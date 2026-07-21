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Украина на грани: в Киеве предрекли войну общества с властью из-за ТЦК - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Украина на грани: в Киеве предрекли войну общества с властью из-за ТЦК
Украина на грани: в Киеве предрекли войну общества с властью из-за ТЦК - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Украина на грани: в Киеве предрекли войну общества с властью из-за ТЦК
Украинское общество находится на грани силового противостояния с властями из-за принудительной мобилизации, заявил уполномоченный Верховной рады по правам... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T09:55
2026-07-21T09:55
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
украина
мобилизация на украине
новости сво
дмитрий лубинец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Украинское общество находится на грани силового противостояния с властями из-за принудительной мобилизации, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.По мнению Лубинца, недавнее массовое столкновение жителей Львова с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК) – только первое проявление этого масштабного противостояния.Уполномоченный по правам человека также констатировал, что многие насильно мобилизованные массово убегают – сразу на улице при попытке "бусификации", из помещений ТЦК, при транспортировке на полигон либо с самого полигона.При этом те, у кого есть деньги, откупаются. По словам Лубинца, чтобы сотрудники ТЦК отпустили человека сразу после задержания, нужно заплатить 10 тысяч долларов. А чтобы выпустили из помещения центра комплектования - нужно уже $20 тысяч.Как отметил омбудсмен, до линии боевого соприкосновения доходит очень мало мобилизованных. Армия на Украине увеличивается лишь по документам, а число реально воюющих, наоборот, уменьшается, добавил Лубиинец.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Зачастую это приводит к потасовкам между людьми и военкомами.В частности, во Львове 8 июля произошла масштабная стычка между группой местных жителей и сотрудниками ТЦК. Поводом послужила силовая мобилизация 20-летнего мужчины, которого сотрудники ТЦК избили. В беспорядках приняли участие более 200 человек. Люди заблокировали автомобиль военкомов, разбили его и перевернули. Зеленский назвал произошедшее "очень плохой историей". Позже участников бунта заставили публично извиняться и кричать "слава ТЦК". Один из них при этом обязался пойти служить в армию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это неизбежно: к чему приведет жителей Украины эскалация Киевом конфликта с РоссиейУкраинский бунт: станет ли Львов триггером протестов против ЗеленскогоВыживание в условиях геноцида ТЦК и СБУ: будет ли новый майдан на Украине
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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тцк на украине (территориальный центр комплектования), украина, мобилизация на украине, новости сво, дмитрий лубинец
Украина на грани: в Киеве предрекли войну общества с властью из-за ТЦК

Омбудсмен Украины заявил о риске силового конфликта общества с властью из-за мобилизации

09:55 21.07.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир Зеленский перед военными ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский перед военными ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Украинское общество находится на грани силового противостояния с властями из-за принудительной мобилизации, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Все это (действия военкомов – ред.) приводит к тому, что у нас к мобилизации все больше и больше не просто критических замечаний, а я четко убежден: если срочно не изменить эту ситуацию, то… начнется силовое противостояние", - сказал омбудсмен в интервью одному из украинских телеканалов.
По мнению Лубинца, недавнее массовое столкновение жителей Львова с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК) – только первое проявление этого масштабного противостояния.
Уполномоченный по правам человека также констатировал, что многие насильно мобилизованные массово убегают – сразу на улице при попытке "бусификации", из помещений ТЦК, при транспортировке на полигон либо с самого полигона.
При этом те, у кого есть деньги, откупаются. По словам Лубинца, чтобы сотрудники ТЦК отпустили человека сразу после задержания, нужно заплатить 10 тысяч долларов. А чтобы выпустили из помещения центра комплектования - нужно уже $20 тысяч.
"У нас большое количество случаев самовольного оставления части", - признал он.
Как отметил омбудсмен, до линии боевого соприкосновения доходит очень мало мобилизованных. Армия на Украине увеличивается лишь по документам, а число реально воюющих, наоборот, уменьшается, добавил Лубиинец.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Зачастую это приводит к потасовкам между людьми и военкомами.
В частности, во Львове 8 июля произошла масштабная стычка между группой местных жителей и сотрудниками ТЦК. Поводом послужила силовая мобилизация 20-летнего мужчины, которого сотрудники ТЦК избили. В беспорядках приняли участие более 200 человек. Люди заблокировали автомобиль военкомов, разбили его и перевернули. Зеленский назвал произошедшее "очень плохой историей". Позже участников бунта заставили публично извиняться и кричать "слава ТЦК". Один из них при этом обязался пойти служить в армию.
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ТЦК на Украине (территориальный центр комплектования)УкраинаМобилизация на УкраинеНовости СВОДмитрий Лубинец
 
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Заголовок открываемого материала
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