https://crimea.ria.ru/20260721/v-sakakh-organizovali-punkty-pomoschi-naseleniyu---adresa-i-aktualnye-telefony-1157619418.html

Пункты помощи населению в Саках - адреса и актуальные телефоны

Пункты помощи населению в Саках - адреса и актуальные телефоны - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Пункты помощи населению в Саках - адреса и актуальные телефоны

В городе Саки, как и во всех городах и районах Крыма, где есть перебои с электроснабжением, предпринят ряд мер по поддержке систем жизнеобеспечения. Сводку... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T19:55

2026-07-21T19:55

2026-07-21T19:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В городе Саки, как и во всех городах и районах Крыма, где есть перебои с электроснабжением, предпринят ряд мер по поддержке систем жизнеобеспечения. Сводку актуальных данных об организациях, отвечающих за водоснабжение, энергоснабжение, о работе аптек, магазинов и банкоматов публикует мининформ Крыма. Центры содействия В Центрах содействия организованы пункты поддержки населения, где обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации и созданы условия для оперативного оказания помощи гражданам.Адреса:· ул. Строительная, 21 с 9:00 до 20:00;· ул. Ленина, 8/2 с 8:00 до 20:00.Помощь лицам с ограниченными возможностями На базе Сакской городской общественной организации инвалидов "Товарищ" развернут Центр содействия маломобильным гражданам города Саки.Маломобильные жители города с инвалидностью могут обратиться в организацию для зарядки мобильных телефонов, а также технических средств реабилитации с электроприводом: инвалидных электроколясок, электроскутеров и электроприставок. Кроме того, маломобильные граждане, в том числе люди пожилого возраста с инвалидностью, могут получить в организации питьевую воду.Адрес:ул. Курортная, 61; телефон для справок: +7-978-069-05-09. График работы: пн. – пт. с 10:00 до 16:00; суббота – с 10:00 до 14:30; воскресенье – выходной.Точки бесплатной зарядки электрических устройств·Если вам необходимо зарядить мобильный телефон, вы можете воспользоваться следующими объектами торговли и услуг:ВодоснабжениеПо вопросам водоснабжения можно обращаться в Сакский филиал ГУП РК "Вода Крыма" по телефонам: +7-978-008-87-69, +7-978-008-87-68 (диспетчерская), +7-36563-3-10-07 (аварийная служба).Банкоматы с возможностью выдачи наличныхАптека, работающая по безналичному расчету во время отключения электроэнергииАптеки, работающие по наличному расчету во время отключения электроэнергии:Объекты торговли, где можно купить продукты питания в период отключения электроэнергииАктуальное расписание общественного транспорта Вы можете посмотреть по ссылкеТелефоны дежурно-диспетчерских службГорячая линия: +7-36563-2-35-68 (в рабочие дни с 08:00 до 20:00), +7-978-453-12-00 (в рабочие дни с 08:00 до 17:00).Единая дежурно-диспетчерская служба (круглосуточно): +7-978-915-01-66, +7-36563-3-05-79.ГУП РК "Крымэнерго": 8-800-506-00-12 – круглосуточная горячая линия.Сакский РЭС Западных ЭС ГУП РК "Крымэнерго": +7-978-954-41-56 (аварийная служба), +7-36563-3-09-25.ГУП РК "Крымгазсети": 8-800-506-00-04 – круглосуточная горячая линия.Сакское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК "Крымгазсети": +7-978-918-46-42, +7-978-918-46-52 (служба внутридомовых систем газоснабжения), +7-978-918-46-07 (отдел по работе с клиентами).ГУП РК "Вода Крыма": 8-800-506-00-05 – информационный центр (пн. – пт. c 8:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 9:00 до 20:00).Сакский филиал ГУП РК "Вода Крыма": +7-978-008-87-69, +7-978-008-87-68 (диспетчерская), +7-36563-3-10-07 (аварийная служба).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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