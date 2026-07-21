https://crimea.ria.ru/20260721/utverzhdeny-genplany-dvukh-rayonov-zaporozhskoy-oblasti-1157821849.html

Утверждены генпланы двух районов Запорожской области

Утверждены генпланы двух районов Запорожской области - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Утверждены генпланы двух районов Запорожской области

Утверждены генпланы двух муниципальных округов Запорожской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем канале в... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T07:28

2026-07-21T07:28

2026-07-21T07:28

марат хуснуллин

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Утверждены генпланы двух муниципальных округов Запорожской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем канале в МАКС.Указанные муниципальные округа расположены на берегу Азовского моря, в них развивают туризм. Поэтому в основе их генпланов – обновление существующей и создание новой санаторно-курортной инфраструктуры, формирование парков и озеленение территорий.Предусмотрено строительство свыше 140 тысяч квадратных метров жилья, реконструкция автодорог и улично-дорожной сети общей протяженностью порядка 130 километров. Также планируется капремонт и строительство нескольких десятков школ, детских садов, соцобъектов, реконструкция и строительство порядка 250 километров коммунальных сетей и свыше 150 объектов водо- и электроснабжения.Кроме того, генпланом предлагается создание морского рыбопитомника и рыбоводного завода."Мероприятия по развитию производств позволят сформировать 9 тысяч рабочих мест", – подчеркнул Хуснуллин.Ранее сообщалось, что целевые показатели госпрограммы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя за 2025 год достигнуты. На реализацию программы в текущем году планируется направить порядка 93 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К 200-летию Бердянска планируют создать 90 необычных остановокБалицкий доложил Путину о ситуации на Запорожской АЭСКиев старается остановить работу Запорожской АЭС – Балицкий

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, новые регионы россии, запорожская область, бердянск, новости, городская среда