https://crimea.ria.ru/20260721/udary-po-ukraine-segodnya-vysokotochnym-oruzhiem-porazhen-port-v-odesse-1157832818.html

Удары по Украине сегодня: высокоточным оружием поражен порт в Одессе

Удары по Украине сегодня: высокоточным оружием поражен порт в Одессе - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Удары по Украине сегодня: высокоточным оружием поражен порт в Одессе

Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли удары высокоточным оружием по украинскому порту в Одессе, который использовался для разгрузки и хранения... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T12:49

2026-07-21T12:49

2026-07-21T12:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли удары высокоточным оружием по украинскому порту в Одессе, который использовался для разгрузки и хранения военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне удары наносились по портам "Одесса" и "Черноморск". Поражены сухогрузы, резервуары с горючим, объекты портовой инфраструктуры и два морских судна типа "балкер".Кроме того, на переходе морем (31, 38 и 50 км южнее Затоки) прицельными ударами поражены два морских судна типа "балкер" и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт "Черноморск".Еще днем раньше Минобороны РФ сообщило о поражении ракетами и барражирующими боеприпасами цеха сборки БПЛА в порту "Одесса", склада с западным военным имуществом в порту "Южный" и двух судов с военным грузом на рейде порта "Одесса".Также 19 июля российская армия нанесла удары по украинскому газоперерабатывающему заводу в Харьковской области и логистическому центру на Черниговщине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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