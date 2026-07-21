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В Россию запретили ввозить продукты пяти узбекских экспортеров
В Россию запретили ввозить продукты пяти узбекских экспортеров - РИА Новости Крым, 21.07.2026
В Россию запретили ввозить продукты пяти узбекских экспортеров
С 23 июля будет ограничен ввоз в Россию продукции от пяти экспортеров Узбекистана, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований. Об... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T15:45
2026-07-21T15:45
2026-07-21T15:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. С 23 июля будет ограничен ввоз в Россию продукции от пяти экспортеров Узбекистана, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.Уточняется, что решение принято в связи с участившимися случаями выявления карантинных объектов при поставках продукции из Узбекистана, а также для обеспечения продовольственной безопасности и фитосанитарного благополучия в России.По информации Россельхознадзора, с начала 2026 года в продуктах из Узбекистана выявлено 132 карантинных объекта.Ранее сообщалось, что Россельхознадзор приостановил поставки рыбы еще от двух предприятий Армении, таким образом полностью ограничив ввоз из республики всей рыбы и рыбной продукции в РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На прилавки Крыма не пустили сотни килограммов опасных продуктовВ Севастополе нашли 200 кг некачественной продукции в школах и садахНа рынке Симферополя продавали просроченное мясо
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РИА Новости Крым
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россельхознадзор, новости, россия, узбекистан, продукты
В Россию запретили ввозить продукты пяти узбекских экспортеров
Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию продукции от пяти экспортеров Узбекистана
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. С 23 июля будет ограничен ввоз в Россию продукции от пяти экспортеров Узбекистана, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
"Основной объем товаров, поступающих от них, составляют белокочанная и цветная капуста, репчатый лук, укроп, петрушка, виноград, свекла, томаты и другие", – говорится в сообщении.
Уточняется, что решение принято в связи с участившимися случаями выявления карантинных объектов при поставках продукции из Узбекистана, а также для обеспечения продовольственной безопасности и фитосанитарного благополучия в России.
По информации Россельхознадзора, с начала 2026 года в продуктах из Узбекистана выявлено 132 карантинных объекта.
"Систематическое нарушение российских и международных фитосанитарных требований подтверждает недостаточную эффективность системы Узбекистана по обеспечению безопасности поставляемой на российский рынок подкарантинной продукции", – подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось,
что Россельхознадзор приостановил поставки рыбы еще от двух предприятий Армении, таким образом полностью ограничив ввоз из республики всей рыбы и рыбной продукции в РФ.
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