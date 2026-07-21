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Зеленский уволил главкома ВСУ Сырского – депутат Рады - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Зеленский уволил главкома ВСУ Сырского – депутат Рады
Зеленский уволил главкома ВСУ Сырского – депутат Рады - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Зеленский уволил главкома ВСУ Сырского – депутат Рады
Главком ВСУ Александр Сырский уволен с должности. Об этом со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T22:28
2026-07-21T22:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Главком ВСУ Александр Сырский уволен с должности. Об этом со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* пишет РИА Новости.В Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе, Полтаве и ряде других городов начались акции протеста после того, как Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Михаила Федорова. Митингующие требуют вернуть Федорова и отправить в отставку главкома ВСУ. Зеленский также открыто признавал наличие конфликта между Федоровым и Сырским.18 июня СМИ заявляли, что глава киевского режима рассматривает возможность снятия Александра Сырского c поста главнокомандующего ВСУ на фоне протестов против отставки главы минобороны Михаила Федорова.На отставке Сырского настаивал ряд депутатов Верховной рады. В частности, нардеп Ярослав Железняк заявил, что нынешняя модель военного управления, которую применяет главком, "не соответствует характеру войны 2026 года". Он также отметил, что решения о базовом обеспечении бригад военной техникой согласовывались месяцами, при этом обеспечение получали только лояльные руководству ВСУ командиры. *Внесен в России в перечень террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Коммерческий след: для чего Зеленский назначил Хмару главой минобороныПочему отставка главы Минобороны Украины может сыграть на руку РоссииУкраина на грани: в Киеве предрекли войну общества с властью из-за ТЦК
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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украина, александр сырский, всу (вооруженные силы украины), минобороны украины, новости, владимир зеленский, в мире
Зеленский уволил главкома ВСУ Сырского – депутат Рады

Сырский уволен с должности главкома ВСУ – депутат Рады

22:28 21.07.2026 (обновлено: 22:58 21.07.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский и Александр Сырский
Владимир Зеленский и Александр Сырский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Главком ВСУ Александр Сырский уволен с должности. Об этом со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* пишет РИА Новости.

"(Владимир - ред.) Зеленский уволил Сырского", - утверждает депутат.

В Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе, Полтаве и ряде других городов начались акции протеста после того, как Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны Михаила Федорова. Митингующие требуют вернуть Федорова и отправить в отставку главкома ВСУ. Зеленский также открыто признавал наличие конфликта между Федоровым и Сырским.
18 июня СМИ заявляли, что глава киевского режима рассматривает возможность снятия Александра Сырского c поста главнокомандующего ВСУ на фоне протестов против отставки главы минобороны Михаила Федорова.
На отставке Сырского настаивал ряд депутатов Верховной рады. В частности, нардеп Ярослав Железняк заявил, что нынешняя модель военного управления, которую применяет главком, "не соответствует характеру войны 2026 года". Он также отметил, что решения о базовом обеспечении бригад военной техникой согласовывались месяцами, при этом обеспечение получали только лояльные руководству ВСУ командиры.
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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УкраинаАлександр СырскийВСУ (Вооруженные силы Украины)Минобороны УкраиныНовостиВладимир ЗеленскийВ мире
 
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