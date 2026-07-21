https://crimea.ria.ru/20260721/v-krymu-moshenniki-pridumali-skhemu-obmana-s-edinovremennymi-vyplatami--1157836848.html

В Крыму мошенники придумали схему обмана с единовременными выплатами

В Крыму мошенники придумали схему обмана с единовременными выплатами - РИА Новости Крым, 21.07.2026

В Крыму мошенники придумали схему обмана с единовременными выплатами

В Джанкойском районе неизвестные звонят гражданам и просят продиктовать код якобы для зачисления единовременных выплат, это мошенники. Об этом предупредила... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T14:13

2026-07-21T14:13

2026-07-21T14:13

джанкойский район

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крым

мошенничество

выплаты и компенсации

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Джанкойском районе неизвестные звонят гражданам и просят продиктовать код якобы для зачисления единовременных выплат, это мошенники. Об этом предупредила глава района Инна Федоренко.Федоренко акцентировала, что департамент труда и социальной защиты населения или администрация района никогда не запрашивают коды из СМС, приходящие от банков. "Сотрудники могут позвонить для уточнения данных, но только чтобы задать вопрос вам, а не слушать ваши пароли или коды", - заключила глава района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

джанкойский район

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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