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Пункты помощи населению в Саках - адреса и актуальные телефоны - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Пункты помощи населению в Саках - адреса и актуальные телефоны
Пункты помощи населению в Саках - адреса и актуальные телефоны - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Пункты помощи населению в Саках - адреса и актуальные телефоны
В городе Саки, как и во всех городах и районах Крыма, где есть перебои с электроснабжением, предпринят ряд мер по поддержке систем жизнеобеспечения. Сводку... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T19:55
2026-07-21T19:55
саки
крым
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
режим чс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В городе Саки, как и во всех городах и районах Крыма, где есть перебои с электроснабжением, предпринят ряд мер по поддержке систем жизнеобеспечения. Сводку актуальных данных об организациях, отвечающих за водоснабжение, энергоснабжение, о работе аптек, магазинов и банкоматов публикует мининформ Крыма. Центры содействия В Центрах содействия организованы пункты поддержки населения, где обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации и созданы условия для оперативного оказания помощи гражданам.Адреса:· ул. Строительная, 21 с 9:00 до 20:00;· ул. Ленина, 8/2 с 8:00 до 20:00.Помощь лицам с ограниченными возможностями На базе Сакской городской общественной организации инвалидов "Товарищ" развернут Центр содействия маломобильным гражданам города Саки.Маломобильные жители города с инвалидностью могут обратиться в организацию для зарядки мобильных телефонов, а также технических средств реабилитации с электроприводом: инвалидных электроколясок, электроскутеров и электроприставок. Кроме того, маломобильные граждане, в том числе люди пожилого возраста с инвалидностью, могут получить в организации питьевую воду.Адрес:ул. Курортная, 61; телефон для справок: +7-978-069-05-09. График работы: пн. – пт. с 10:00 до 16:00; суббота – с 10:00 до 14:30; воскресенье – выходной.Точки бесплатной зарядки электрических устройств·Если вам необходимо зарядить мобильный телефон, вы можете воспользоваться следующими объектами торговли и услуг:ВодоснабжениеПо вопросам водоснабжения можно обращаться в Сакский филиал ГУП РК "Вода Крыма" по телефонам: +7-978-008-87-69, +7-978-008-87-68 (диспетчерская), +7-36563-3-10-07 (аварийная служба).Банкоматы с возможностью выдачи наличныхАптека, работающая по безналичному расчету во время отключения электроэнергииАптеки, работающие по наличному расчету во время отключения электроэнергии:Объекты торговли, где можно купить продукты питания в период отключения электроэнергииАктуальное расписание общественного транспорта Вы можете посмотреть по ссылкеТелефоны дежурно-диспетчерских службГорячая линия: +7-36563-2-35-68 (в рабочие дни с 08:00 до 20:00), +7-978-453-12-00 (в рабочие дни с 08:00 до 17:00).Единая дежурно-диспетчерская служба (круглосуточно): +7-978-915-01-66, +7-36563-3-05-79.ГУП РК "Крымэнерго": 8-800-506-00-12 – круглосуточная горячая линия.Сакский РЭС Западных ЭС ГУП РК "Крымэнерго": +7-978-954-41-56 (аварийная служба), +7-36563-3-09-25.ГУП РК "Крымгазсети": 8-800-506-00-04 – круглосуточная горячая линия.Сакское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК "Крымгазсети": +7-978-918-46-42, +7-978-918-46-52 (служба внутридомовых систем газоснабжения), +7-978-918-46-07 (отдел по работе с клиентами).ГУП РК "Вода Крыма": 8-800-506-00-05 – информационный центр (пн. – пт. c 8:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 9:00 до 20:00).Сакский филиал ГУП РК "Вода Крыма": +7-978-008-87-69, +7-978-008-87-68 (диспетчерская), +7-36563-3-10-07 (аварийная служба).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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саки, крым, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, режим чс
Пункты помощи населению в Саках - адреса и актуальные телефоны

Жизнеобеспечение города Саки - где купить зарядить телефоны и купить продукты

19:55 21.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСакская набережная
Сакская набережная - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В городе Саки, как и во всех городах и районах Крыма, где есть перебои с электроснабжением, предпринят ряд мер по поддержке систем жизнеобеспечения. Сводку актуальных данных об организациях, отвечающих за водоснабжение, энергоснабжение, о работе аптек, магазинов и банкоматов публикует мининформ Крыма.

Центры содействия

В Центрах содействия организованы пункты поддержки населения, где обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации и созданы условия для оперативного оказания помощи гражданам.
Адреса:
· ул. Строительная, 21 с 9:00 до 20:00;
· ул. Ленина, 8/2 с 8:00 до 20:00.

Помощь лицам с ограниченными возможностями

На базе Сакской городской общественной организации инвалидов "Товарищ" развернут Центр содействия маломобильным гражданам города Саки.
Маломобильные жители города с инвалидностью могут обратиться в организацию для зарядки мобильных телефонов, а также технических средств реабилитации с электроприводом: инвалидных электроколясок, электроскутеров и электроприставок. Кроме того, маломобильные граждане, в том числе люди пожилого возраста с инвалидностью, могут получить в организации питьевую воду.
Адрес:
ул. Курортная, 61; телефон для справок: +7-978-069-05-09. График работы: пн. – пт. с 10:00 до 16:00; суббота – с 10:00 до 14:30; воскресенье – выходной.

