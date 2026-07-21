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Удары по Украине сегодня: высокоточным оружием поражен порт в Одессе - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Удары по Украине сегодня: высокоточным оружием поражен порт в Одессе
Удары по Украине сегодня: высокоточным оружием поражен порт в Одессе - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Удары по Украине сегодня: высокоточным оружием поражен порт в Одессе
Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли удары высокоточным оружием по украинскому порту в Одессе, который использовался для разгрузки и хранения... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T12:49
2026-07-21T12:55
министерство обороны рф
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потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли удары высокоточным оружием по украинскому порту в Одессе, который использовался для разгрузки и хранения военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне удары наносились по портам "Одесса" и "Черноморск". Поражены сухогрузы, резервуары с горючим, объекты портовой инфраструктуры и два морских судна типа "балкер".Кроме того, на переходе морем (31, 38 и 50 км южнее Затоки) прицельными ударами поражены два морских судна типа "балкер" и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт "Черноморск".Еще днем раньше Минобороны РФ сообщило о поражении ракетами и барражирующими боеприпасами цеха сборки БПЛА в порту "Одесса", склада с западным военным имуществом в порту "Южный" и двух судов с военным грузом на рейде порта "Одесса".Также 19 июля российская армия нанесла удары по украинскому газоперерабатывающему заводу в Харьковской области и логистическому центру на Черниговщине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, удары по украине, украина, новости сво, одесса, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Удары по Украине сегодня: высокоточным оружием поражен порт в Одессе

Удары по Украине сегодня: армия России высокоточным оружием поразила порт в Одессе

12:49 21.07.2026 (обновлено: 12:55 21.07.2026)
 
© ГУ ГСЧС Украины в Одесской областиПожар в порту Одессы
Пожар в порту Одессы
© ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли удары высокоточным оружием по украинскому порту в Одессе, который использовался для разгрузки и хранения военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны.
"▫В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту "Одесса" поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.
Накануне удары наносились по портам "Одесса" и "Черноморск". Поражены сухогрузы, резервуары с горючим, объекты портовой инфраструктуры и два морских судна типа "балкер".
Кроме того, на переходе морем (31, 38 и 50 км южнее Затоки) прицельными ударами поражены два морских судна типа "балкер" и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт "Черноморск".
Еще днем раньше Минобороны РФ сообщило о поражении ракетами и барражирующими боеприпасами цеха сборки БПЛА в порту "Одесса", склада с западным военным имуществом в порту "Южный" и двух судов с военным грузом на рейде порта "Одесса".
Также 19 июля российская армия нанесла удары по украинскому газоперерабатывающему заводу в Харьковской области и логистическому центру на Черниговщине.
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