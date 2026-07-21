https://crimea.ria.ru/20260721/v-gorodakh-kryma-ustanavlivayut-statsionarnye-ulichnye-telefony-1157822226.html

В Крыму устанавливают стационарные телефоны для связи с экстренными службами

В Крыму устанавливают стационарные телефоны для связи с экстренными службами - РИА Новости Крым, 21.07.2026

В Крыму устанавливают стационарные телефоны для связи с экстренными службами

Около 20 стационарных телефонов уже установили в городах Крыма, где сохраняется сложная обстановка с энергообеспечением, по ним можно связаться с экстренными... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T08:02

2026-07-21T08:02

2026-07-21T08:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Около 20 стационарных телефонов уже установили в городах Крыма, где сохраняется сложная обстановка с энергообеспечением, по ним можно связаться с экстренными службами при отсутствии электричества и мобильной связи, сообщил РИА Новости Крым директор по внешним коммуникациям оператора "Миранда Медиа" Вячеслав Плеханов. "В городах Крыма на данный момент установили 19 стационарных телефонов для связи с экстренными службами. Телефоны работают при отсутствии мобильной связи и электричества. По ним можно дозвониться в аварийные службы (101, 102, 103, 104, 112)" , - сказал Плеханов. Городские телефоны установлены в следующих городах и по следующим адресам: Связь с экстренными службами не требует оплаты. Ранее власти Крыма и ресурсопоставляющая компания "Крымэнерго" сообщали об отключениях электроэнергии, в основном в городах и районах на севере Крыма из-за атак дронами ВСУ. Периодически ограничения электроснабжения происходят и в других районах республики и в Севастополе. При длительных отключениях мобильная связь начинает работать нестабильно. Операторы связи ввели в Крыму аварийный роуминг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раздольненский район: как работают пункты экстренной помощи, транспорт и аптекиВ Саках организовали пункты помощи населению - адреса и актуальные телефоныКрасноперекопск – где снять деньги и купить лекарстваСитуация в Джанкойском районе: где зарядить телефоны и снять деньги

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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