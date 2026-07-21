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Умер народный художник России Владимир Пименов - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Умер народный художник России Владимир Пименов
Умер народный художник России Владимир Пименов - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Умер народный художник России Владимир Пименов
Народный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств Владимир Пименов ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T17:10
2026-07-21T17:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Народный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств Владимир Пименов ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщает пресс-служба Российской академии художеств.Как отметили в академии, творчество Пименова было воплощением искреннего и проникновенного рассказа о жизни российской провинции, о ее красоте и скромном очаровании. Он умел увидеть значимое в обыденном: в извилистых улочках старого города, в лицах его жителей, в пейзажах средней полосы России.Владимир Пименов родился в 1941 году в подмосковном Зарайске. В 1963 году окончил Рязанское художественное училище, после чего поступил на художественный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). В 1972 году он был направлен на киностудию "Беларусьфильм" в качестве исполняющего обязанности режиссера мультипликационного фильма.Наиболее широкую известность ему принесли произведения, посвященные родному Зарайску и жизни российской провинции, а также мультипликационный фильм "Мальчик и птица", созданный в соавторстве с Ларисой Зеневич.Работы Пименова находятся в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственной Третьяковской галерее, Национальном художественном музее Республики Беларусь, Московском музее современного искусства, Курганском художественном музее, Казыльском историко-художественном музее и других российских и зарубежных музеях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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утраты, россия, искусство , новости
Умер народный художник России Владимир Пименов

Народный художник России Владимир Пименов скончался на 86-м году жизни

17:10 21.07.2026
 
© Иван Новиков-Двинский, пресс-служба РАХВладимир Пименов
Владимир Пименов
© Иван Новиков-Двинский, пресс-служба РАХ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Народный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств Владимир Пименов ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщает пресс-служба Российской академии художеств.
"Российская и мировая культура понесли тяжелую утрату: 20 июля 2026 года на 86-м году жизни скончался Владимир Сергеевич Пименов – народный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии художеств", – говорится в сообщении.
Как отметили в академии, творчество Пименова было воплощением искреннего и проникновенного рассказа о жизни российской провинции, о ее красоте и скромном очаровании. Он умел увидеть значимое в обыденном: в извилистых улочках старого города, в лицах его жителей, в пейзажах средней полосы России.
"В каждой картине, в каждом офорте чувствуется любовь художника к родному краю, верность простоте и искренности в изображении окружающего мира. Имя мастера неразрывно связано с историей Зарайска - он стал настоящим символом города, его гордостью и достоянием, а его работы - неотъемлемой частью культурного ландшафта", - подчеркнули в пресс-службе.
Владимир Пименов родился в 1941 году в подмосковном Зарайске. В 1963 году окончил Рязанское художественное училище, после чего поступил на художественный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). В 1972 году он был направлен на киностудию "Беларусьфильм" в качестве исполняющего обязанности режиссера мультипликационного фильма.
Наиболее широкую известность ему принесли произведения, посвященные родному Зарайску и жизни российской провинции, а также мультипликационный фильм "Мальчик и птица", созданный в соавторстве с Ларисой Зеневич.
Работы Пименова находятся в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственной Третьяковской галерее, Национальном художественном музее Республики Беларусь, Московском музее современного искусства, Курганском художественном музее, Казыльском историко-художественном музее и других российских и зарубежных музеях.
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