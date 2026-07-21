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В Крыму устанавливают стационарные телефоны для связи с экстренными службами - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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В Крыму устанавливают стационарные телефоны для связи с экстренными службами
В Крыму устанавливают стационарные телефоны для связи с экстренными службами - РИА Новости Крым, 21.07.2026
В Крыму устанавливают стационарные телефоны для связи с экстренными службами
Около 20 стационарных телефонов уже установили в городах Крыма, где сохраняется сложная обстановка с энергообеспечением, по ним можно связаться с экстренными... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T08:02
2026-07-21T08:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Около 20 стационарных телефонов уже установили в городах Крыма, где сохраняется сложная обстановка с энергообеспечением, по ним можно связаться с экстренными службами при отсутствии электричества и мобильной связи, сообщил РИА Новости Крым директор по внешним коммуникациям оператора "Миранда Медиа" Вячеслав Плеханов. "В городах Крыма на данный момент установили 19 стационарных телефонов для связи с экстренными службами. Телефоны работают при отсутствии мобильной связи и электричества. По ним можно дозвониться в аварийные службы (101, 102, 103, 104, 112)" , - сказал Плеханов. Городские телефоны установлены в следующих городах и по следующим адресам: Связь с экстренными службами не требует оплаты. Ранее власти Крыма и ресурсопоставляющая компания "Крымэнерго" сообщали об отключениях электроэнергии, в основном в городах и районах на севере Крыма из-за атак дронами ВСУ. Периодически ограничения электроснабжения происходят и в других районах республики и в Севастополе. При длительных отключениях мобильная связь начинает работать нестабильно. Операторы связи ввели в Крыму аварийный роуминг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раздольненский район: как работают пункты экстренной помощи, транспорт и аптекиВ Саках организовали пункты помощи населению - адреса и актуальные телефоныКрасноперекопск – где снять деньги и купить лекарстваСитуация в Джанкойском районе: где зарядить телефоны и снять деньги
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В Крыму устанавливают стационарные телефоны для связи с экстренными службами

В городах Крыма устанавливают стационарные уличные телефоны для экстренной связи

08:02 21.07.2026 (обновлено: 08:55 21.07.2026)
 
© Виталий Оганесян в МАКСВ городах Крыма устанавливают стационарные уличные телефоны
В городах Крыма устанавливают стационарные уличные телефоны
© Виталий Оганесян в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Около 20 стационарных телефонов уже установили в городах Крыма, где сохраняется сложная обстановка с энергообеспечением, по ним можно связаться с экстренными службами при отсутствии электричества и мобильной связи, сообщил РИА Новости Крым директор по внешним коммуникациям оператора "Миранда Медиа" Вячеслав Плеханов.
"В городах Крыма на данный момент установили 19 стационарных телефонов для связи с экстренными службами. Телефоны работают при отсутствии мобильной связи и электричества. По ним можно дозвониться в аварийные службы (101, 102, 103, 104, 112)" , - сказал Плеханов.
Городские телефоны установлены в следующих городах и по следующим адресам:
  • Армянск - 1 телефон (ул. Симферопольская, 7)
  • Красноперекопск - 5 телефонов (ул. Менделеева 5, ул. Калинина, 2, ул. Героев Перекопа, 1а, ул. Менделеева, 24, ул. Чапаева, 13)
  • Джанкой - 5 телефонов (ул. Карла Маркса, 15, ул. Восточная, 20А, ул. Кутузова, 28, ул.Толстого, 26, ул. Интернациональная, 78)
  • Евпатория - 6 телефонов (Проспект Ленина 2, перекресток ул. Революции/ул. Караева, перекресток ул. Интернациональная/ул. Дмитрия Ульянова, ул. Некрасова/ул. Фрунзе, проспект Победы/ул. Некрасова, проспект Ленина, 56)
  • Керчь - 2 телефона (ул. Пушкина 30, ул. Кирова 3).
Связь с экстренными службами не требует оплаты.
Ранее власти Крыма и ресурсопоставляющая компания "Крымэнерго" сообщали об отключениях электроэнергии, в основном в городах и районах на севере Крыма из-за атак дронами ВСУ. Периодически ограничения электроснабжения происходят и в других районах республики и в Севастополе. При длительных отключениях мобильная связь начинает работать нестабильно. Операторы связи ввели в Крыму аварийный роуминг.
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