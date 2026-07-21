Центры содействия жителям Красноперекопского района – куда обращаться
В Красноперекопском районе Крыма открыли центры содействия жителям – адреса
15:25 21.07.2026 (обновлено: 15:35 21.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Красноперекопске предприняты меры по поддержке систем жизнеобеспечения его жителей. Ситуация с водой в городе, где зарядить мобильные телефоны и другие устройства, купить лекарства и снять наличные - о том, как помогают людям, рассказали в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма.
Центры содействия – специально организованные общедоступные пункты поддержки населения, где обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации и созданы условия для оперативного оказания помощи гражданам.
Адреса:
- —· с. Братское, ул. Ленина, 18 (администрация Братского сельского поселения);
- —· с. Воинка, ул. Ленина, 54 (администрация Воинского сельского поселения);
- —· с. Ильинка, ул. Гагарина,16 (администрация Ильинского сельского поселения);
- —· с. Ишунь, ул. Горького, 1 (администрация Ишунского сельского поселения);
- —· с. Красноармейское, ул. 50 лет Октября, 2 (администрация Красноармейского сельского поселения);
- —· с. Магазинка, ул. Бондаря, 1а (администрация Магазинского сельского поселения);
- —· с. Новопавловка, ул. Набережная, 3 (администрация Новопавловского сельского поселения);
- —· с. Орловское, ул. Кирова, 34 (администрация Орловского сельского поселения);
- —· с. Почетное, ул. Ленина, 37а (администрация Почетненского сельского поселения);
- —· с. Совхозное, пер. Новый, 4 (администрация Совхозненского сельского поселения);
- —· с. Филатовка, ул. Крымская, 18 (администрация Филатовского сельского поселения).
График работы: пн. – пт. с 08:00 до 12:00; сб., вс. – выходные дни.
- —· с. Вишневка, ул. Ленина, 58 (администрация Вишневского сельского поселения).
График работы: пн. – пт. с 11:00 до 15:00; сб., вс. – выходные дни.
Точки бесплатной зарядки электрических устройств
Зарядить телефон, пауэрбанк, портативную электростанцию и другие устройства можно в Центрах содействия (см. выше).
Водоснабжение
В случае длительного отсутствия водоснабжения заявку на подвоз воды можно подать лично главе своего сельского поселения (количество и контактный адрес).
Контактная информация администраций сельских поселений Красноперекопского района - по ссылке.
Газоснабжение
Списки на обеспечение сжиженным газом на безоплатной основе формируются администрациями сельских поселений с учетом очередности обеспечения (в первую очередь – социально незащищенные и льготные категории граждан) и передаются после согласования с администрациями муниципальных образований для развозки газа населению.
Норматив обеспечения сжиженным газом – 1 баллон на домовладение 1 раз в 2 месяца. Граждане, у которых имеется в запасе сжиженный газ, исключаются из текущих списков, однако могут получить газ в следующем периоде.
Для включения в списки на обеспечение сжиженным газом гражданину необходимо обратиться непосредственно в администрацию сельского поселения.
Данные документы также можно передать через администрацию сельского поселения – они будут переданы в филиал ГУП РК "Крымгазсети" вместе со списками.
Банкоматы с возможностью выдачи наличных
В Красноперекопске:
"Россия" – центральный офис, ул. Менделеева, 25 (во время работы генератора).
"Генбанк" – центральный офис, ул. Калинина, 2.
"Сбербанк России" – магазин "Яблоко", 1-й микрорайон, 25.
Банк ВТБ (ПАО):
- —центральный офис, ул. Менделеева, 48 (во время работы генератора);
- —магазин "Яблоко", 1-й микрорайон, 25;
- —магазин "Новая площадь", Таврическая улица, 12в.
На территории сельских поселений:
- —· с. Ишунь, ул. Октябрьская, 11б (на время работы генератора);
- —· с. Воинка, ул. Ленина, 4 (на время работы генератора);
- —· с. Братское, ул. Ленина, 16 (на время работы генератора);
- —· с. Ильинка, ул. Конституции, 4 (на время работы генератора);
- —· с. Совхозное, ул. Юбилейная,13а (на время работы генератора)
Аптеки, где доступна оплата за безналичный расчет во время отключения электроэнергии
- —· Аптечный пункт ГУП РК "Крым – Фармация":
- —с. Братское, ул. Ленина,18;
- —с. Ильинка, ул. Гагарина, 16.
- —· Аптека (ИП Ибрагимов Длявер Ибазерович), с. Воинка, ул. Ленина, 8/1.
- —· Аптека "Апрель", с. Воинка, ул. Ленина, 16в.
- —· Аптека "Эконом", с. Воинка, ул. Ленина, 16в.
- —· ООО "Аптечный склад "Крым", аптека "Апрель", с. Ишунь, ул. Ленина, 70.
Актуальное расписание движения общественного транспорта - по ссылке.
Телефоны дежурно-диспетчерских служб
· Горячая линия администрации Красноперекопского района:
+7(978)058-24-33; +7-36565-2-12-43
(пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, кроме выходных и праздничных дней).
· Единая дежурно-диспетчерская служба:
+7 (978) 914-21-12; +7-36565-3-12-94; +7-36565-2-04-00.
· ГУП РК "Вода Крыма:
+7 (978) 877-44-90 (МТС); +7 (979) 014-69-60 (Миранда); +7-36565-2-35-85 (аварийная служба).
· Красноперекопский филиал РЭС ГУП РК "Крымэнерго":
+7 (978) 954-40-96; +7 (978) 954-41-33; +7-36565-2-10-48.
· Армянск (для с. Пятихатка, Филатовка, Карпова Балка):
+7 (978) 993-68-94; +7 (978) 945-71-56; +7 (978) 945-72-94.
· ГУП РК "Крымгазсети": +7 (978) 918-44-13.
· Армянск: +7 (978) 918-44-34.
Кроме того, в Красноперекопске установлены телефоны для связи с экстренными службами.
Телефоны работают даже при отсутствии мобильной связи и электричества. По ним можно дозвониться в следующие аварийные службы:
101 — пожарная охрана и спасатели;
102 — полиция;
103 — скорая медицинская помощь;
112 — единая служба экстренной помощи.
Адреса установленных телефонов:
ул. Героев Перекопа, 1а;
ул. Менделеева, 24;
ул. Чапаева, 13;
ул. Менделеева, 5;
ул. Калинина, 2.
Телефоны работают даже при отсутствии мобильной связи и электричества. По ним можно дозвониться в следующие аварийные службы:
101 — пожарная охрана и спасатели;
102 — полиция;
103 — скорая медицинская помощь;
112 — единая служба экстренной помощи.
Адреса установленных телефонов:
ул. Героев Перекопа, 1а;
ул. Менделеева, 24;
ул. Чапаева, 13;
ул. Менделеева, 5;
ул. Калинина, 2.