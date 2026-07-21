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В среду в Севастополе разрешат заливать бензин в канистры
В среду в Севастополе разрешат заливать бензин в канистры - РИА Новости Крым, 21.07.2026
В среду в Севастополе разрешат заливать бензин в канистры
В среду, 22 июля, в Севастополе можно будет купить топливо по QR-кодам, а также залить бензин в канистры для заправки домашних генераторов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T22:38
2026-07-21T22:38
2026-07-21T22:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В среду, 22 июля, в Севастополе можно будет купить топливо по QR-кодам, а также залить бензин в канистры для заправки домашних генераторов. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.В бак автомобиля можно будет залить максимум 20 литров топлива. Также временно разрешена заправка в канистры, чтобы была возможность заправить домашние генераторы. Заправить в канистру можно будет только если на руках у человека будет оригинал СТС (свидетельством о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также можно залить часть топлива в бак, и часть долить в канистру, пояснил губернатор.Заправка пропан-бутаном будет происходить только в поверенные баллоны с актуальным сроком эксплуатации. Заправка неисправного или не прошедшего поверку баллона запрещена, обратил внимание представитель власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с логистикой в Крыму стабилизируется – экспертАксенов объяснил задержки в получении субсидий на топливоРегиональные операторы АЗС начнут поставлять топливо аграриям
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севастополь, михаил развожаев, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, бензин, газ, новости севастополя
В среду в Севастополе разрешат заливать бензин в канистры
В Севастополе 22 июля можно будет залить бензин в бак и в канистры – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В среду, 22 июля, в Севастополе можно будет купить топливо по QR-кодам, а также залить бензин в канистры для заправки домашних генераторов. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.
"Завтра (22 июля – ред.) продажа топлива на АЗС будет по QR-кодам. Все QR-коды уже разосланы. Если вы подавали заявку — загляните в бот, код должен быть там", - написал он в МАКС.
В бак автомобиля можно будет залить максимум 20 литров топлива. Также временно разрешена заправка в канистры, чтобы была возможность заправить домашние генераторы. Заправить в канистру можно будет только если на руках у человека будет оригинал СТС (свидетельством о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также можно залить часть топлива в бак, и часть долить в канистру, пояснил губернатор.
В свободной продаже будет один вид топлива – АИ-100 (40 литров), его можно приобрести без QR-кода, добавил он.
Заправка пропан-бутаном будет происходить только в поверенные баллоны с актуальным сроком эксплуатации. Заправка неисправного или не прошедшего поверку баллона запрещена, обратил внимание представитель власти.
"Если вы получили код на пропан-бутан, то заправить газ в баллоны можно будет только на одной АЗС на Городском шоссе 15, лимит до 40 литров", - заключил Развожаев.
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