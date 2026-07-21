https://crimea.ria.ru/20260721/umer-akter-teatra-i-kino-dmitriy-podnozov-1157848845.html

Умер актер театра и кино Дмитрий Поднозов

Умер актер театра и кино Дмитрий Поднозов - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Умер актер театра и кино Дмитрий Поднозов

Не стало актера театра и кино Дмитрия Поднозова. Об этом во вторник сообщили в петербургском театре "Особняк", руководителем которого он являлся. РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T18:08

2026-07-21T18:08

2026-07-21T19:22

утраты

кино

кинематограф

общество

театр

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/15/1157848714_0:57:663:430_1920x0_80_0_0_0ae27e568e1a18562c713351bf176fc4.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Не стало актера театра и кино Дмитрия Поднозова. Об этом во вторник сообщили в петербургском театре "Особняк", руководителем которого он являлся.В театре отметили, что в последние полгода актер боролся с онкологией, и что, несмотря на очень тяжелые испытания, Поднозов держался и оставался сильным до самого конца.Информация о дате и времени прощания появится чуть позже, уточнили в театре.Дмитрий Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде. В 1984 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств), где учился в мастерской Рубена Агамирзяна.Он был одним из основателей театра "Особняк", долгие годы являлся его художественным руководителем и ведущим актером труппы. Среди его заметных театральных работ - спектакли "Кроткая" по Федору Достоевскому, "Так говорил Заратустра" и отмеченный премией "Золотой софит" спектакль "Барьер".Также Поднозов был актером кино. Широкую известность ему принесли роли в сериалах "Мажор", "Тайны следствия", "Чернобыль" и "Тест на беременность". В его фильмографии свыше двухсот работ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, кино, кинематограф, общество, театр