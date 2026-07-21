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В России не примут в гражданство судимых иностранцев

В России не примут в гражданство судимых иностранцев - РИА Новости Крым, 21.07.2026

В России не примут в гражданство судимых иностранцев

Депутаты Государственной Думы на заседании во вторник, 21 июля, приняли во втором и третьем чтениях два закона, направленные на совершенствование миграционной... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T14:27

2026-07-21T14:27

2026-07-21T14:27

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вячеслав володин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Депутаты Государственной Думы на заседании во вторник, 21 июля, приняли во втором и третьем чтениях два закона, направленные на совершенствование миграционной политики в стране. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.Уточняется, что данная норма не коснется иностранных граждан, признанных беженцами либо получивших политическое или временное убежище в России.Также расширяется перечень правонарушений, за совершение которых иностранцы, помимо штрафа, будут подлежать выдворению из страны. Число соответствующих статей КоАП вырастет до 45.Ранее Государственная Дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях два закона, направленных на дальнейшее наведение порядка в миграционной сфере, а также ужесточение правил пребывания мигрантов в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте пресекли канал незаконной миграцииВ Севастополе будут судить членов ОПГ за организацию незаконной миграцииГосдума ввела наказание за нарушения при продаже "симок" иностранцам

россия

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2026

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государственная дума рф, мигранты, миграционная политика, политика, общество, закон и право, новости, россия, вячеслав володин