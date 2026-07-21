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В Керчи у местного жителя изъяли взрывчатку и самодельное оружие - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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В Керчи у местного жителя изъяли взрывчатку и самодельное оружие
В Керчи у местного жителя изъяли взрывчатку и самодельное оружие - РИА Новости Крым, 21.07.2026
В Керчи у местного жителя изъяли взрывчатку и самодельное оружие
В Керчи у местного жителя изъяли оружие и взрывное устройство. Об этом сообщили в МВД по республике. РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T07:17
2026-07-21T07:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Керчи у местного жителя изъяли оружие и взрывное устройство. Об этом сообщили в МВД по республике.Как установило следствие, обвиняемый около 10 лет назад нашел боеприпасы и взрывное устройство и с того времени незаконно их хранил. Самодельное огнестрельное оружие мужчина изготовил сам, взяв за основу конструкцию ружья для подводной охоты. Мужчине предъявлено обвинение незаконном хранении взрывчатых веществ и незаконном хранении оружия. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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керчь, оружие, мвд по республике крым, крым, закон и право
В Керчи у местного жителя изъяли взрывчатку и самодельное оружие

В Керчи у местного жителя изъяли самодельное оружие и взрывное устройство

07:17 21.07.2026
 
© Пресс-служба МВД по Республике Крым В Керчи у местного жителя изъяли самодельное оружие и взрывное устройство
 В Керчи у местного жителя изъяли самодельное оружие и взрывное устройство
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Керчи у местного жителя изъяли оружие и взрывное устройство. Об этом сообщили в МВД по республике.
"В Керчи сотрудниками УМВД России "Керченское" пресечен незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывных устройств. <...> В ходе отработки информации по месту проживания 54‑летнего местного жителя полицейские обнаружили и изъяли ряд опасных предметов - в том числе патроны, снаряд, а также огнестрельное оружие кустарного изготовления", - говорится в сообщении.
Как установило следствие, обвиняемый около 10 лет назад нашел боеприпасы и взрывное устройство и с того времени незаконно их хранил.
© Пресс-служба МВД по Республике Крым В Керчи у местного жителя изъяли самодельное оружие и взрывное устройство
 В Керчи у местного жителя изъяли самодельное оружие и взрывное устройство
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
Самодельное огнестрельное оружие мужчина изготовил сам, взяв за основу конструкцию ружья для подводной охоты.
Мужчине предъявлено обвинение незаконном хранении взрывчатых веществ и незаконном хранении оружия. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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КерчьОружиеМВД по Республике КрымКрымЗакон и право
 
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