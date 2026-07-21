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В среду в Севастополе разрешат заливать бензин в канистры

В среду в Севастополе разрешат заливать бензин в канистры - РИА Новости Крым, 21.07.2026

В среду в Севастополе разрешат заливать бензин в канистры

В среду, 22 июля, в Севастополе можно будет купить топливо по QR-кодам, а также залить бензин в канистры для заправки домашних генераторов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T22:38

2026-07-21T22:38

2026-07-21T22:38

севастополь

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В среду, 22 июля, в Севастополе можно будет купить топливо по QR-кодам, а также залить бензин в канистры для заправки домашних генераторов. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.В бак автомобиля можно будет залить максимум 20 литров топлива. Также временно разрешена заправка в канистры, чтобы была возможность заправить домашние генераторы. Заправить в канистру можно будет только если на руках у человека будет оригинал СТС (свидетельством о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также можно залить часть топлива в бак, и часть долить в канистру, пояснил губернатор.Заправка пропан-бутаном будет происходить только в поверенные баллоны с актуальным сроком эксплуатации. Заправка неисправного или не прошедшего поверку баллона запрещена, обратил внимание представитель власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с логистикой в Крыму стабилизируется – экспертАксенов объяснил задержки в получении субсидий на топливоРегиональные операторы АЗС начнут поставлять топливо аграриям

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2026

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