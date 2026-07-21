В "Артеке" готовятся принимать 4250 детей в месяц
В "Артеке" готовятся принимать 4250 детей в месяц
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКонстантин Федоренко - Директор ФГБОУ "МДЦ "Артек"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек" готовятся принимать 4250 детей в месяц. Об этом со ссылкой на директора центра Константина Федоренко пишет РИА Новости.
"Артек" всегда готов распахнуть свои двери для ребят. Уже сегодня мы способны принять до двух тысяч детей – и сделаем это в любой момент. А при поддержке министерства просвещения и педагогических вузов в течение полутора‑двух месяцев уверенно выйдем на плановую цифру – 4 250 ребят", – сказал он.
При этом в условиях, когда центр временно приостановил работу 7-й смены, важно сохранить уникальный коллектив, решение этой задачи ведется совместно с министерством просвещения, подчеркнул руководитель детского центра.
Ранее во вторник глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на площадке лагеря "Солнечный" в МДЦ "Артек" сделал заявление, что инфраструктура лагеря подготовлена к заезду ребят. Школьники смогут вернуться в центр, когда позволит ситуация, уточнил он.
22 июня в связи с временной приостановкой детского отдыха в Крыму был организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек". Согласно указу главы РК Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года. Вывоз детей из "Артека" после приостановки работы лагерей в Крыму завершен 26 июня.
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