https://crimea.ria.ru/20260721/svyshe-200-bespilotnikov-sbity-nad-krymom-i-ryadom-regionov-rf-1157822724.html
Свыше 200 беспилотников сбиты над Крымом и рядом регионов РФ
Свыше 200 беспилотников сбиты над Крымом и рядом регионов РФ - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Свыше 200 беспилотников сбиты над Крымом и рядом регионов РФ
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей 209 украинских БПЛА. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T08:08
2026-07-21T08:08
2026-07-21T08:09
новости крыма
срочные новости крыма
крым
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/13/1156132496_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_95569fd296737ed35b775965c0e637e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл- РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей 209 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России."В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.В течение дня в понедельник средства российской ПВО ликвидировали 161 украинский беспилотник над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это неизбежно: к чему приведет жителей Украины эскалация Киевом конфликта с РоссиейБеспилотник врезался в многоквартирный дом во Владимире - жильцов эвакуируютНовости Крыма - что произошло ночью
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/13/1156132496_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6084cd61b3c6dd3026a1eec7dd48755a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, срочные новости крыма, крым, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, новости сво
Свыше 200 беспилотников сбиты над Крымом и рядом регионов РФ
Над территорией Крыма и других регионов России за ночь сбили свыше 200 беспилотников ВСУ
08:08 21.07.2026 (обновлено: 08:09 21.07.2026)