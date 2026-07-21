https://crimea.ria.ru/20260721/v-bolshoy-yalte-v-nebo-podnyali-bespilotniki---prokhodyat-ucheniya-1157848170.html

В Большой Ялте в небо подняли беспилотники - проходят учения

В Большой Ялте в небо подняли беспилотники - проходят учения - РИА Новости Крым, 21.07.2026

В Большой Ялте в небо подняли беспилотники - проходят учения

Во вторник вечером в Большой Ялте могут раздаваться громкие звуки, это связано с учениями военных. Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T17:41

2026-07-21T17:41

2026-07-21T17:41

большая ялта

учения

безопасность республики крым и севастополя

форос

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Во вторник вечером в Большой Ялте могут раздаваться громкие звуки, это связано с учениями военных. Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Ялты.Как уточнили в региональном ЕДДС, учения продлятся до 22 часов. Жителей и гостей региона призвали сохранять спокойствие.Также во вторник сообщалось, что в Севастополе военные до позднего вечера будут тренироваться уничтожать диверсантов. Как информировал губернатор города Михаил Развожаев, громкие звуки будут слышны вдоль всего побережья.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно предупреждают об этом население.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военно-техническое сотрудничество с Белоруссией: Госдума одобрила законВ Госдуме рассказали о трудоустройстве бойцов "Барс-Крым" после СВОКрым под охраной: кто и как защищает полуостров

большая ялта

форос

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большая ялта, учения, безопасность республики крым и севастополя, форос, крым, новости крыма