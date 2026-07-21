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Украину ждет очень трудная зима
Украину ждет очень трудная зима - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Украину ждет очень трудная зима
Осенью и зимой ситуация на Украине будет очень трудной для населения, поскольку система противовоздушной обороны (ПВО) страны изношена. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T21:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Осенью и зимой ситуация на Украине будет очень трудной для населения, поскольку система противовоздушной обороны (ПВО) страны изношена. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.По словам министра, его ожидания основываются на состоянии системы ПВО Украины."Износ противовоздушной обороны, производственные мощности несоизмеримы с потребностями противовоздушной и противоракетной обороны", – пояснил Косиняк-Камыш.Он заявил, что в связи с этим поддерживает перенос производства вооружения в Европу, в частности, речь идет об изготовлении ракет для поставок их Украине.В свою очередь директор украинского фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью украинскому СМИ заявил, что с фокусом внимания на политику страна не сможет должным образом подготовиться к зиме.Мэр Киева Виталий Кличко ранее обвинил центральную украинскую власть в отсутствии помощи с решением проблемы отопления города в будущем отопительном сезоне и предрек угрожающую ситуацию следующей зимой. Он пояснил, что Киев ведет подготовку к следующей зиме, но центральная власть, публично обещая помощь, на самом деле ничего не делает.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина не выполняет договоренности: Кличко о "плане стойкости" КиеваУкраина просит денег у разных стран на энергообеспечение"Украина обречена" – эксперт предсказал причину близкого поражения Киева
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РИА Новости Крым
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украина, польша, пво, в мире, мнения, новости
Украину ждет очень трудная зима
В Польше предрекли Украине очень трудную зиму
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Осенью и зимой ситуация на Украине будет очень трудной для населения, поскольку система противовоздушной обороны (ПВО) страны изношена. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Ситуация в ближайшие месяцы, особенно осенью и в зимний период, будет очень трудной для Украины", – цитирует политика РИА Новости.
По словам министра, его ожидания основываются на состоянии системы ПВО Украины.
"Износ противовоздушной обороны, производственные мощности несоизмеримы с потребностями противовоздушной и противоракетной обороны", – пояснил Косиняк-Камыш.
Он заявил, что в связи с этим поддерживает перенос производства вооружения в Европу, в частности, речь идет об изготовлении ракет для поставок их Украине.
В свою очередь директор украинского фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью украинскому СМИ заявил, что с фокусом внимания на политику страна не сможет должным образом подготовиться к зиме.
"Мы не можем качественно противостоять российской баллистике... Очевидно, что энергетика (Украины – ред.) не строится, не защищается, не обновляется... Как результат - каждый (украинец – ред.) должен подумать уже сейчас, где он будет зимой. Возможно, нужно выехать в село или за границу. Зима будет очень сложной", - заявил Чмут.
Мэр Киева Виталий Кличко ранее обвинил центральную украинскую власть в отсутствии помощи с решением проблемы отопления города в будущем отопительном сезоне и предрек угрожающую ситуацию следующей зимой. Он пояснил, что Киев ведет подготовку к следующей зиме, но центральная власть, публично обещая помощь, на самом деле ничего не делает
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