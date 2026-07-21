Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе во вторник не будет свободной продажи бензина на "Атане" - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260721/v-sevastopole-vo-vtornik-ne-budet-svobodnoy-prodazhi-benzina-na-atane-1157823902.html
В Севастополе во вторник не будет свободной продажи бензина на "Атане"
В Севастополе во вторник не будет свободной продажи бензина на "Атане" - РИА Новости Крым, 21.07.2026
В Севастополе во вторник не будет свободной продажи бензина на "Атане"
В Севастополе во вторник, 21 июля, не будут продавать топливо на сети АЗС "Атан". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T09:36
2026-07-21T09:36
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
бензин
севастополь
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157398460_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2ceb55a88bd090bb66c51eaaa3528833.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник, 21 июля, не будут продавать топливо на сети АЗС "Атан". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."На заправках "АТАН" сегодня свободной продажи топлива не будет", - написал губернатор в своем канале в МАКС.Он призвал горожан обратить внимание, что во вторник также запрещена заправка в канистры любого вида топлива. Заправиться можно в бак машины.Лимит 40 литров (по QR-коду) действует только на четырех АЗС:Три вида топлива можно купить свободно (без QR-кода):Заправка пропан-бутана возможно только в поверенные баллоны с актуальным сроком эксплуатации. Заправка неисправного или не прошедшего поверку баллонов запрещена.В понедельник в 22:30 в Севастополе стартовала выдача QR-кодов на покупки пропан-бутана. Заправить газ в баллоны можно будет только на одной заправке на Городском шоссе 15, лимит до 40 литров.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил правительству разработать предложение по субсидированию покупки населением сжиженного газа в баллонах, который существенно вырос в цене.Также глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на время действия режима ЧС баллонный газ населению будут выдавать бесплатно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157398460_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_da1d853ae2887a5862c0c24c4285f517.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, бензин, севастополь, новости севастополя
В Севастополе во вторник не будет свободной продажи бензина на "Атане"

В Севастополе 21 июля не будет свободной продажи топлива на АЗС "Атан"

09:36 21.07.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник, 21 июля, не будут продавать топливо на сети АЗС "Атан". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"На заправках "АТАН" сегодня свободной продажи топлива не будет", - написал губернатор в своем канале в МАКС.
Он призвал горожан обратить внимание, что во вторник также запрещена заправка в канистры любого вида топлива. Заправиться можно в бак машины.
Лимит 40 литров (по QR-коду) действует только на четырех АЗС:
  • Верхнесадовое
  • Орлиное
  • Таврида-1
  • Таврида-2
Три вида топлива можно купить свободно (без QR-кода):
  • ДТ NP (40 литров)
  • АИ-100 (40 литров)
  • АИ-92 (можно заправить только в бак до 30 литров).
Заправка пропан-бутана возможно только в поверенные баллоны с актуальным сроком эксплуатации. Заправка неисправного или не прошедшего поверку баллонов запрещена.
В понедельник в 22:30 в Севастополе стартовала выдача QR-кодов на покупки пропан-бутана. Заправить газ в баллоны можно будет только на одной заправке на Городском шоссе 15, лимит до 40 литров.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил правительству разработать предложение по субсидированию покупки населением сжиженного газа в баллонах, который существенно вырос в цене.
Также глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на время действия режима ЧС баллонный газ населению будут выдавать бесплатно.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ТопливоТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуБензинСевастопольНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:55Украина на грани: в Киеве предрекли войну общества с властью из-за ТЦК
09:429 человек погибли и 77 ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую область
09:36В Севастополе во вторник не будет свободной продажи бензина на "Атане"
09:24Над Севастополем сбиты 56 украинских беспилотников
09:16Двойное наказание за одно и то же нарушение ПДД в России отменили
09:08Часть Южного берега Крыма осталась без света из-за атак ВСУ
08:57В России растет число посещений особо охраняемых природных территорий
08:45ВСУ меняют тактику террора – зачем и чего ждать
08:32433 мирных россиянина пострадали от обстрелов украинских нацистов
08:17Какие города Крыма остались без воды 21 июля
08:08Свыше 200 беспилотников сбиты над Крымом и рядом регионов РФ
08:02В Крыму устанавливают стационарные телефоны для связи с экстренными службами
07:55Названо условие всплеска ипотечного кредитования в России
07:28Утверждены генпланы двух районов Запорожской области
07:17В Керчи у местного жителя изъяли взрывчатку и самодельное оружие
07:03Крымский мост - ситуация на объекте утром во вторник
06:47Под Питером мощный пожар на производстве полимеров
06:37Это неизбежно: к чему приведет жителей Украины эскалация Киевом конфликта с Россией
06:29Беспилотник врезался в многоквартирный дом во Владимире - жильцов эвакуируют
06:11Новости Крыма - что произошло ночью
Лента новостейМолния