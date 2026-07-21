https://crimea.ria.ru/20260721/v-sevastopole-ogranichili-elektrosnabzhenie-1157826760.html

В Севастополе ограничили электроснабжение

В Севастополе ограничили электроснабжение - РИА Новости Крым, 21.07.2026

В Севастополе ограничили электроснабжение

В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T10:50

2026-07-21T10:50

2026-07-21T11:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго".В частности без свет поселки Осипенко, Андреевка и Кача, улица Авиаторов, село Солнечное и Орловка, Качинское шоссе, село Полюшко, улицы Курчатова, Сухарная балка, Береговая, Эскадренная, бухта Голландия, Богданова, Братская, Приморская, Симонок, Загордянского, Баумана, Циолковского, Челюскинцев.Обесточены также ЗАО "С. Перовской", завод "Парус", ООО "Ремкор", АО "СМЗ", СК "Авлита", ЖСК "Созведие", "Атлантис ЛТД".Улицы Правды, проспект Античный, Челнокова, Павла КорчагинаКолобова, проспект Октябрьской Революции, проспект Столетовский, Жасминная, Усадебная, Героев Бреста, Адмирала Фадеева, Адмирала Юмашева, Борисова, Маячная, проспект Героев Сталинграда, Бориса Михайлова, Пролетарская, Камышовая, Сейнерская, Ставковая, Маршала Крылова, Маршала Блюхера, Камышовое шоссе, Крепостное шоссе, Фиолентовское шоссе, Казачья, Камышовая бухта, Тараса Шевченко, Комбрига Потапова, Александра Маринеско, бухта Омега, частично Летчиков, Щитовая, Парковая, Читинская, Февральская, Рыбаков, Александра Косарева, Молодых Строителей, Кесаева, Готская и одноименный проспект, переулки Камышовый, Прибойный, Рыбный, Сейнерский,В Инкермане и районе без света остаются улицы Погорелова, Менжинского, Советская балка, Раенко, Симферопольское шоссе, посеки Водоканал и Октябрь.В Балаклаве и районе – улицы Квартальная, Аксютина, Василия Жукова, Драпушко, Новикова, набережная Назукина, Калича, Крестовского, Терлецкого, Веселая, Строительная, Композиторская, Богдана Хмельницкого, Невская, 40 лет Октября, Ракетная, Благодатная, села Флотское, Штурмовое, Терновка, Родное.В Казачьей бухте – улицы Лиговская, Казачья, Военных Строителей, Рубежная, мыс Херсонес, Аллея Защитников 35 батареи, Глеба Успенского, Марии Поливановой, Людмилы Бобковой, ЖК "Порто Франко", "УютСтрой".Кроме того, по графику первой очереди отключены Дергачи, улицы Горпищенко, Генерала Мельника, Станюковича, Делегатская, Драчука, Артиллеристов, Ревякина, Лазаревская, Вокзальная, Портовая, Героев Севастополя, Брестская, Будищева, проспект Победы, Пластунская, бухта Южная, Генерала Родионова, Истомина, Паршина, Матроса Кошки, Колодкина, Евгения Реброва, Генерала Рихтера, Почетная, Маршала Кошевого, Петра Рогачева, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, Актюбинская, Кокчетавская, Кустанайская, Коли Пищенко, Дубинина, Багрия, Монастырское шоссе, Юхарина балка, балка Бермана, Фиолентовское шоссе, Крепостное шоссе, Камышовое шоссе, Индустриальная, Хрусталева, Сапфирная, Амет-Хана Султана, Согласия, Яхонтовая, Кольцевая, Диагональная, 5 км, 7 км, 10 км Балаклавского шоссе, Еловая, Подлесная, Сельская, Дачная, Пехотная, Продольная, Городское шоссе, Привольная, Степовая, Сапунгорская, Бирюзовая, Изумрудная, Морпортовская, Штурвальная, Археологическая, Виктора Янова, Авиационная, Приморской Армии, Котляревского, Коцюбинскоого, Урожайная, бульв. Гидронавтов, Тайфунная, Шукшина, Комдива Ласкина, Максимова Дача, Тимма, Абазы, хутор Лукомского, Каштановая, Делагардова балка, Верещагина, Радарная, Связистов, Предместная, 2-ой, Адмиральский бульвар, переулки Компасный, Терракотовый.В целях экономии электроэнергии во вторник в Севастополе временно отключили фонтаны и приостановили движение троллейбусов, сообщали ранее во вторник в пресс-службе правительства города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Южного берега Крыма осталась без света из-за атак ВСУКак защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ РазвожаеваВ Крыму ввели дополнительные ограничения электроснабжения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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