Точки бесплатной зарядки электрических устройств

·Если вам необходимо зарядить мобильный телефон, вы можете воспользоваться следующими объектами торговли и услуг:
  • "Магазин мясника" – пер. Ветеринарный, 1а, с 8:00 до 18:00;
  • магазин "Яблоко" – ул. Советская, до 19:00;
  • магазин "Яблоко" – ул. Симферопольская, с 8:00 до 22:00;
  • магазин "Орехи и сухофрукты" – пер. Ветеринарный, с 10:00 до 18:00;
  • кафе "Фортуна" – ул. Революции, 12, с 10:00 до 22:00;
  • магазин "Место'S" – ул. Советская, 2, до 18:00;
  • магазин "Велес" – ул. Гайнутдинова, с 8:00 до 20:00;
  • магазин "Хмельной" – ул. Гайнутдинова, с 10:00 до 14:00;
  • магазин "Хмельной" – ул. Строительная, 14, с 15:00 до 17:00;
  • магазин "Продукты" – ул. Ленина, 12, с 9:00 до 18:00 с перерывами;
  • магазин "НАФ-НАФ" – ул. Строительная, 8, с 9:00 до 18:00 с перерывами;
  • магазин "Мясо" – ул. Строительная, с 9:00 до 18:00 с перерывами;
  • магазин "Свежий" – ул. Ленина, 21/10, с 9:00 до 18:00 с перерывами;
  • магазин "Злагода" – ул. Интернациональная, 39, с 9:00 до 18:00 с перерывами;
  • магазин "АВС" – ул. Набережная, 7 (по мере работы генератора);
  • магазин "Весна" – ул. Менделеева (по мере работы генератора);
  • санаторий "Саки" – ул. Курортная, 4е, с 12:30 до 14:00 и с 18:00 до 19:00;
  • физкультурно-оздоровительный комплекс – ул. Заводская, 58, с 15:00 до 18:00.

Водоснабжение

По вопросам водоснабжения можно обращаться в Сакский филиал ГУП РК "Вода Крыма" по телефонам: +7-978-008-87-69, +7-978-008-87-68 (диспетчерская), +7-36563-3-10-07 (аварийная служба).

Банкоматы с возможностью выдачи наличных

  • мобильный офис Сбербанка – ул. Промышленная, 4 возле МБУ "Городское хозяйство" с 12:00 до 18:00 – место размещения выбрано с учетом возможности обеспечения бесперебойного интернет-соединения и наличия дизельного генератора необходимой мощности;
  • ВТБ – ул. Революции, 6 с 8:30 до 18:00 – при отсутствии электричества запускается генератор;
  • Банк "Россия" – ул. Кузнецова, 14/28 с 9:00 до 18:00 – банкомат работает при наличии электроэнергии;
  • Генбанк – ул. Советская, 27 с 9:00 до 17:30 – банкомат работает при наличии электроэнергии.
Аптека, работающая по безналичному расчету во время отключения электроэнергии
  • "Здрав-сервис" – круглосуточная (ул. Советская, 5).
  • "Здрав-сервис" (ул. Ленина, 18; ул. Революции, 4; ул. Симферопольская, 23 – все с 8:00 до 19:00);
  • аптечный пункт "ИП Поплавская" (ул. Революции, 22 – с 8:00 до 19:00; ул. Красноармейская, 15 – с 8:00 до 18:00);
Аптеки, работающие по наличному расчету во время отключения электроэнергии:
  • "Виста" (ул. Лобозова, 7; ул. Кузнецова, 14/20 – обе с 8:00 до 20:00);
  • "Экономная аптека" (ул. Лобозова, 7а; ул. Интернациональная, 4б – обе с 8:00 до 20:00; ул. Симферопольская, 23 – с 8:00 до 21:00.
  • Аптека "Апрель" (ул. Ленина ,10/1, ул. Советская, 28, помещ. 1, ул. Революции,1а)

Объекты торговли, где можно купить продукты питания в период отключения электроэнергии

  • Торговая сеть "Яблоко" (г. Саки, ул. Симферопольская, 2/30, стр.1, г. Саки, ул. Кузнецова, 14/28а)
  • Торговая сеть "Доброцен" (г. Саки, ул. Пионерская, д.1, ул. Симферопольская, д.26/3, стр. 3, ул. Новоселовское шоссе, 3а)
  • Торговая сеть ПУД (г. Саки, ул. Евпаторийское шоссе, 47б, ул. Советская, 27, г. Саки, ул. Революции, 9, г. Саки, ул. Евпаторийское шоссе, 46)
Актуальное расписание общественного транспорта Вы можете посмотреть по ссылке

Телефоны дежурно-диспетчерских служб

Горячая линия: +7-36563-2-35-68 (в рабочие дни с 08:00 до 20:00), +7-978-453-12-00 (в рабочие дни с 08:00 до 17:00).
Единая дежурно-диспетчерская служба (круглосуточно): +7-978-915-01-66, +7-36563-3-05-79.
ГУП РК "Крымэнерго": 8-800-506-00-12 – круглосуточная горячая линия.
Сакский РЭС Западных ЭС ГУП РК "Крымэнерго": +7-978-954-41-56 (аварийная служба), +7-36563-3-09-25.
ГУП РК "Крымгазсети": 8-800-506-00-04 – круглосуточная горячая линия.
Сакское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК "Крымгазсети": +7-978-918-46-42, +7-978-918-46-52 (служба внутридомовых систем газоснабжения), +7-978-918-46-07 (отдел по работе с клиентами).
ГУП РК "Вода Крыма": 8-800-506-00-05 – информационный центр (пн. – пт. c 8:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 9:00 до 20:00).
Сакский филиал ГУП РК "Вода Крыма": +7-978-008-87-69, +7-978-008-87-68 (диспетчерская), +7-36563-3-10-07 (аварийная служба).
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