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В Сочи упавшие обломки БПЛА ранили 7-летнюю девочку - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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В Сочи упавшие обломки БПЛА ранили 7-летнюю девочку
В Сочи упавшие обломки БПЛА ранили 7-летнюю девочку - РИА Новости Крым, 21.07.2026
В Сочи упавшие обломки БПЛА ранили 7-летнюю девочку
В Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадал ребенок. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T10:54
2026-07-21T10:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадал ребенок. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. Фрагменты беспилотника упали на территории храма в центральном районе Сочи. На месте работают оперативные и специальные службы.Как сообщалось, российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей 209 украинских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:9 человек погибли и 77 ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую область433 мирных россиянина пострадали от обстрелов украинских нацистовСвыше 200 беспилотников сбиты над Крымом и рядом регионов РФ
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сочи, новости, беспилотник (бпла, дрон), краснодарский край, атаки всу, дети
В Сочи упавшие обломки БПЛА ранили 7-летнюю девочку

В центре Сочи упавшие обломки БПЛА ранили 7-летнюю девочку - оперштаб

10:54 21.07.2026 (обновлено: 10:59 21.07.2026)
 
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Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадал ребенок. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
"Семилетнюю девочку госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.
Фрагменты беспилотника упали на территории храма в центральном районе Сочи. На месте работают оперативные и специальные службы.
Как сообщалось, российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей 209 украинских БПЛА.
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СочиНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Краснодарский крайАтаки ВСУдети
 
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