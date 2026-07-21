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В Севастополе в среду ограничат электроснабжение для бизнеса
В Севастополе в среду ограничат электроснабжение для бизнеса - РИА Новости Крым, 21.07.2026
В Севастополе в среду ограничат электроснабжение для бизнеса
В среду, 22 июля, в Севастополе на 12 часов введут режим ограничения электроснабжения для юридических лиц. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T17:06
2026-07-21T17:06
2026-07-21T17:06
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СИМФЕРОПОЛЬ,21 июл - РИА Новости Крым. В среду, 22 июля, в Севастополе на 12 часов введут режим ограничения электроснабжения для юридических лиц. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Отмечается, что неисполнение установленных ограничений влечет административную ответственность.В "Севастопольэнерго" подчеркнули, что данная мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации."Также просим всех потребителей по возможности временно снизить нагрузку на сеть. Это поможет избежать дополнительных ограничений электроснабжения", - добавили на предприятии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: как работают банкоматы и центры содействия в ДжанкоеЧасть Южного берега Крыма осталась без света из-за атак ВСУВСУ меняют тактику террора – зачем и чего ждать
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В Севастополе в среду ограничат электроснабжение для бизнеса
В Севастополе 22 июля введут режим ограничения электроснабжения для юрлиц