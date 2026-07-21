Рейтинг@Mail.ru
Украину ждет очень трудная зима - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260721/ukrainu-zhdet-ochen-trudnaya-zima-1157833732.html
Украину ждет очень трудная зима
Украину ждет очень трудная зима - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Украину ждет очень трудная зима
Осенью и зимой ситуация на Украине будет очень трудной для населения, поскольку система противовоздушной обороны (ПВО) страны изношена. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T21:41
2026-07-21T21:41
украина
польша
пво
в мире
мнения
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0f/1125387674_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_43e93ffdc6e3c869ca9eee6d53fd9216.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Осенью и зимой ситуация на Украине будет очень трудной для населения, поскольку система противовоздушной обороны (ПВО) страны изношена. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.По словам министра, его ожидания основываются на состоянии системы ПВО Украины."Износ противовоздушной обороны, производственные мощности несоизмеримы с потребностями противовоздушной и противоракетной обороны", – пояснил Косиняк-Камыш.Он заявил, что в связи с этим поддерживает перенос производства вооружения в Европу, в частности, речь идет об изготовлении ракет для поставок их Украине.В свою очередь директор украинского фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью украинскому СМИ заявил, что с фокусом внимания на политику страна не сможет должным образом подготовиться к зиме.Мэр Киева Виталий Кличко ранее обвинил центральную украинскую власть в отсутствии помощи с решением проблемы отопления города в будущем отопительном сезоне и предрек угрожающую ситуацию следующей зимой. Он пояснил, что Киев ведет подготовку к следующей зиме, но центральная власть, публично обещая помощь, на самом деле ничего не делает.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина не выполняет договоренности: Кличко о "плане стойкости" КиеваУкраина просит денег у разных стран на энергообеспечение"Украина обречена" – эксперт предсказал причину близкого поражения Киева
украина
польша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0f/1125387674_129:0:1024:671_1920x0_80_0_0_230a4a3d718da721b082df90e6ecf56b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, польша, пво, в мире, мнения, новости
Украину ждет очень трудная зима

В Польше предрекли Украине очень трудную зиму

21:41 21.07.2026
 
© AP Photo Andrew KravchenkoКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo Andrew Kravchenko
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Осенью и зимой ситуация на Украине будет очень трудной для населения, поскольку система противовоздушной обороны (ПВО) страны изношена. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Ситуация в ближайшие месяцы, особенно осенью и в зимний период, будет очень трудной для Украины", – цитирует политика РИА Новости.

По словам министра, его ожидания основываются на состоянии системы ПВО Украины.
"Износ противовоздушной обороны, производственные мощности несоизмеримы с потребностями противовоздушной и противоракетной обороны", – пояснил Косиняк-Камыш.
Он заявил, что в связи с этим поддерживает перенос производства вооружения в Европу, в частности, речь идет об изготовлении ракет для поставок их Украине.
В свою очередь директор украинского фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью украинскому СМИ заявил, что с фокусом внимания на политику страна не сможет должным образом подготовиться к зиме.
"Мы не можем качественно противостоять российской баллистике... Очевидно, что энергетика (Украины – ред.) не строится, не защищается, не обновляется... Как результат - каждый (украинец – ред.) должен подумать уже сейчас, где он будет зимой. Возможно, нужно выехать в село или за границу. Зима будет очень сложной", - заявил Чмут.
Мэр Киева Виталий Кличко ранее обвинил центральную украинскую власть в отсутствии помощи с решением проблемы отопления города в будущем отопительном сезоне и предрек угрожающую ситуацию следующей зимой. Он пояснил, что Киев ведет подготовку к следующей зиме, но центральная власть, публично обещая помощь, на самом деле ничего не делает.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украина не выполняет договоренности: Кличко о "плане стойкости" Киева
Украина просит денег у разных стран на энергообеспечение
"Украина обречена" – эксперт предсказал причину близкого поражения Киева
 
УкраинаПольшаПВОВ миреМненияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:52Новый главком ВСУ и деньги на выплаты крымчанам: главное за день
22:43Зеленский назначил нового главкома ВСУ
22:38В среду в Севастополе разрешат заливать бензин в канистры
22:36На Украине учительницу оштрафовали за русский язык на уроке
22:28Зеленский уволил главкома ВСУ Сырского – депутат Рады
22:19В Крыму предложили создать биржу социальных проектов
22:09Собаки напали на 6-летнего ребенка на детской площадке в Подмосковье
21:57Как не перегреться в жару
21:46Работал на СБУ: обвиняемый в подрыве "Северных потоков" сделал признание
21:41Украину ждет очень трудная зима
21:29В "Артеке" готовятся принимать 4250 детей в месяц
21:16Аферисты выманили у крымчан 6 млн рублей за неделю
21:03Джанкойский район без света: где получить помощь
20:54Над Крымом и регионами России сбили 123 украинских БПЛА
20:46Ситуация с логистикой в Крыму стабилизируется – эксперт
20:37В Запорожской области захвачен важный опорный пункт ВСУ
20:25Нижнегорский район: где зарядить телефон и купить лекарства без света
20:11Медучреждениям Симферополя выделили 26 млн рублей на генераторы
19:55Пункты помощи населению в Саках - адреса и актуальные телефоны
19:48Режим ограничения электроснабжения в Севастополе сняли
Лента новостейМолния