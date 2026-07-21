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Украинские чиновники украли более $3 млн на закупках для военных - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Украинские чиновники украли более $3 млн на закупках для военных
Украинские чиновники украли более $3 млн на закупках для военных - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Украинские чиновники украли более $3 млн на закупках для военных
На Украине задержаны чиновники главного управления Нацгвардии по обвинению в хищении свыше 150 миллионов гривен (порядка 3,3 миллиона долларов) на закупках для... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T17:15
2026-07-21T17:15
украина
новости
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
нацгвардия украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. На Украине задержаны чиновники главного управления Нацгвардии по обвинению в хищении свыше 150 миллионов гривен (порядка 3,3 миллиона долларов) на закупках для нужд военных. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).По данным ведомства, в деле числятся восемь фигурантов: трое служащих главного управления Нацгвардии, двое предпринимателей, двое директоров оценочных компаний и руководитель одного из подконтрольных предприятий.Как уточнили в НАБУ, в 2024 году возникла потребность в покупке склада для хранения продовольствия для военнослужащих Нацгвардии. Вместо приобретения недвижимости непосредственно у собственников чиновники ведомства вступили в сговор с предпринимателями. Последние приобрели необходимое помещение на подконтрольную компанию и сразу перепродали его военному ведомству по цене, искусственно завышенной более чем на 143 млн гривен.Для придания сделке видимости законности сообщники привлекли оценщиков, которые за вознаграждение подделали отчет об оценке имущества.Полученные средства члены ОПГ вывели через фирмы-"прокладки" и разделили между собой.Кроме того, эти же предприниматели в сговоре с должностными лицами Нацгвардии завладели еще более чем 7 млн бюджетных гривен при других закупках, в частности солнечных станций для воинских частей и шин для бронетранспортеров.На это имущество, а также на изъятые у предпринимателей деньги наложен арест.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему коррупция на Украине не остановит западную помощь ЗеленскомуДело дошло до военного имущества: Путин о воровстве властей УкраиныЦирк кукловодов: что показали дела НАБУ и САП на Украине
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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украина, новости, национальное антикоррупционное бюро украины (набу) , нацгвардия украины
Украинские чиновники украли более $3 млн на закупках для военных

Служащие Нацгвардии Украины похитили более 3 млн долларов на закупках для военных

17:15 21.07.2026
 
© t.me/nab_ukraineНАБУ проводит обыски в офисе государственного предприятия
НАБУ проводит обыски в офисе государственного предприятия
© t.me/nab_ukraine
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. На Украине задержаны чиновники главного управления Нацгвардии по обвинению в хищении свыше 150 миллионов гривен (порядка 3,3 миллиона долларов) на закупках для нужд военных. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
По данным ведомства, в деле числятся восемь фигурантов: трое служащих главного управления Нацгвардии, двое предпринимателей, двое директоров оценочных компаний и руководитель одного из подконтрольных предприятий.
Как уточнили в НАБУ, в 2024 году возникла потребность в покупке склада для хранения продовольствия для военнослужащих Нацгвардии. Вместо приобретения недвижимости непосредственно у собственников чиновники ведомства вступили в сговор с предпринимателями. Последние приобрели необходимое помещение на подконтрольную компанию и сразу перепродали его военному ведомству по цене, искусственно завышенной более чем на 143 млн гривен.
Для придания сделке видимости законности сообщники привлекли оценщиков, которые за вознаграждение подделали отчет об оценке имущества.
Полученные средства члены ОПГ вывели через фирмы-"прокладки" и разделили между собой.
Кроме того, эти же предприниматели в сговоре с должностными лицами Нацгвардии завладели еще более чем 7 млн бюджетных гривен при других закупках, в частности солнечных станций для воинских частей и шин для бронетранспортеров.
"После получения незаконных доходов служащие Нацгвардии приобрели автомобили премиум-класса, земельные участки под Киевом, двухуровневую квартиру в столице площадью более 130 квадратных метров и апартаменты в Буковеле стоимостью более 300 тысяч долларов США", - рассказали в НАБУ
На это имущество, а также на изъятые у предпринимателей деньги наложен арест.
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УкраинаНовостиНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Нацгвардия Украины
 
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