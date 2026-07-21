Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предложили создать биржу социальных проектов - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260721/v-krymu-predlozhili-sozdat-birzhu-sotsialnykh-proektov-1157839660.html
В Крыму предложили создать биржу социальных проектов
В Крыму предложили создать биржу социальных проектов - РИА Новости Крым, 21.07.2026
В Крыму предложили создать биржу социальных проектов
В Крыму необходимо создать платформу общественных инициатив, чтобы помочь некоммерческим организациям привлекать бизнес для реализации значимых социальных... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T22:19
2026-07-21T22:19
крым
общество
общественная палата крыма
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111785/98/1117859825_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed1c1b690a9a1743059a3a4363798f1f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Крыму необходимо создать платформу общественных инициатив, чтобы помочь некоммерческим организациям привлекать бизнес для реализации значимых социальных проектов. С такой инициативой выступила зампредседателя комиссии Общественной палаты РК по делам молодежи, культуры и массового спорта Евгения Гарькавая на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По ее словам, на этой платформе крымские НКО могли бы размещать свои проекты и привлекать для их реализации социально ответственный бизнес.Как отметила Гарькавая, в этом случае не только снизится нагрузка на бюджеты, но также получит развитие социальная ответственность бизнеса, а качество жизни людей будет улучшаться благодаря реализации таких проектов.Гарькавая добавила, что инициатива по созданию такой платформы будет рассмотрена на заседании Общественной палаты РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разработали дополнительные меры поддержки промышленностиНацпроекты в Крыму - как идут работыКомплексное развитие территорий: как работает механизм в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111785/98/1117859825_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_200f0a6817577c941205de389db4d0a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, общество, общественная палата крыма, новости крыма
В Крыму предложили создать биржу социальных проектов

В Общественной палате Крыма предложили создать в регионе платформу общественных инициатив

22:19 21.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКанатная дорога "Мисхор - Ай-Петри"
Канатная дорога Мисхор - Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Крыму необходимо создать платформу общественных инициатив, чтобы помочь некоммерческим организациям привлекать бизнес для реализации значимых социальных проектов. С такой инициативой выступила зампредседателя комиссии Общественной палаты РК по делам молодежи, культуры и массового спорта Евгения Гарькавая на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
"В нынешних условиях режима ЧС, когда очень много бюджетных средств направляется на помощь людям, нам при этом необходимо реализовывать культурные, творческие, спортивные и благотворительные проекты. Необходимо создать платформу общественных инициатив Крыма, которую можно еще назвать биржей социальных проектов", – сказала Гарькавая.
По ее словам, на этой платформе крымские НКО могли бы размещать свои проекты и привлекать для их реализации социально ответственный бизнес.
"Общественная палата могла бы стать координатором такого проекта. Платформа могла бы проверять эти проекты, их важность и нужность, а предприниматели смогут на этой "бирже" рассматривать и выбирать те инициативы, которые им было бы интересно поддержать", – пояснила общественник.
Как отметила Гарькавая, в этом случае не только снизится нагрузка на бюджеты, но также получит развитие социальная ответственность бизнеса, а качество жизни людей будет улучшаться благодаря реализации таких проектов.
Гарькавая добавила, что инициатива по созданию такой платформы будет рассмотрена на заседании Общественной палаты РК.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму разработали дополнительные меры поддержки промышленности
Нацпроекты в Крыму - как идут работы
Комплексное развитие территорий: как работает механизм в Крыму
 
КрымОбществоОбщественная палата КрымаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала