В Запорожье разбиты снабжающие ВСУ логистические хабы
В Запорожье новейшие беспилотники "Герань-4 Сикер" поразили два логистических хаба ВСУ
18:36 21.07.2026 (обновлено: 18:38 21.07.2026)
© Министерство обороны РФВ Запорожье разбиты снабжающие ВСУ логистические хабы
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ,21 июл - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили два логистических хаба ВСУ в Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Целью стали два крупных логистических центра, которые круглосуточно работали на нужды ВСУ. По объектам отработали новейшие беспилотники "Герань-4 Сикер", - говорится сообщении.
В результате удара российских дронов на грузовых терминалах возник пожар, повреждены несколько грузовых автомобилей, добавили в военном ведомстве.
Во вторник российские военные при помощи высокоточного оружия и ударных БПЛА нанесли удары по трем портам в Одессе и Николаеве, а также сухогрузам и морским суднам, которые используются в целях ВСУ.
В ночь на 21 июля Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием по украинскому порту в Одессе, который использовался для разгрузки и хранения военных грузов.
Накануне удары наносились по портам "Одесса" и "Черноморск". Поражены сухогрузы, резервуары с горючим, объекты портовой инфраструктуры и два морских судна типа "балкер".
Кроме того, на переходе морем (31, 38 и 50 км южнее Затоки) прицельными ударами поражены два морских судна типа "балкер" и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт "Черноморск".
Еще днем раньше Минобороны РФ сообщило о поражении ракетами и барражирующими боеприпасами цеха сборки БПЛА в порту "Одесса", склада с западным военным имуществом в порту "Южный" и двух судов с военным грузом на рейде порта "Одесса".
Также 19 июля российская армия нанесла удары по украинскому газоперерабатывающему заводу в Харьковской области и логистическому центру на Черниговщине.