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В Севастополе остановили троллейбусы и отключили фонтаны
В Севастополе остановили троллейбусы и отключили фонтаны - РИА Новости Крым, 21.07.2026
В Севастополе остановили троллейбусы и отключили фонтаны
В целях экономии электроэнергии во вторник в Севастополе временно отключили фонтаны и приостановили движение троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T10:20
2026-07-21T10:20
2026-07-21T10:20
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отключение электроэнергии в крыму
троллейбус
фонтан
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ,21 июл - РИА Новости Крым. В целях экономии электроэнергии во вторник в Севастополе временно отключили фонтаны и приостановили движение троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Во время отключения фонтанов объекты чистят. В частности, в парке Победы убирают налет, проверяют конструкции, а после заменят элементы из нержавеющей стали в фонтане "Орден Победы". Затем, в парке имени Марии Байды приведут в порядок чашу фонтана.Также 21 июля с 10:00, в связи с введенными лимитами подачи мощностей на электрические сети города, приостановили движение троллейбусы.Ранее сообщалось, что ограничение режима потребления электроэнергии для юридических лиц ввели 20 июля в Севастополе. Также 20 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил правительству обеспечить бесперебойную работу поликлиник и пунктов отпуска льготных лекарств при ограничениях электроснабжения.21 июля часть Южного берега Крыма обесточена в результате атак украинских беспилотников. На сегодняшний день ограничения электроснабжения действуют на всей территории Республики Крым. Отключения света происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ РазвожаеваЖителям Севастополя компенсируют часть затрат на солнечные батареиКак сохранить свет в доме – советы эксперта
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севастополь, новости севастополя, отключение электроэнергии в крыму, троллейбус, фонтан, энергосистема крыма
В Севастополе остановили троллейбусы и отключили фонтаны
В Севастополе в целях экономии электроэнергии остановили троллейбусы и отключили фонтаны
СИМФЕРОПОЛЬ,21 июл - РИА Новости Крым. В целях экономии электроэнергии во вторник в Севастополе временно отключили фонтаны и приостановили движение троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Фонтаны в Севастополе временно отключили, чтобы сэкономить генерацию", - говорится в сообщении.
Во время отключения фонтанов объекты чистят. В частности, в парке Победы убирают налет, проверяют конструкции, а после заменят элементы из нержавеющей стали в фонтане "Орден Победы". Затем, в парке имени Марии Байды приведут в порядок чашу фонтана.
Также 21 июля с 10:00, в связи с введенными лимитами подачи мощностей на электрические сети города, приостановили движение троллейбусы.
Ранее сообщалось, что ограничение
режима потребления электроэнергии для юридических лиц ввели 20 июля в Севастополе. Также 20 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил
правительству обеспечить бесперебойную работу поликлиник и пунктов отпуска льготных лекарств при ограничениях электроснабжения.
21 июля часть Южного берега Крыма обесточена
в результате атак украинских беспилотников. На сегодняшний день ограничения электроснабжения действуют на всей территории Республики Крым. Отключения света происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно.
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