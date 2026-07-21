https://crimea.ria.ru/20260721/v-zaporozhe-razbity-snabzhayuschie-vsu-logisticheskie-khaby-1157851068.html

В Запорожье разбиты снабжающие ВСУ логистические хабы

В Запорожье разбиты снабжающие ВСУ логистические хабы - РИА Новости Крым, 21.07.2026

В Запорожье разбиты снабжающие ВСУ логистические хабы

Российские военные уничтожили два логистических хаба ВСУ в Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T18:36

2026-07-21T18:36

2026-07-21T18:38

министерство обороны рф

запорожье

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ,21 июл - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили два логистических хаба ВСУ в Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате удара российских дронов на грузовых терминалах возник пожар, повреждены несколько грузовых автомобилей, добавили в военном ведомстве.Во вторник российские военные при помощи высокоточного оружия и ударных БПЛА нанесли удары по трем портам в Одессе и Николаеве, а также сухогрузам и морским суднам, которые используются в целях ВСУ.В ночь на 21 июля Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием по украинскому порту в Одессе, который использовался для разгрузки и хранения военных грузов.Накануне удары наносились по портам "Одесса" и "Черноморск". Поражены сухогрузы, резервуары с горючим, объекты портовой инфраструктуры и два морских судна типа "балкер".Кроме того, на переходе морем (31, 38 и 50 км южнее Затоки) прицельными ударами поражены два морских судна типа "балкер" и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт "Черноморск".Еще днем раньше Минобороны РФ сообщило о поражении ракетами и барражирующими боеприпасами цеха сборки БПЛА в порту "Одесса", склада с западным военным имуществом в порту "Южный" и двух судов с военным грузом на рейде порта "Одесса".Также 19 июля российская армия нанесла удары по украинскому газоперерабатывающему заводу в Харьковской области и логистическому центру на Черниговщине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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министерство обороны рф, запорожье, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , беспилотник (бпла, дрон), новости сво