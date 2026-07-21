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В "Артеке" готовятся принимать 4250 детей в месяц - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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В "Артеке" готовятся принимать 4250 детей в месяц
В "Артеке" готовятся принимать 4250 детей в месяц - РИА Новости Крым, 21.07.2026
В "Артеке" готовятся принимать 4250 детей в месяц
В Международном детском центре "Артек" готовятся принимать 4250 детей в месяц. Об этом со ссылкой на директора центра Константина Федоренко пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T21:29
2026-07-21T21:29
мдц "артек"
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новости крыма
детские лагеря в крыму
константин федоренко
детский отдых
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек" готовятся принимать 4250 детей в месяц. Об этом со ссылкой на директора центра Константина Федоренко пишет РИА Новости.При этом в условиях, когда центр временно приостановил работу 7-й смены, важно сохранить уникальный коллектив, решение этой задачи ведется совместно с министерством просвещения, подчеркнул руководитель детского центра.Ранее во вторник глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на площадке лагеря "Солнечный" в МДЦ "Артек" сделал заявление, что инфраструктура лагеря подготовлена к заезду ребят. Школьники смогут вернуться в центр, когда позволит ситуация, уточнил он.22 июня в связи с временной приостановкой детского отдыха в Крыму был организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек". Согласно указу главы РК Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года. Вывоз детей из "Артека" после приостановки работы лагерей в Крыму завершен 26 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подготовили программу досуга для школьников на летоС какими трудностями столкнулась индустрия развлечений в Крыму"Новый Херсонес" предложил программу для детей вместо летних лагерей
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мдц "артек", крым, новости крыма, детские лагеря в крыму, константин федоренко, детский отдых
В "Артеке" готовятся принимать 4250 детей в месяц

В "Артеке" готовятся принимать 4250 детей в месяц

21:29 21.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКонстантин Федоренко - Директор ФГБОУ "МДЦ "Артек"
Константин Федоренко - Директор ФГБОУ МДЦ Артек - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек" готовятся принимать 4250 детей в месяц. Об этом со ссылкой на директора центра Константина Федоренко пишет РИА Новости.

"Артек" всегда готов распахнуть свои двери для ребят. Уже сегодня мы способны принять до двух тысяч детей – и сделаем это в любой момент. А при поддержке министерства просвещения и педагогических вузов в течение полутора‑двух месяцев уверенно выйдем на плановую цифру – 4 250 ребят", – сказал он.

При этом в условиях, когда центр временно приостановил работу 7-й смены, важно сохранить уникальный коллектив, решение этой задачи ведется совместно с министерством просвещения, подчеркнул руководитель детского центра.
Ранее во вторник глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на площадке лагеря "Солнечный" в МДЦ "Артек" сделал заявление, что инфраструктура лагеря подготовлена к заезду ребят. Школьники смогут вернуться в центр, когда позволит ситуация, уточнил он.
22 июня в связи с временной приостановкой детского отдыха в Крыму был организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек". Согласно указу главы РК Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года. Вывоз детей из "Артека" после приостановки работы лагерей в Крыму завершен 26 июня.
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МДЦ "Артек"КрымНовости КрымаДетские лагеря в КрымуКонстантин ФедоренкоДетский отдых
 
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