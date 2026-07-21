https://crimea.ria.ru/20260721/v-zaporozhskoy-oblasti-zakhvachen-vazhnyy-opornyy-punkt-vsu-1157823740.html

В Запорожской области захвачен важный опорный пункт ВСУ

В Запорожской области захвачен важный опорный пункт ВСУ - РИА Новости Крым, 21.07.2026

В Запорожской области захвачен важный опорный пункт ВСУ

Военнослужащие группировки войск "Днепр" захватили важный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T20:37

2026-07-21T20:37

2026-07-21T20:37

запорожская область

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки войск "Днепр" захватили важный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным министерства, штурмовики вскрыли систему обороны и замаскированные огневые точки противника, сосредоточенные на важных участках. После работы артиллерийских расчетов и ударных FPV-дронов, штурмовые группы с разных направлений подошли к позициям противника.Штурмовые подразделения приступили к зачистке опорного пункта и его удержанию. Противник в течение суток неоднократно пытался выдавить подразделения Вооруженных сил РФ c занятых позиций, но успеха не имел, добавили в оборонном ведомстве.Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей 209 украинских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ меняют тактику террора – зачем и чего ждатьКиев расширяет принудительную эвакуацию из Херсона – СальдоРоссийские военные ударили по двум судам с военным грузом в Одессе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф