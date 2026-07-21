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В Севастополе фермеры выращивают клубнику в теплицах под классическую музыку - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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В Севастополе фермеры выращивают клубнику в теплицах под классическую музыку
В Севастополе фермеры выращивают клубнику в теплицах под классическую музыку - РИА Новости Крым, 21.07.2026
В Севастополе фермеры выращивают клубнику в теплицах под классическую музыку
Севастопольские аграрии в текущем сезоне планируют собрать более 130 тонн клубники с площади 16 гектаров, сообщила пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T10:42
2026-07-21T10:42
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Севастопольские аграрии в текущем сезоне планируют собрать более 130 тонн клубники с площади 16 гектаров, сообщила пресс-служба правительства города.На одной из ферм региона за урожаем ухаживают с применением современных технологий. В частности, воду для полива очищают до состояния дистиллята, а в теплицах звучит микс из классической и электронной музыки."Ученые доказали, что классическая музыка структурирует молекулу воды. Мы соединили классику с электроникой: это бодрит и работников, и растения, что сразу сказалось на качестве первого урожая", – рассказала управляющая фермой Анна Лапицкая.Сейчас на ферме рабочие собирают по 250 килограммов ягоды в день. С мая на предприятии собрали более 20 тонн ягод.Всего в Севастополе выращиванием ягодных культур сегодня занимаются шесть предприятий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе планируют собрать 130 тонн черешниВ Крыму полным ходом идет сбор урожая фруктов и ягодВ Крыму созрел урожай черешни - сколько соберут
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, клубника
В Севастополе фермеры выращивают клубнику в теплицах под классическую музыку

Аграрии Севастополя планируют собрать более 130 тонн тепличной клубники в этом сезоне

10:42 21.07.2026
 
© Правительство СевастополяВыращивание клубники в Севастополе
Выращивание клубники в Севастополе
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Севастопольские аграрии в текущем сезоне планируют собрать более 130 тонн клубники с площади 16 гектаров, сообщила пресс-служба правительства города.
На одной из ферм региона за урожаем ухаживают с применением современных технологий. В частности, воду для полива очищают до состояния дистиллята, а в теплицах звучит микс из классической и электронной музыки.
© Правительство СевастополяВыращивание клубники в Севастополе
Выращивание клубники в Севастополе
© Правительство Севастополя
Выращивание клубники в Севастополе
"Ученые доказали, что классическая музыка структурирует молекулу воды. Мы соединили классику с электроникой: это бодрит и работников, и растения, что сразу сказалось на качестве первого урожая", – рассказала управляющая фермой Анна Лапицкая.
Сейчас на ферме рабочие собирают по 250 килограммов ягоды в день. С мая на предприятии собрали более 20 тонн ягод.
Всего в Севастополе выращиванием ягодных культур сегодня занимаются шесть предприятий.
© Правительство СевастополяВыращивание клубники в Севастополе
Выращивание клубники в Севастополе
© Правительство Севастополя
Выращивание клубники в Севастополе
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СевастопольНовости СевастополяКрымНовости КрымаКлубника
 
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