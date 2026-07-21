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В ЛНР дрон залетел в жилой дом – ранены двое детей и взрослых

В ЛНР дрон залетел в жилой дом – ранены двое детей и взрослых - РИА Новости Крым, 21.07.2026

В ЛНР дрон залетел в жилой дом – ранены двое детей и взрослых

В Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР) вражеский дрон залетел в окно жилого дома, ранены четверо человек, включая детей. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T12:47

2026-07-21T12:47

2026-07-21T12:47

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

атаки всу

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР) вражеский дрон залетел в окно жилого дома, ранены четверо человек, включая детей. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Он отметил, что в целом враг за сутки атаковал территорию десяти муниципалитетов республики.Несколько ударов нанесены по Луганску. Ночью атакована придомовая территория частного дома в Каменнобродском районе, ранена 69-летняя женщина. На восточных кварталах БПЛА ударил вблизи многоквартирного дома. Здесь обошлось без пострадавших. Также атакованы автомобильные стоянки, повреждены гражданские грузовики, уточнил Пасечник.Кроме того, утром украинский БПЛА ударил по поселку Юбилейный. Произошел пожар. Временно перекрыта дорога через мост по улице Андрея Линева в сторону Юбилейного.Также под огнем противника оказались частные дома, легковые и грузовые машины, промышленные и гражданские объекты в Алчевске, Стаханове, Рубежном, Северодонецке, а также в Кременском, Новоайдарском, Троицком и Лутугинском муниципальных округах.20 июля Вооруженные формирования Украины атаковали машину МЧС и несколько гражданских автомобилей в Луганской Народной Республике (ЛНР). Есть погибшие и пострадавшие. 13 июля ВСУ ударили по рынку в Старобельске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки на ЛНР: при тушении пожара повторным ударом ВСУ ранен сотрудник МЧСВСУ ударили по коммунальной машине в Лисичанске – ранены троеВСУ ударили по рейсовому автобусу Стаханов–Москва: есть пострадавшие

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, атаки всу, новости сво, происшествия