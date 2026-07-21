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В Европе обеспокоены намерением Германии получить ядерное оружие - СВР - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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В Европе обеспокоены намерением Германии получить ядерное оружие - СВР
В Европе обеспокоены намерением Германии получить ядерное оружие - СВР - РИА Новости Крым, 21.07.2026
В Европе обеспокоены намерением Германии получить ядерное оружие - СВР
В НАТО выражают обеспокоенность по поводу активно ведущихся в Германии научно-исследовательских работ, имеющих ядерно-оружейную направленность. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T11:39
2026-07-21T11:39
ядерное оружие
германия
служба внешней разведки (свр)
новости
европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В НАТО выражают обеспокоенность по поводу активно ведущихся в Германии научно-исследовательских работ, имеющих ядерно-оружейную направленность. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.Отмечается, что в деятельность также вовлечены ключевые национальные военно-промышленные концерны.По данным пресс-бюро, не исключается, что в ведомстве федерального канцлера ФРГ уже зародились замыслы создания собственного "ядерного зонтика". В Европе намерение германских властей получить прямой доступ к ядерному оружию вызывает крайнюю обеспокоенность, добавили в СВР РФ.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что терроризм и риски неконтролируемого распространения ядерного оружия представляют серьезную опасность для всех государств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков сделал заявление о ядерном оружииВласти Финляндии отменили запрет на ввоз и хранение ядерного оружияРоссия может применить ядерное оружие: в МИД описали наихудший сценарий
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РИА Новости Крым
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ядерное оружие, германия, служба внешней разведки (свр), новости, европа
В Европе обеспокоены намерением Германии получить ядерное оружие - СВР

СВР рассказала об обеспокоенности Европы намерением Германии получить ядерное оружие

11:39 21.07.2026
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В НАТО выражают обеспокоенность по поводу активно ведущихся в Германии научно-исследовательских работ, имеющих ядерно-оружейную направленность. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Западные союзники Берлина отмечают масштабность его нынешних работ по таким чувствительным направлениям, как специальное материаловедение, физика ударных волн, ядерная и нейтронная физика, в которые вовлечены 30 национальных университетов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в деятельность также вовлечены ключевые национальные военно-промышленные концерны.
"Военные эксперты НАТО считают, что Берлин способен самостоятельно в течение 1-3 месяцев наработать необходимый расщепляющийся материал и в срок до года сконструировать действующее ядерное взрывное устройство без проведения его натурных испытаний", – подчеркнули в СВР РФ.
По данным пресс-бюро, не исключается, что в ведомстве федерального канцлера ФРГ уже зародились замыслы создания собственного "ядерного зонтика". В Европе намерение германских властей получить прямой доступ к ядерному оружию вызывает крайнюю обеспокоенность, добавили в СВР РФ.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что терроризм и риски неконтролируемого распространения ядерного оружия представляют серьезную опасность для всех государств.
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Ядерное оружиеГерманияСлужба внешней разведки (СВР)НовостиЕвропа
 
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