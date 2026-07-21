https://crimea.ria.ru/20260721/v-krymu-pereshli-na-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-iz-za-gryaduschego-shtorma-1157845450.html

В Крыму перешли на режим повышенной готовности из-за грядущего шторма

В Крыму перешли на режим повышенной готовности из-за грядущего шторма - РИА Новости Крым, 21.07.2026

В Крыму перешли на режим повышенной готовности из-за грядущего шторма

В Крыму из-за непогоды могут происходить аварии на электросетях, в связи с этим энергетики перешли в режим повышенной готовности. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T16:34

2026-07-21T16:34

2026-07-21T16:34

крым

новости крыма

гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии в крыму

штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Крыму из-за непогоды могут происходить аварии на электросетях, в связи с этим энергетики перешли в режим повышенной готовности. Об этом предупредили в "Крымэнерго".Во вторник днем сообщалось, что в Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым штормом.Также на предприятии напомнили, что информировать специалистов о нарушении электроснабжения можно по круглосуточному телефону горячей линии: 8 800 506 00 12 (с мобильного), 0 800 506 00 12 (со стационарного).Накануне сообщалось, что в Крыму сохраняется режим ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Южного берега Крыма осталась без света из-за атак ВСУВ Крыму устанавливают стационарные телефоны для связи с экстренными службамиВ Крыму частично восстановили электроснабжение в обесточенных районах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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