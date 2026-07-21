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Украину ждет очень трудная зима

Украину ждет очень трудная зима - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Украину ждет очень трудная зима

Осенью и зимой ситуация на Украине будет очень трудной для населения, поскольку система противовоздушной обороны (ПВО) страны изношена. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T21:41

2026-07-21T21:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Осенью и зимой ситуация на Украине будет очень трудной для населения, поскольку система противовоздушной обороны (ПВО) страны изношена. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.По словам министра, его ожидания основываются на состоянии системы ПВО Украины."Износ противовоздушной обороны, производственные мощности несоизмеримы с потребностями противовоздушной и противоракетной обороны", – пояснил Косиняк-Камыш.Он заявил, что в связи с этим поддерживает перенос производства вооружения в Европу, в частности, речь идет об изготовлении ракет для поставок их Украине.В свою очередь директор украинского фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью украинскому СМИ заявил, что с фокусом внимания на политику страна не сможет должным образом подготовиться к зиме.Мэр Киева Виталий Кличко ранее обвинил центральную украинскую власть в отсутствии помощи с решением проблемы отопления города в будущем отопительном сезоне и предрек угрожающую ситуацию следующей зимой. Он пояснил, что Киев ведет подготовку к следующей зиме, но центральная власть, публично обещая помощь, на самом деле ничего не делает.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина не выполняет договоренности: Кличко о "плане стойкости" КиеваУкраина просит денег у разных стран на энергообеспечение"Украина обречена" – эксперт предсказал причину близкого поражения Киева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, польша, пво, в мире, мнения, новости