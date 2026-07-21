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В Крыму мошенники придумали схему обмана с единовременными выплатами
В Крыму мошенники придумали схему обмана с единовременными выплатами - РИА Новости Крым, 21.07.2026
В Крыму мошенники придумали схему обмана с единовременными выплатами
В Джанкойском районе неизвестные звонят гражданам и просят продиктовать код якобы для зачисления единовременных выплат, это мошенники. Об этом предупредила... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T14:13
2026-07-21T14:13
2026-07-21T14:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе неизвестные звонят гражданам и просят продиктовать код якобы для зачисления единовременных выплат, это мошенники. Об этом предупредила глава района Инна Федоренко.Федоренко акцентировала, что департамент труда и социальной защиты населения или администрация района никогда не запрашивают коды из СМС, приходящие от банков. "Сотрудники могут позвонить для уточнения данных, но только чтобы задать вопрос вам, а не слушать ваши пароли или коды", - заключила глава района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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джанкойский район, новости крыма, крым, мошенничество, выплаты и компенсации
В Крыму мошенники придумали схему обмана с единовременными выплатами
В Крыму мошенники придумали схему обмана с единовременными выплатами во время ЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе неизвестные звонят гражданам и просят продиктовать код якобы для зачисления единовременных выплат, это мошенники. Об этом предупредила глава района Инна Федоренко.
"Уважаемые жители Джанкойского района! Мне стали поступать сообщения о том, что вам звонят из нашего департамента и просят продиктовать код для зачисления единовременной выплаты в размере 15 тысяч рублей. Это классическая схема телефонного мошенничества", - написала она в своем канале МАКС.
Федоренко акцентировала, что департамент труда и социальной защиты населения или администрация района никогда не запрашивают коды из СМС, приходящие от банков.
"Сотрудники могут позвонить для уточнения данных, но только чтобы задать вопрос вам, а не слушать ваши пароли или коды", - заключила глава района.
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