https://crimea.ria.ru/20260721/v-rossii-rastet-chislo-posescheniy-osobo-okhranyaemykh-prirodnykh-territoriy-1157801875.html

В России растет число посещений особо охраняемых природных территорий

В России растет число посещений особо охраняемых природных территорий - РИА Новости Крым, 21.07.2026

В России растет число посещений особо охраняемых природных территорий

В России большими темпами идет развитие экологического туризма. Так, количество посещений особо охраняемых природных территорий (ООПТ) выросло с шести до 20... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T08:57

2026-07-21T08:57

2026-07-21T08:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В России большими темпами идет развитие экологического туризма. Так, количество посещений особо охраняемых природных территорий (ООПТ) выросло с шести до 20 миллионов в год. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал председатель Комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.Пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина прошла в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".При этом, по словам Кобылкина, при такой большой нагрузке на экосистему особенно важно было не нанести ущерба особо охраняемым природным территориям за счет увеличения количества людей, которые посещают эти территории.Также он отметил, что увеличение числа посещений ООПТ не может не радовать, потому что много семей и детей узнают, что такое природа, что можно и чего нельзя делать в особо охраняемых природных территориях, ведь дети – главные бенефициары будущей экологии, сказал Кобылкин.В целом, подводя итоги работы профильного комитета в период восьмого созыва ГД РФ (2021-2026 гг.), Кобылкин обозначил, что за этот период комитет рассмотрел 191 законопроект, из принятых законов – 41% внесен депутатами, что является довольно большим процентом.Ранее декан факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В. И. Вернадского Наталья Страчкова и доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Игорь Вахрушев рассказали, что экологическое направление в туризме перспективно развивается в Крыму, как и во всей стране.По мнению доцента кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологий КФУ им. В. И. Вернадского Дмитрия Епихина, в Крыму необходимо сохранять уникальное биоразнообразие и природные ландшафты. С этой целью на полуострове появились три новых особо охраняемых природных территории (ООПТ) регионального значения. А в Севастополе после воссоединения с Россией появилось семь новых особо охраняемых природных территорий, сообщал губернатор региона Михаил Развожаев.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике высадили более 222 гектаров новых лесов, а на территории особо охраняемых природных территорий проложено более 80 экологических маршрутов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасти редкий вид: ученые предложили меры по сохранению дрофы в КрымуВ Севастополе ученые работают над созданием "умных удобрений"В Крыму за год ликвидировали 160 свалок и восстановили 300 гектаров леса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оопт, природа, экология, россия