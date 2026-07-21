https://crimea.ria.ru/20260721/v-evrope-obespokoeny-namereniem-germanii-poluchit-yadernoe-oruzhie---svr-1157829362.html

В Европе обеспокоены намерением Германии получить ядерное оружие - СВР

В Европе обеспокоены намерением Германии получить ядерное оружие - СВР - РИА Новости Крым, 21.07.2026

В Европе обеспокоены намерением Германии получить ядерное оружие - СВР

В НАТО выражают обеспокоенность по поводу активно ведущихся в Германии научно-исследовательских работ, имеющих ядерно-оружейную направленность. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T11:39

2026-07-21T11:39

2026-07-21T11:39

ядерное оружие

германия

служба внешней разведки (свр)

новости

европа

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127811060_0:118:1600:1018_1920x0_80_0_0_885932f6a60d78b7b53dbc4e992532a8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В НАТО выражают обеспокоенность по поводу активно ведущихся в Германии научно-исследовательских работ, имеющих ядерно-оружейную направленность. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.Отмечается, что в деятельность также вовлечены ключевые национальные военно-промышленные концерны.По данным пресс-бюро, не исключается, что в ведомстве федерального канцлера ФРГ уже зародились замыслы создания собственного "ядерного зонтика". В Европе намерение германских властей получить прямой доступ к ядерному оружию вызывает крайнюю обеспокоенность, добавили в СВР РФ.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что терроризм и риски неконтролируемого распространения ядерного оружия представляют серьезную опасность для всех государств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков сделал заявление о ядерном оружииВласти Финляндии отменили запрет на ввоз и хранение ядерного оружияРоссия может применить ядерное оружие: в МИД описали наихудший сценарий

германия

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ядерное оружие, германия, служба внешней разведки (свр), новости, европа