https://crimea.ria.ru/20260721/v-krymu-predlozhili-sozdat-birzhu-sotsialnykh-proektov-1157839660.html

В Крыму предложили создать биржу социальных проектов

В Крыму предложили создать биржу социальных проектов - РИА Новости Крым, 21.07.2026

В Крыму предложили создать биржу социальных проектов

В Крыму необходимо создать платформу общественных инициатив, чтобы помочь некоммерческим организациям привлекать бизнес для реализации значимых социальных... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T22:19

2026-07-21T22:19

2026-07-21T22:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Крыму необходимо создать платформу общественных инициатив, чтобы помочь некоммерческим организациям привлекать бизнес для реализации значимых социальных проектов. С такой инициативой выступила зампредседателя комиссии Общественной палаты РК по делам молодежи, культуры и массового спорта Евгения Гарькавая на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По ее словам, на этой платформе крымские НКО могли бы размещать свои проекты и привлекать для их реализации социально ответственный бизнес.Как отметила Гарькавая, в этом случае не только снизится нагрузка на бюджеты, но также получит развитие социальная ответственность бизнеса, а качество жизни людей будет улучшаться благодаря реализации таких проектов.Гарькавая добавила, что инициатива по созданию такой платформы будет рассмотрена на заседании Общественной палаты РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разработали дополнительные меры поддержки промышленностиНацпроекты в Крыму - как идут работыКомплексное развитие территорий: как работает механизм в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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