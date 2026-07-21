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В Запорожской области захвачен важный опорный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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В Запорожской области захвачен важный опорный пункт ВСУ
В Запорожской области захвачен важный опорный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 21.07.2026
В Запорожской области захвачен важный опорный пункт ВСУ
Военнослужащие группировки войск "Днепр" захватили важный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T20:37
2026-07-21T20:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" захватили важный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным министерства, штурмовики вскрыли систему обороны и замаскированные огневые точки противника, сосредоточенные на важных участках. После работы артиллерийских расчетов и ударных FPV-дронов, штурмовые группы с разных направлений подошли к позициям противника.Штурмовые подразделения приступили к зачистке опорного пункта и его удержанию. Противник в течение суток неоднократно пытался выдавить подразделения Вооруженных сил РФ c занятых позиций, но успеха не имел, добавили в оборонном ведомстве.Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей 209 украинских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ меняют тактику террора – зачем и чего ждатьКиев расширяет принудительную эвакуацию из Херсона – СальдоРоссийские военные ударили по двум судам с военным грузом в Одессе
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запорожская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф
В Запорожской области захвачен важный опорный пункт ВСУ

Российские военные захватили важный опорный пункт ВСУ в Запорожской области

20:37 21.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" захватили важный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Штурмовые подразделения 42-й гвардейской мотострелковой дивизии совместно со взаимодействующими подразделениями из состава 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр", при поддержке артиллерии и подразделений войск беспилотных систем заняли и зачистили от противника важный опорный пункт на Ореховском направлении", – говорится в сообщении.
По данным министерства, штурмовики вскрыли систему обороны и замаскированные огневые точки противника, сосредоточенные на важных участках. После работы артиллерийских расчетов и ударных FPV-дронов, штурмовые группы с разных направлений подошли к позициям противника.
"Значительная часть живой силы неприятеля была уничтожена. Остальные группы ВСУ, не в силах оказать сопротивления, спешно покинули свои позиции", – рассказали в Минобороны РФ.
Штурмовые подразделения приступили к зачистке опорного пункта и его удержанию. Противник в течение суток неоднократно пытался выдавить подразделения Вооруженных сил РФ c занятых позиций, но успеха не имел, добавили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей 209 украинских БПЛА.
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