https://crimea.ria.ru/20260721/v-sevastopole-fermery-vyraschivayut-klubniku-v-teplitsakh-pod-klassicheskuyu-muzyku-1157826504.html

В Севастополе фермеры выращивают клубнику в теплицах под классическую музыку

В Севастополе фермеры выращивают клубнику в теплицах под классическую музыку - РИА Новости Крым, 21.07.2026

В Севастополе фермеры выращивают клубнику в теплицах под классическую музыку

Севастопольские аграрии в текущем сезоне планируют собрать более 130 тонн клубники с площади 16 гектаров, сообщила пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T10:42

2026-07-21T10:42

2026-07-21T10:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Севастопольские аграрии в текущем сезоне планируют собрать более 130 тонн клубники с площади 16 гектаров, сообщила пресс-служба правительства города.На одной из ферм региона за урожаем ухаживают с применением современных технологий. В частности, воду для полива очищают до состояния дистиллята, а в теплицах звучит микс из классической и электронной музыки."Ученые доказали, что классическая музыка структурирует молекулу воды. Мы соединили классику с электроникой: это бодрит и работников, и растения, что сразу сказалось на качестве первого урожая", – рассказала управляющая фермой Анна Лапицкая.Сейчас на ферме рабочие собирают по 250 килограммов ягоды в день. С мая на предприятии собрали более 20 тонн ягод.Всего в Севастополе выращиванием ягодных культур сегодня занимаются шесть предприятий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе планируют собрать 130 тонн черешниВ Крыму полным ходом идет сбор урожая фруктов и ягодВ Крыму созрел урожай черешни - сколько соберут

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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