвоз бутилированной питьевой и технической воды, который осуществляется по мере необходимости. Заявки на подвоз воды принимают в администрациях сельских поселений.Для экстренной связи и решения вопросов обращаться в будние дни с 8:00 до 17:00 по номерам: +7-979-083-68-82 (Александр Иосифович Соколовский), +7-978-733-22-59 (Андрей Викторович Сорокин), +7-36552-9-21-61.Кроме того, в будние дни с 8:00 до 17:00 можно обратиться к начальнику местного участка ООО "Крымская водная компания" по номеру +7-978-772-96-27 (Анатолий Владимирович Руденко).ГазоснабжениеДля подачи заявки на поставку сжиженного газа жителям негазифицированных населенных пунктов льготных категорий необходимо обратиться в администрации сельских поселений.Банкоматы с возможностью выдачи наличныхАптека, работающая по безналичному расчету"Виста" № 27, пгт Первомайское, ул. Советская, 4. График работы: ежедневно с 8:00 до 19:30.Магазины, где можно купить продукты в период отключения светаАктуальное расписание общественного транспорта - по ссылке:Телефоны дежурно-диспетчерских службГорячая линия: +7-36552-9-20-56 (пн. – пт. с 9:00 до 17:00), +7-988-335-56-78 (круглосуточно).Единая дежурно-диспетчерская служба: +7-978-142-13-87, +7-978-554-31-63, +7-36552-9-10-06 (круглосуточно);Районный филиал ООО "Крымская водная компания": +7-978-917-95-02 (диспетчерская, пн. – пт. с 8:00 до 16:00), +7-978-122-31-87 (справочная служба).Для жителей Первомайского района Красноперекопское УЭГХ ГУП РК "Крымгазсети": +7-978-918-45-79 (диспетчерская), +7-978-940-12-05 (пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48).Первомайская РЭС ГУП РК "Крымэнерго": +7-978-728-39-14, +7-978-993-97-62 (пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00).*Данные предоставлены Министерством внутренней политики, информации и связи КрымаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
первомайский район
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РИА Новости Крым
1
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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первомайский район, новости крыма, крым, режим чс, отключение электроэнергии в крыму
Важная информация для жителей Первомайского района – полезные адреса и ссылки

Где в Первомайском районе заказать воду и купить продукты

18:25 21.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПитьевая вода
Питьевая вода - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Для жителей Первомайского района Крыма в условиях ЧС, связанной с отсутствием электроснабжения, открыли центр содействия, где можно получить помощь. Также собраны актуальные контактные данные профильных служб и адреса магазинов и аптек, где можно рассчитаться в период отключения света.

Центр содействия

Расположен в пгт Первомайское, ул. Советская, 8 (администрация района). В здании есть доступ к средствам связи и информации, также там можно получить оперативную помощь.
График работы: ежедневно с 8:00 до 20:00.

Точка бесплатной зарядки электрических устройств

пгт Первомайское, ул. Советская, 8. График работы: ежедневно с 8:00 до 20:00.

Водоснабжение

На территории сельских поселений района организован подвоз бутилированной питьевой и технической воды, который осуществляется по мере необходимости. Заявки на подвоз воды принимают в администрациях сельских поселений.
Для экстренной связи и решения вопросов обращаться в будние дни с 8:00 до 17:00 по номерам: +7-979-083-68-82 (Александр Иосифович Соколовский), +7-978-733-22-59 (Андрей Викторович Сорокин), +7-36552-9-21-61.
Кроме того, в будние дни с 8:00 до 17:00 можно обратиться к начальнику местного участка ООО "Крымская водная компания" по номеру +7-978-772-96-27 (Анатолий Владимирович Руденко).

Газоснабжение

Для подачи заявки на поставку сжиженного газа жителям негазифицированных населенных пунктов льготных категорий необходимо обратиться в администрации сельских поселений.

Банкоматы с возможностью выдачи наличных

  • ВТБ – офис, пгт Первомайское, ул. Ленина, 64. График работы: ежедневно с 8:00 до 11:00 и с 15:30 до 17:00, кроме субботы и воскресенья;
  • Генбанк – офис, пгт Первомайское, ул. Советская, 4. График работы: ежедневно с 9:00 до 11:00 и с 15:30 до 17:30, кроме субботы и воскресенья.

Аптека, работающая по безналичному расчету

"Виста" № 27, пгт Первомайское, ул. Советская, 4. График работы: ежедневно с 8:00 до 19:30.

Магазины, где можно купить продукты в период отключения света

  • "Доброцен" – пгт Первомайское, ул. Октябрьская, 116б (ежедневно, 9:00 – 19:00);
  • магазин "Гастроном № 1" – пгт Первомайское, ул. Ленина, 133 (ежедневно, 8:00 – 21:30);
  • магазин "Кипарис" – пгт Первомайское, ул. Октябрьская, 118б (ежедневно, 8:00 – 21:30).
Актуальное расписание общественного транспорта - по ссылке:

Телефоны дежурно-диспетчерских служб

Горячая линия: +7-36552-9-20-56 (пн. – пт. с 9:00 до 17:00), +7-988-335-56-78 (круглосуточно).
Единая дежурно-диспетчерская служба: +7-978-142-13-87, +7-978-554-31-63, +7-36552-9-10-06 (круглосуточно);
Районный филиал ООО "Крымская водная компания": +7-978-917-95-02 (диспетчерская, пн. – пт. с 8:00 до 16:00), +7-978-122-31-87 (справочная служба).
Для жителей Первомайского района Красноперекопское УЭГХ ГУП РК "Крымгазсети": +7-978-918-45-79 (диспетчерская), +7-978-940-12-05 (пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48).
Первомайская РЭС ГУП РК "Крымэнерго": +7-978-728-39-14, +7-978-993-97-62 (пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00).
*Данные предоставлены Министерством внутренней политики, информации и связи Крыма
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Первомайский районНовости КрымаКрымРежим ЧСОтключение электроэнергии в Крыму
 
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