В Крыму предложили создать биржу социальных проектов
В Общественной палате Крыма предложили создать в регионе платформу общественных инициатив
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Крыму необходимо создать платформу общественных инициатив, чтобы помочь некоммерческим организациям привлекать бизнес для реализации значимых социальных проектов. С такой инициативой выступила зампредседателя комиссии Общественной палаты РК по делам молодежи, культуры и массового спорта Евгения Гарькавая на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
"В нынешних условиях режима ЧС, когда очень много бюджетных средств направляется на помощь людям, нам при этом необходимо реализовывать культурные, творческие, спортивные и благотворительные проекты. Необходимо создать платформу общественных инициатив Крыма, которую можно еще назвать биржей социальных проектов", – сказала Гарькавая.
По ее словам, на этой платформе крымские НКО могли бы размещать свои проекты и привлекать для их реализации социально ответственный бизнес.
"Общественная палата могла бы стать координатором такого проекта. Платформа могла бы проверять эти проекты, их важность и нужность, а предприниматели смогут на этой "бирже" рассматривать и выбирать те инициативы, которые им было бы интересно поддержать", – пояснила общественник.
Как отметила Гарькавая, в этом случае не только снизится нагрузка на бюджеты, но также получит развитие социальная ответственность бизнеса, а качество жизни людей будет улучшаться благодаря реализации таких проектов.
Гарькавая добавила, что инициатива по созданию такой платформы будет рассмотрена на заседании Общественной палаты РК.
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