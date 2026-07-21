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В центре Симферополя горит кафе
В центре Симферополя горит кафе - РИА Новости Крым, 21.07.2026
В центре Симферополя горит кафе
В центре Симферополя произошел пожар в кафе, на месте работают спасатели. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T11:15
2026-07-21T11:15
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СИМФЕРОПОЛЬ,21 июл - РИА Новости Крым. В центре Симферополя произошел пожар в кафе, на месте работают спасатели. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Инцидент произошел около 10.10 на улице Ушинского. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения.В 10.42 пожар удалось локализовать на площади 15 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействованы 15 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Ранее в Алуште потушили пожар в кафе, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отбили дома от пожараВ Крыму загорелась сухая растительность на 33 гектарахВ Симферополе загорелся троллейбус с пассажирами
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В центре Симферополя горит кафе
В центре Симферополя произошел пожар в кафе на улице Ушинского
11:15 21.07.2026 (обновлено: 12:07 21.07.2026)