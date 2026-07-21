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Центры содействия жителям Красноперекопского района – куда обращаться

Центры содействия жителям Красноперекопского района – куда обращаться - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Центры содействия жителям Красноперекопского района – куда обращаться

В Красноперекопске предприняты меры по поддержке систем жизнеобеспечения его жителей. Ситуация с водой в городе, где зарядить мобильные телефоны и другие... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T15:25

2026-07-21T15:25

2026-07-21T15:35

красноперекопский район

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Красноперекопске предприняты меры по поддержке систем жизнеобеспечения его жителей. Ситуация с водой в городе, где зарядить мобильные телефоны и другие устройства, купить лекарства и снять наличные - о том, как помогают людям, рассказали в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма.Центры содействия – специально организованные общедоступные пункты поддержки населения, где обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации и созданы условия для оперативного оказания помощи гражданам.Адреса:График работы: пн. – пт. с 08:00 до 12:00; сб., вс. – выходные дни.График работы: пн. – пт. с 11:00 до 15:00; сб., вс. – выходные дни.Точки бесплатной зарядки электрических устройствЗарядить телефон, пауэрбанк, портативную электростанцию и другие устройства можно в Центрах содействия (см. выше).ВодоснабжениеВ случае длительного отсутствия водоснабжения заявку на подвоз воды можно подать лично главе своего сельского поселения (количество и контактный адрес).Контактная информация администраций сельских поселений Красноперекопского района - по ссылке.ГазоснабжениеСписки на обеспечение сжиженным газом на безоплатной основе формируются администрациями сельских поселений с учетом очередности обеспечения (в первую очередь – социально незащищенные и льготные категории граждан) и передаются после согласования с администрациями муниципальных образований для развозки газа населению.Норматив обеспечения сжиженным газом – 1 баллон на домовладение 1 раз в 2 месяца. Граждане, у которых имеется в запасе сжиженный газ, исключаются из текущих списков, однако могут получить газ в следующем периоде.Для включения в списки на обеспечение сжиженным газом гражданину необходимо обратиться непосредственно в администрацию сельского поселения.Данные документы также можно передать через администрацию сельского поселения – они будут переданы в филиал ГУП РК "Крымгазсети" вместе со списками.Банкоматы с возможностью выдачи наличныхВ Красноперекопске:"Россия" – центральный офис, ул. Менделеева, 25 (во время работы генератора)."Генбанк" – центральный офис, ул. Калинина, 2."Сбербанк России" – магазин "Яблоко", 1-й микрорайон, 25.Банк ВТБ (ПАО):На территории сельских поселений:Аптеки, где доступна оплата за безналичный расчет во время отключения электроэнергии Актуальное расписание движения общественного транспорта - по ссылке.Телефоны дежурно-диспетчерских служб· Горячая линия администрации Красноперекопского района:+7(978)058-24-33; +7-36565-2-12-43(пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, кроме выходных и праздничных дней).· Единая дежурно-диспетчерская служба:+7 (978) 914-21-12; +7-36565-3-12-94; +7-36565-2-04-00.· ГУП РК "Вода Крыма:+7 (978) 877-44-90 (МТС); +7 (979) 014-69-60 (Миранда); +7-36565-2-35-85 (аварийная служба).· Красноперекопский филиал РЭС ГУП РК "Крымэнерго":+7 (978) 954-40-96; +7 (978) 954-41-33; +7-36565-2-10-48.· Армянск (для с. Пятихатка, Филатовка, Карпова Балка):+7 (978) 993-68-94; +7 (978) 945-71-56; +7 (978) 945-72-94.· ГУП РК "Крымгазсети": +7 (978) 918-44-13.· Армянск: +7 (978) 918-44-34.Кроме того, в Красноперекопске установлены телефоны для связи с экстренными службами. Телефоны работают даже при отсутствии мобильной связи и электричества. По ним можно дозвониться в следующие аварийные службы: 101 — пожарная охрана и спасатели;102 — полиция;103 — скорая медицинская помощь;112 — единая служба экстренной помощи.Адреса установленных телефонов:ул. Героев Перекопа, 1а; ул. Менделеева, 24;ул. Чапаева, 13; ул. Менделеева, 5;ул. Калинина, 2.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

красноперекопский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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