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В Крыму перешли на режим повышенной готовности из-за грядущего шторма - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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В Крыму перешли на режим повышенной готовности из-за грядущего шторма
В Крыму перешли на режим повышенной готовности из-за грядущего шторма - РИА Новости Крым, 21.07.2026
В Крыму перешли на режим повышенной готовности из-за грядущего шторма
В Крыму из-за непогоды могут происходить аварии на электросетях, в связи с этим энергетики перешли в режим повышенной готовности. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T16:34
2026-07-21T16:34
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отключение электроэнергии в крыму
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Крыму из-за непогоды могут происходить аварии на электросетях, в связи с этим энергетики перешли в режим повышенной готовности. Об этом предупредили в "Крымэнерго".Во вторник днем сообщалось, что в Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым штормом.Также на предприятии напомнили, что информировать специалистов о нарушении электроснабжения можно по круглосуточному телефону горячей линии: 8 800 506 00 12 (с мобильного), 0 800 506 00 12 (со стационарного).Накануне сообщалось, что в Крыму сохраняется режим ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Южного берега Крыма осталась без света из-за атак ВСУВ Крыму устанавливают стационарные телефоны для связи с экстренными службамиВ Крыму частично восстановили электроснабжение в обесточенных районах
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крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, штормовое предупреждение
В Крыму перешли на режим повышенной готовности из-за грядущего шторма

В Крыму перешли на режим повышенной готовности из-за прогнозируемого на 22 июля шторма

16:34 21.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Анна КовальчукГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости Крым . Анна Ковальчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Крыму из-за непогоды могут происходить аварии на электросетях, в связи с этим энергетики перешли в режим повышенной готовности. Об этом предупредили в "Крымэнерго".
Во вторник днем сообщалось, что в Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся грозовым штормом.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями существует высокая вероятность возникновения аварий в электросетях. На предприятии действует режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
Также на предприятии напомнили, что информировать специалистов о нарушении электроснабжения можно по круглосуточному телефону горячей линии: 8 800 506 00 12 (с мобильного), 0 800 506 00 12 (со стационарного).
Накануне сообщалось, что в Крыму сохраняется режим ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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КрымНовости КрымаГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в КрымуШтормовое предупреждение
 
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