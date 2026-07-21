https://crimea.ria.ru/20260721/v-sochi-upavshie-oblomki-bpla-ranili-7-letnyuyu-devochku-1157826852.html

В Сочи упавшие обломки БПЛА ранили 7-летнюю девочку

В Сочи упавшие обломки БПЛА ранили 7-летнюю девочку - РИА Новости Крым, 21.07.2026

В Сочи упавшие обломки БПЛА ранили 7-летнюю девочку

В Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадал ребенок. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T10:54

2026-07-21T10:54

2026-07-21T10:59

сочи

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадал ребенок. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. Фрагменты беспилотника упали на территории храма в центральном районе Сочи. На месте работают оперативные и специальные службы.Как сообщалось, российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей 209 украинских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:9 человек погибли и 77 ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую область433 мирных россиянина пострадали от обстрелов украинских нацистовСвыше 200 беспилотников сбиты над Крымом и рядом регионов РФ

сочи

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, новости, беспилотник (бпла, дрон), краснодарский край, атаки всу, дети