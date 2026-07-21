https://crimea.ria.ru/20260721/ukraina-na-grani-v-kieve-predrekli-voynu-obschestva-s-vlastyu-iz-za-ttsk-1157824853.html

Украина на грани: в Киеве предрекли войну общества с властью из-за ТЦК

Украина на грани: в Киеве предрекли войну общества с властью из-за ТЦК - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Украина на грани: в Киеве предрекли войну общества с властью из-за ТЦК

Украинское общество находится на грани силового противостояния с властями из-за принудительной мобилизации, заявил уполномоченный Верховной рады по правам... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T09:55

2026-07-21T09:55

2026-07-21T09:55

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

украина

мобилизация на украине

новости сво

дмитрий лубинец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Украинское общество находится на грани силового противостояния с властями из-за принудительной мобилизации, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.По мнению Лубинца, недавнее массовое столкновение жителей Львова с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК) – только первое проявление этого масштабного противостояния.Уполномоченный по правам человека также констатировал, что многие насильно мобилизованные массово убегают – сразу на улице при попытке "бусификации", из помещений ТЦК, при транспортировке на полигон либо с самого полигона.При этом те, у кого есть деньги, откупаются. По словам Лубинца, чтобы сотрудники ТЦК отпустили человека сразу после задержания, нужно заплатить 10 тысяч долларов. А чтобы выпустили из помещения центра комплектования - нужно уже $20 тысяч.Как отметил омбудсмен, до линии боевого соприкосновения доходит очень мало мобилизованных. Армия на Украине увеличивается лишь по документам, а число реально воюющих, наоборот, уменьшается, добавил Лубиинец.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Зачастую это приводит к потасовкам между людьми и военкомами.В частности, во Львове 8 июля произошла масштабная стычка между группой местных жителей и сотрудниками ТЦК. Поводом послужила силовая мобилизация 20-летнего мужчины, которого сотрудники ТЦК избили. В беспорядках приняли участие более 200 человек. Люди заблокировали автомобиль военкомов, разбили его и перевернули. Зеленский назвал произошедшее "очень плохой историей". Позже участников бунта заставили публично извиняться и кричать "слава ТЦК". Один из них при этом обязался пойти служить в армию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это неизбежно: к чему приведет жителей Украины эскалация Киевом конфликта с РоссиейУкраинский бунт: станет ли Львов триггером протестов против ЗеленскогоВыживание в условиях геноцида ТЦК и СБУ: будет ли новый майдан на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тцк на украине (территориальный центр комплектования), украина, мобилизация на украине, новости сво, дмитрий лубинец