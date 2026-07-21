https://crimea.ria.ru/20260721/v-sevastopole-vo-vtornik-ne-budet-svobodnoy-prodazhi-benzina-na-atane-1157823902.html
В Севастополе во вторник не будет свободной продажи бензина на "Атане"
В Севастополе во вторник не будет свободной продажи бензина на "Атане" - РИА Новости Крым, 21.07.2026
В Севастополе во вторник не будет свободной продажи бензина на "Атане"
В Севастополе во вторник, 21 июля, не будут продавать топливо на сети АЗС "Атан". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T09:36
2026-07-21T09:36
2026-07-21T09:36
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
бензин
севастополь
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157398460_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2ceb55a88bd090bb66c51eaaa3528833.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник, 21 июля, не будут продавать топливо на сети АЗС "Атан". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."На заправках "АТАН" сегодня свободной продажи топлива не будет", - написал губернатор в своем канале в МАКС.Он призвал горожан обратить внимание, что во вторник также запрещена заправка в канистры любого вида топлива. Заправиться можно в бак машины.Лимит 40 литров (по QR-коду) действует только на четырех АЗС:Три вида топлива можно купить свободно (без QR-кода):Заправка пропан-бутана возможно только в поверенные баллоны с актуальным сроком эксплуатации. Заправка неисправного или не прошедшего поверку баллонов запрещена.В понедельник в 22:30 в Севастополе стартовала выдача QR-кодов на покупки пропан-бутана. Заправить газ в баллоны можно будет только на одной заправке на Городском шоссе 15, лимит до 40 литров.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил правительству разработать предложение по субсидированию покупки населением сжиженного газа в баллонах, который существенно вырос в цене.Также глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на время действия режима ЧС баллонный газ населению будут выдавать бесплатно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157398460_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_da1d853ae2887a5862c0c24c4285f517.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, бензин, севастополь, новости севастополя
В Севастополе во вторник не будет свободной продажи бензина на "Атане"
В Севастополе 21 июля не будет свободной продажи топлива на АЗС "Атан"
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник, 21 июля, не будут продавать топливо на сети АЗС "Атан". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"На заправках "АТАН" сегодня свободной продажи топлива не будет", - написал губернатор в своем канале в МАКС.
Он призвал горожан обратить внимание, что во вторник также запрещена заправка в канистры любого вида топлива. Заправиться можно в бак машины.
Лимит 40 литров (по QR-коду) действует только на четырех АЗС:
—Верхнесадовое
—Орлиное
—Таврида-1
—Таврида-2
Три вида топлива можно купить свободно (без QR-кода):
—ДТ NP (40 литров)
—АИ-100 (40 литров)
—АИ-92 (можно заправить только в бак до 30 литров).
Заправка пропан-бутана возможно только в поверенные баллоны с актуальным сроком эксплуатации. Заправка неисправного или не прошедшего поверку баллонов запрещена.
В понедельник в 22:30 в Севастополе стартовала
выдача QR-кодов на покупки пропан-бутана. Заправить газ в баллоны можно будет только на одной заправке на Городском шоссе 15, лимит до 40 литров.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил
правительству разработать предложение по субсидированию покупки населением сжиженного газа в баллонах, который существенно вырос в цене.
Также глава Крыма Сергей Аксенов заявил
, что на время действия режима ЧС баллонный газ населению будут выдавать бесплатно.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.