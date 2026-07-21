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Зеленский уволил главкома ВСУ Сырского – депутат Рады

Зеленский уволил главкома ВСУ Сырского – депутат Рады - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Зеленский уволил главкома ВСУ Сырского – депутат Рады

Главком ВСУ Александр Сырский уволен с должности. Об этом со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T22:28

2026-07-21T22:28

2026-07-21T22:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Главком ВСУ Александр Сырский уволен с должности. Об этом со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* пишет РИА Новости.В Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе, Полтаве и ряде других городов начались акции протеста после того, как Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Михаила Федорова. Митингующие требуют вернуть Федорова и отправить в отставку главкома ВСУ. Зеленский также открыто признавал наличие конфликта между Федоровым и Сырским.18 июня СМИ заявляли, что глава киевского режима рассматривает возможность снятия Александра Сырского c поста главнокомандующего ВСУ на фоне протестов против отставки главы минобороны Михаила Федорова.На отставке Сырского настаивал ряд депутатов Верховной рады. В частности, нардеп Ярослав Железняк заявил, что нынешняя модель военного управления, которую применяет главком, "не соответствует характеру войны 2026 года". Он также отметил, что решения о базовом обеспечении бригад военной техникой согласовывались месяцами, при этом обеспечение получали только лояльные руководству ВСУ командиры. *Внесен в России в перечень террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коммерческий след: для чего Зеленский назначил Хмару главой минобороныПочему отставка главы Минобороны Украины может сыграть на руку РоссииУкраина на грани: в Киеве предрекли войну общества с властью из-за ТЦК

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, александр сырский, всу (вооруженные силы украины), минобороны украины, новости, владимир зеленский, в мире