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В Севастополе во вторник не будет свободной продажи бензина на "Атане"

В Севастополе во вторник не будет свободной продажи бензина на "Атане" - РИА Новости Крым, 21.07.2026

В Севастополе во вторник не будет свободной продажи бензина на "Атане"

В Севастополе во вторник, 21 июля, не будут продавать топливо на сети АЗС "Атан". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T09:36

2026-07-21T09:36

2026-07-21T09:36

топливо

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник, 21 июля, не будут продавать топливо на сети АЗС "Атан". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."На заправках "АТАН" сегодня свободной продажи топлива не будет", - написал губернатор в своем канале в МАКС.Он призвал горожан обратить внимание, что во вторник также запрещена заправка в канистры любого вида топлива. Заправиться можно в бак машины.Лимит 40 литров (по QR-коду) действует только на четырех АЗС:Три вида топлива можно купить свободно (без QR-кода):Заправка пропан-бутана возможно только в поверенные баллоны с актуальным сроком эксплуатации. Заправка неисправного или не прошедшего поверку баллонов запрещена.В понедельник в 22:30 в Севастополе стартовала выдача QR-кодов на покупки пропан-бутана. Заправить газ в баллоны можно будет только на одной заправке на Городском шоссе 15, лимит до 40 литров.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил правительству разработать предложение по субсидированию покупки населением сжиженного газа в баллонах, который существенно вырос в цене.Также глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на время действия режима ЧС баллонный газ населению будут выдавать бесплатно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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