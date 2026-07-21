https://crimea.ria.ru/20260721/v-sevastopole-v-sredu-ogranichat-elektrosnabzhenie-dlya-biznesa-1157845047.html

В Севастополе в среду ограничат электроснабжение для бизнеса

В Севастополе в среду ограничат электроснабжение для бизнеса - РИА Новости Крым, 21.07.2026

В Севастополе в среду ограничат электроснабжение для бизнеса

В среду, 22 июля, в Севастополе на 12 часов введут режим ограничения электроснабжения для юридических лиц. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T17:06

2026-07-21T17:06

2026-07-21T17:06

севастополь

энергосистема крыма

электроэнергия

электросети

отключение электроэнергии

электричество

электросети крыма

новости севастополя

севастопольэнерго

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156834402_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_ab6b167b9a72f3cffcc1a0cf8e1433e2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,21 июл - РИА Новости Крым. В среду, 22 июля, в Севастополе на 12 часов введут режим ограничения электроснабжения для юридических лиц. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Отмечается, что неисполнение установленных ограничений влечет административную ответственность.В "Севастопольэнерго" подчеркнули, что данная мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации."Также просим всех потребителей по возможности временно снизить нагрузку на сеть. Это поможет избежать дополнительных ограничений электроснабжения", - добавили на предприятии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: как работают банкоматы и центры содействия в ДжанкоеЧасть Южного берега Крыма осталась без света из-за атак ВСУВСУ меняют тактику террора – зачем и чего ждать

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, электричество, электросети крыма, новости севастополя, севастопольэнерго