https://crimea.ria.ru/20260721/v-kerchi-u-mestnogo-zhitelya-izyali-vzryvchatku-i-samodelnoe-oruzhie-1157821699.html

В Керчи у местного жителя изъяли взрывчатку и самодельное оружие

В Керчи у местного жителя изъяли взрывчатку и самодельное оружие - РИА Новости Крым, 21.07.2026

В Керчи у местного жителя изъяли взрывчатку и самодельное оружие

В Керчи у местного жителя изъяли оружие и взрывное устройство. Об этом сообщили в МВД по республике. РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T07:17

2026-07-21T07:17

2026-07-21T07:17

керчь

оружие

мвд по республике крым

крым

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Керчи у местного жителя изъяли оружие и взрывное устройство. Об этом сообщили в МВД по республике.Как установило следствие, обвиняемый около 10 лет назад нашел боеприпасы и взрывное устройство и с того времени незаконно их хранил. Самодельное огнестрельное оружие мужчина изготовил сам, взяв за основу конструкцию ружья для подводной охоты. Мужчине предъявлено обвинение незаконном хранении взрывчатых веществ и незаконном хранении оружия. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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