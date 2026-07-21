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В Севастополе остановили троллейбусы и отключили фонтаны

В Севастополе остановили троллейбусы и отключили фонтаны - РИА Новости Крым, 21.07.2026

В Севастополе остановили троллейбусы и отключили фонтаны

В целях экономии электроэнергии во вторник в Севастополе временно отключили фонтаны и приостановили движение троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T10:20

2026-07-21T10:20

2026-07-21T10:20

севастополь

новости севастополя

отключение электроэнергии в крыму

троллейбус

фонтан

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ,21 июл - РИА Новости Крым. В целях экономии электроэнергии во вторник в Севастополе временно отключили фонтаны и приостановили движение троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Во время отключения фонтанов объекты чистят. В частности, в парке Победы убирают налет, проверяют конструкции, а после заменят элементы из нержавеющей стали в фонтане "Орден Победы". Затем, в парке имени Марии Байды приведут в порядок чашу фонтана.Также 21 июля с 10:00, в связи с введенными лимитами подачи мощностей на электрические сети города, приостановили движение троллейбусы.Ранее сообщалось, что ограничение режима потребления электроэнергии для юридических лиц ввели 20 июля в Севастополе. Также 20 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил правительству обеспечить бесперебойную работу поликлиник и пунктов отпуска льготных лекарств при ограничениях электроснабжения.21 июля часть Южного берега Крыма обесточена в результате атак украинских беспилотников. На сегодняшний день ограничения электроснабжения действуют на всей территории Республики Крым. Отключения света происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ РазвожаеваЖителям Севастополя компенсируют часть затрат на солнечные батареиКак сохранить свет в доме – советы эксперта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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