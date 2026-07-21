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В двух поселках под Евпаторией введут график подачи воды

В двух поселках под Евпаторией введут график подачи воды - РИА Новости Крым, 21.07.2026

В двух поселках под Евпаторией введут график подачи воды

Со среды, 22 июля, в двух поселках городского округа Евпатория воду будут давать по графику. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T19:15

2026-07-21T19:15

2026-07-21T19:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Со среды, 22 июля, в двух поселках городского округа Евпатория воду будут давать по графику. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма"."Уважаемые жители пгт.Новоозерное и пгт. Мирный. С 22 по 28 июля в связи с многочисленными отключениями и нестабильной подачей электроэнергии СРЭС на водозаборы, вследствие которых происходит остановка скважин и медленно заполняются резервуары чистой воды на гидроузлах, подача воды в ваших населенных пунктах будет производиться по временному графику", – говорится в сообщении."При выполнении аварийно-ремонтных работ возможно ограничение подачи воды и отклонение от графика. Рекомендуем абонентам в часы гарантированной подачи воды рационально расходовать ресурс и осуществлять его запас", – отметили в "Воде Крыма".Ранее сообщалось, что Симферопольский район Марьино и 5 пригородных сел 22 июля на сутки останутся без воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие города Крыма остались без воды 21 июляДля Северо-Крымского канала закупят генераторы на 100 млн рублейВ Алуште ввели график подачи воды

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