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В Большой Ялте в небо подняли беспилотники - проходят учения
В Большой Ялте в небо подняли беспилотники - проходят учения - РИА Новости Крым, 21.07.2026
В Большой Ялте в небо подняли беспилотники - проходят учения
Во вторник вечером в Большой Ялте могут раздаваться громкие звуки, это связано с учениями военных. Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T17:41
2026-07-21T17:41
2026-07-21T17:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Во вторник вечером в Большой Ялте могут раздаваться громкие звуки, это связано с учениями военных. Об этом предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Ялты.Как уточнили в региональном ЕДДС, учения продлятся до 22 часов. Жителей и гостей региона призвали сохранять спокойствие.Также во вторник сообщалось, что в Севастополе военные до позднего вечера будут тренироваться уничтожать диверсантов. Как информировал губернатор города Михаил Развожаев, громкие звуки будут слышны вдоль всего побережья.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно предупреждают об этом население.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военно-техническое сотрудничество с Белоруссией: Госдума одобрила законВ Госдуме рассказали о трудоустройстве бойцов "Барс-Крым" после СВОКрым под охраной: кто и как защищает полуостров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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большая ялта, учения, безопасность республики крым и севастополя, форос, крым, новости крыма
В Большой Ялте в небо подняли беспилотники - проходят учения
В Большой Ялте громко из-за учений военных с применением БПЛА