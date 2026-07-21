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В России не примут в гражданство судимых иностранцев - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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В России не примут в гражданство судимых иностранцев
В России не примут в гражданство судимых иностранцев - РИА Новости Крым, 21.07.2026
В России не примут в гражданство судимых иностранцев
Депутаты Государственной Думы на заседании во вторник, 21 июля, приняли во втором и третьем чтениях два закона, направленные на совершенствование миграционной... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T14:27
2026-07-21T14:27
государственная дума рф
мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Депутаты Государственной Думы на заседании во вторник, 21 июля, приняли во втором и третьем чтениях два закона, направленные на совершенствование миграционной политики в стране. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.Уточняется, что данная норма не коснется иностранных граждан, признанных беженцами либо получивших политическое или временное убежище в России.Также расширяется перечень правонарушений, за совершение которых иностранцы, помимо штрафа, будут подлежать выдворению из страны. Число соответствующих статей КоАП вырастет до 45.Ранее Государственная Дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях два закона, направленных на дальнейшее наведение порядка в миграционной сфере, а также ужесточение правил пребывания мигрантов в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте пресекли канал незаконной миграцииВ Севастополе будут судить членов ОПГ за организацию незаконной миграцииГосдума ввела наказание за нарушения при продаже "симок" иностранцам
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государственная дума рф, мигранты, миграционная политика, политика, общество, закон и право, новости, россия, вячеслав володин
В России не примут в гражданство судимых иностранцев

Госдума приняла закон о запрете на проживание в России иностранцев с судимостью

14:27 21.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Депутаты Государственной Думы на заседании во вторник, 21 июля, приняли во втором и третьем чтениях два закона, направленные на совершенствование миграционной политики в стране. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
В соответствии с одним из законов исключается возможность получения гражданства РФ или права на проживание в стране мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления как в России, так и за ее пределами. Ранее выданные виды на жительство или разрешения на временное проживание при выявлении такого факта будут аннулироваться.
Уточняется, что данная норма не коснется иностранных граждан, признанных беженцами либо получивших политическое или временное убежище в России.
Также расширяется перечень правонарушений, за совершение которых иностранцы, помимо штрафа, будут подлежать выдворению из страны. Число соответствующих статей КоАП вырастет до 45.
"В нашу страну должны приезжать и оформлять вид на жительство, а также претендовать на гражданство законопослушные люди, которые в своих странах не нарушали законы и, приезжая к нам, также их не нарушают... Если мигрант не подчиняется работникам полиции или на границе начинает выяснять отношения с пограничником, этого достаточно для того, чтобы мигрант был выдворен", – заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
Ранее Государственная Дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях два закона, направленных на дальнейшее наведение порядка в миграционной сфере, а также ужесточение правил пребывания мигрантов в России.
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Государственная Дума РФМигрантыМиграционная политикаПолитикаОбществоЗакон и правоНовостиРоссияВячеслав Володин
 
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