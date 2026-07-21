https://crimea.ria.ru/20260721/v-rossiyu-zapretili-vvozit-produkty-pyati-uzbekskikh-eksporterov-1157840071.html

В Россию запретили ввозить продукты пяти узбекских экспортеров

В Россию запретили ввозить продукты пяти узбекских экспортеров - РИА Новости Крым, 21.07.2026

В Россию запретили ввозить продукты пяти узбекских экспортеров

С 23 июля будет ограничен ввоз в Россию продукции от пяти экспортеров Узбекистана, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований. Об... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T15:45

2026-07-21T15:45

2026-07-21T15:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. С 23 июля будет ограничен ввоз в Россию продукции от пяти экспортеров Узбекистана, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.Уточняется, что решение принято в связи с участившимися случаями выявления карантинных объектов при поставках продукции из Узбекистана, а также для обеспечения продовольственной безопасности и фитосанитарного благополучия в России.По информации Россельхознадзора, с начала 2026 года в продуктах из Узбекистана выявлено 132 карантинных объекта.Ранее сообщалось, что Россельхознадзор приостановил поставки рыбы еще от двух предприятий Армении, таким образом полностью ограничив ввоз из республики всей рыбы и рыбной продукции в РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На прилавки Крыма не пустили сотни килограммов опасных продуктовВ Севастополе нашли 200 кг некачественной продукции в школах и садахНа рынке Симферополя продавали просроченное мясо

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узбекистан

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россельхознадзор, новости, россия, узбекистан, продукты