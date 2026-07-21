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Умер актер театра и кино Дмитрий Поднозов - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Умер актер театра и кино Дмитрий Поднозов
Умер актер театра и кино Дмитрий Поднозов - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Умер актер театра и кино Дмитрий Поднозов
Не стало актера театра и кино Дмитрия Поднозова. Об этом во вторник сообщили в петербургском театре "Особняк", руководителем которого он являлся. РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T18:08
2026-07-21T19:22
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кинематограф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Не стало актера театра и кино Дмитрия Поднозова. Об этом во вторник сообщили в петербургском театре "Особняк", руководителем которого он являлся.В театре отметили, что в последние полгода актер боролся с онкологией, и что, несмотря на очень тяжелые испытания, Поднозов держался и оставался сильным до самого конца.Информация о дате и времени прощания появится чуть позже, уточнили в театре.Дмитрий Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде. В 1984 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств), где учился в мастерской Рубена Агамирзяна.Он был одним из основателей театра "Особняк", долгие годы являлся его художественным руководителем и ведущим актером труппы. Среди его заметных театральных работ - спектакли "Кроткая" по Федору Достоевскому, "Так говорил Заратустра" и отмеченный премией "Золотой софит" спектакль "Барьер".Также Поднозов был актером кино. Широкую известность ему принесли роли в сериалах "Мажор", "Тайны следствия", "Чернобыль" и "Тест на беременность". В его фильмографии свыше двухсот работ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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утраты, кино, кинематограф, общество, театр
Умер актер театра и кино Дмитрий Поднозов

Актер Дмитрий Поднозов умер от онкологии

18:08 21.07.2026 (обновлено: 19:22 21.07.2026)
 
© Фото : Особняк.Театр/ВКонтактеДмитрий Поднозов. Архивное фото
Дмитрий Поднозов. Архивное фото
© Фото : Особняк.Театр/ВКонтакте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Не стало актера театра и кино Дмитрия Поднозова. Об этом во вторник сообщили в петербургском театре "Особняк", руководителем которого он являлся.
"Вчера не стало Дмитрия Поднозова. Нашего друга, наставника, коллеги, нашей семьи. Художественного руководителя театра. Все мы знаем, что он был выдающимся артистом. А еще он был по-настоящему большим человеком. Человеком, которого всегда можно попросить о помощи, на которого можно опереться. Человеком, который до последнего вел театр и нас всех за собой", - говорится на официальной странице театра "Вконтакте".
В театре отметили, что в последние полгода актер боролся с онкологией, и что, несмотря на очень тяжелые испытания, Поднозов держался и оставался сильным до самого конца.
Информация о дате и времени прощания появится чуть позже, уточнили в театре.
Дмитрий Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде. В 1984 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств), где учился в мастерской Рубена Агамирзяна.
Он был одним из основателей театра "Особняк", долгие годы являлся его художественным руководителем и ведущим актером труппы. Среди его заметных театральных работ - спектакли "Кроткая" по Федору Достоевскому, "Так говорил Заратустра" и отмеченный премией "Золотой софит" спектакль "Барьер".
Также Поднозов был актером кино. Широкую известность ему принесли роли в сериалах "Мажор", "Тайны следствия", "Чернобыль" и "Тест на беременность". В его фильмографии свыше двухсот работ.
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