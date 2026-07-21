https://crimea.ria.ru/20260721/umer-narodnyy-khudozhnik-rossii-vladimir-pimenov-1157847346.html

Умер народный художник России Владимир Пименов

Умер народный художник России Владимир Пименов - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Умер народный художник России Владимир Пименов

Народный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств Владимир Пименов ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T17:10

2026-07-21T17:10

2026-07-21T17:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Народный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств Владимир Пименов ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщает пресс-служба Российской академии художеств.Как отметили в академии, творчество Пименова было воплощением искреннего и проникновенного рассказа о жизни российской провинции, о ее красоте и скромном очаровании. Он умел увидеть значимое в обыденном: в извилистых улочках старого города, в лицах его жителей, в пейзажах средней полосы России.Владимир Пименов родился в 1941 году в подмосковном Зарайске. В 1963 году окончил Рязанское художественное училище, после чего поступил на художественный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). В 1972 году он был направлен на киностудию "Беларусьфильм" в качестве исполняющего обязанности режиссера мультипликационного фильма.Наиболее широкую известность ему принесли произведения, посвященные родному Зарайску и жизни российской провинции, а также мультипликационный фильм "Мальчик и птица", созданный в соавторстве с Ларисой Зеневич.Работы Пименова находятся в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственной Третьяковской галерее, Национальном художественном музее Республики Беларусь, Московском музее современного искусства, Курганском художественном музее, Казыльском историко-художественном музее и других российских и зарубежных музеях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, россия, искусство , новости