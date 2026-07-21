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Украину отрежут от выхода к Черному морю в ближайшее время – эксперт

Украину отрежут от выхода к Черному морю в ближайшее время – эксперт - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Украину отрежут от выхода к Черному морю в ближайшее время – эксперт

Украина потеряет выход к Черному морю в ближайшее время. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт и политолог Евгений Михайлов. РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T19:39

2026-07-21T19:39

2026-07-21T19:39

черное море

украина

мнения

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Украина лишится выхода к Черному морю в ближайшее время – эксперт Михайлов Украина лишится выхода к Черному морю в ближайшее время – эксперт Михайлов audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Украина потеряет выход к Черному морю в ближайшее время. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.По его словам, сейчас Вооруженные силы России уверенно и эффективно действуют, чтобы отрезать Украину от Черного моря, и это произойдет очень скоро, уверен эксперт.Он отметил, что у Украины уже на сегодняшний день осталось не так много возможностей по перевалкам грузов в этих портах, что признает даже Запад, хотя и не полностью.А это значит не просто отрезание в этом районе помощи Запада, а решение комплексной задачи для достижения целей СВО, считает эксперт."К врагу уже отказываются идти суда, страховки повышаются... Но это комплексная работа. Удары – одно. А общий страх, который мы навеваем в рамках этой ситуации на партнеров Киева, которые пользовались возможностями, в том числе вывозом зерна и так далее – это другое. И в комплексе сейчас ситуация очень печальная (для киевской власти и ВСУ – ред.)", – прокомментировал Михайлов.Он подчеркнул, что Россия могла перейти к столь жестким действиям гораздо раньше, но длительное время пыталась действовать лояльнее и договариваться. По его словам, на фоне ударов по южным портам на территории нынешней Украины, которые не прекращаются с 11 июля, в ночь на 19-е ВС РФ нанесли мощнейший удар по Киеву, выпустив десятки ракет по объектам, связанным с украинским ВПК."Это был самый массированный удар баллистическими ракетами и именно перелом, и от этого Киев еще больше завопил", – заключил военный эксперт.Ранее политолог Павел Шипилин, комментируя удары ВС РФ на юге, сказал, что Украина без выхода к Черному морю не нужна Западу. А потому уничтожение портовой инфраструктуры Одессы и Николаева и взятие их под контроль России – тактическая задача СВО, которая не только существенно обезопасит Крым и Черноморской флот, но и приблизит успех всей спецоперации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произойдет летом в зоне СВО - прогноз военного экспертаГрупповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФЭто неизбежно: к чему приведет жителей Украины эскалация Киевом конфликта с Россией

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черное море

украина

одесса

николаев

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черное море, украина, мнения, одесса, николаев, новости сво, евгений михайлов