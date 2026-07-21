https://crimea.ria.ru/20260721/v-arteke-gotovyatsya-prinimat-4250-detey-v-mesyats-1157855763.html

В "Артеке" готовятся принимать 4250 детей в месяц

В "Артеке" готовятся принимать 4250 детей в месяц - РИА Новости Крым, 21.07.2026

В "Артеке" готовятся принимать 4250 детей в месяц

В Международном детском центре "Артек" готовятся принимать 4250 детей в месяц. Об этом со ссылкой на директора центра Константина Федоренко пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T21:29

2026-07-21T21:29

2026-07-21T21:29

мдц "артек"

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константин федоренко

детский отдых

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек" готовятся принимать 4250 детей в месяц. Об этом со ссылкой на директора центра Константина Федоренко пишет РИА Новости.При этом в условиях, когда центр временно приостановил работу 7-й смены, важно сохранить уникальный коллектив, решение этой задачи ведется совместно с министерством просвещения, подчеркнул руководитель детского центра.Ранее во вторник глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на площадке лагеря "Солнечный" в МДЦ "Артек" сделал заявление, что инфраструктура лагеря подготовлена к заезду ребят. Школьники смогут вернуться в центр, когда позволит ситуация, уточнил он.22 июня в связи с временной приостановкой детского отдыха в Крыму был организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек". Согласно указу главы РК Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года. Вывоз детей из "Артека" после приостановки работы лагерей в Крыму завершен 26 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подготовили программу досуга для школьников на летоС какими трудностями столкнулась индустрия развлечений в Крыму"Новый Херсонес" предложил программу для детей вместо летних лагерей

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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