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Утверждены генпланы двух районов Запорожской области
Утверждены генпланы двух районов Запорожской области - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Утверждены генпланы двух районов Запорожской области
Утверждены генпланы двух муниципальных округов Запорожской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем канале в... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T07:28
2026-07-21T07:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Утверждены генпланы двух муниципальных округов Запорожской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем канале в МАКС.Указанные муниципальные округа расположены на берегу Азовского моря, в них развивают туризм. Поэтому в основе их генпланов – обновление существующей и создание новой санаторно-курортной инфраструктуры, формирование парков и озеленение территорий.Предусмотрено строительство свыше 140 тысяч квадратных метров жилья, реконструкция автодорог и улично-дорожной сети общей протяженностью порядка 130 километров. Также планируется капремонт и строительство нескольких десятков школ, детских садов, соцобъектов, реконструкция и строительство порядка 250 километров коммунальных сетей и свыше 150 объектов водо- и электроснабжения.Кроме того, генпланом предлагается создание морского рыбопитомника и рыбоводного завода."Мероприятия по развитию производств позволят сформировать 9 тысяч рабочих мест", – подчеркнул Хуснуллин.Ранее сообщалось, что целевые показатели госпрограммы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя за 2025 год достигнуты. На реализацию программы в текущем году планируется направить порядка 93 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К 200-летию Бердянска планируют создать 90 необычных остановокБалицкий доложил Путину о ситуации на Запорожской АЭСКиев старается остановить работу Запорожской АЭС – Балицкий
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марат хуснуллин, новые регионы россии, запорожская область, бердянск, новости, городская среда
Утверждены генпланы двух районов Запорожской области
Утверждены генпланы Приморского и Бердянского муниципальных округов Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Утверждены генпланы двух муниципальных округов Запорожской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем канале в МАКС.
"Для перезагрузки экономики и создания современной инфраструктуры утверждены генпланы Приморского и Бердянского муниципальных округов Запорожской области. Подобный документ ранее был разработан Единым институтом пространственного планирования России для городского округа Бердянск, который отметит в следующем году 200-летие", – говорится в сообщении.
Указанные муниципальные округа расположены на берегу Азовского моря, в них развивают туризм. Поэтому в основе их генпланов – обновление существующей и создание новой санаторно-курортной инфраструктуры, формирование парков и озеленение территорий.
Предусмотрено строительство свыше 140 тысяч квадратных метров жилья, реконструкция автодорог и улично-дорожной сети общей протяженностью порядка 130 километров. Также планируется капремонт и строительство нескольких десятков школ, детских садов, соцобъектов, реконструкция и строительство порядка 250 километров коммунальных сетей и свыше 150 объектов водо- и электроснабжения.
Кроме того, генпланом предлагается создание морского рыбопитомника и рыбоводного завода.
"Мероприятия по развитию производств позволят сформировать 9 тысяч рабочих мест", – подчеркнул Хуснуллин.
Ранее сообщалось
, что целевые показатели госпрограммы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя за 2025 год достигнуты. На реализацию программы в текущем году планируется направить порядка 93 млрд рублей.
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