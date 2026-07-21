https://crimea.ria.ru/20260721/umer-akter-teatra-i-kino-dmitriy-podnozov-1157848845.html
Умер актер театра и кино Дмитрий Поднозов
Умер актер театра и кино Дмитрий Поднозов - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Умер актер театра и кино Дмитрий Поднозов
Не стало актера театра и кино Дмитрия Поднозова. Об этом во вторник сообщили в петербургском театре "Особняк", руководителем которого он являлся. РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T18:08
2026-07-21T18:08
2026-07-21T19:22
утраты
кино
кинематограф
общество
театр
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/15/1157848714_0:57:663:430_1920x0_80_0_0_0ae27e568e1a18562c713351bf176fc4.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Не стало актера театра и кино Дмитрия Поднозова. Об этом во вторник сообщили в петербургском театре "Особняк", руководителем которого он являлся.В театре отметили, что в последние полгода актер боролся с онкологией, и что, несмотря на очень тяжелые испытания, Поднозов держался и оставался сильным до самого конца.Информация о дате и времени прощания появится чуть позже, уточнили в театре.Дмитрий Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде. В 1984 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств), где учился в мастерской Рубена Агамирзяна.Он был одним из основателей театра "Особняк", долгие годы являлся его художественным руководителем и ведущим актером труппы. Среди его заметных театральных работ - спектакли "Кроткая" по Федору Достоевскому, "Так говорил Заратустра" и отмеченный премией "Золотой софит" спектакль "Барьер".Также Поднозов был актером кино. Широкую известность ему принесли роли в сериалах "Мажор", "Тайны следствия", "Чернобыль" и "Тест на беременность". В его фильмографии свыше двухсот работ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/15/1157848714_0:0:663:498_1920x0_80_0_0_a87e923f3c600d8c045bf6370de0e1df.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утраты, кино, кинематограф, общество, театр
Умер актер театра и кино Дмитрий Поднозов
Актер Дмитрий Поднозов умер от онкологии
18:08 21.07.2026 (обновлено: 19:22 21.07.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым.
Не стало актера театра и кино Дмитрия Поднозова. Об этом во вторник сообщили
в петербургском театре "Особняк", руководителем которого он являлся.
"Вчера не стало Дмитрия Поднозова. Нашего друга, наставника, коллеги, нашей семьи. Художественного руководителя театра. Все мы знаем, что он был выдающимся артистом. А еще он был по-настоящему большим человеком. Человеком, которого всегда можно попросить о помощи, на которого можно опереться. Человеком, который до последнего вел театр и нас всех за собой", - говорится на официальной странице театра "Вконтакте".
В театре отметили, что в последние полгода актер боролся с онкологией, и что, несмотря на очень тяжелые испытания, Поднозов держался и оставался сильным до самого конца.
Информация о дате и времени прощания появится чуть позже, уточнили в театре.
Дмитрий Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде. В 1984 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств), где учился в мастерской Рубена Агамирзяна.
Он был одним из основателей театра "Особняк", долгие годы являлся его художественным руководителем и ведущим актером труппы. Среди его заметных театральных работ - спектакли "Кроткая" по Федору Достоевскому, "Так говорил Заратустра" и отмеченный премией "Золотой софит" спектакль "Барьер".
Также Поднозов был актером кино. Широкую известность ему принесли роли в сериалах "Мажор", "Тайны следствия", "Чернобыль" и "Тест на беременность". В его фильмографии свыше двухсот работ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.