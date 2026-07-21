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Свыше 200 беспилотников сбиты над Крымом и рядом регионов РФ - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Свыше 200 беспилотников сбиты над Крымом и рядом регионов РФ
Свыше 200 беспилотников сбиты над Крымом и рядом регионов РФ - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Свыше 200 беспилотников сбиты над Крымом и рядом регионов РФ
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей 209 украинских БПЛА. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T08:08
2026-07-21T08:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл- РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей 209 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России."В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.В течение дня в понедельник средства российской ПВО ликвидировали 161 украинский беспилотник над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это неизбежно: к чему приведет жителей Украины эскалация Киевом конфликта с РоссиейБеспилотник врезался в многоквартирный дом во Владимире - жильцов эвакуируютНовости Крыма - что произошло ночью
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Свыше 200 беспилотников сбиты над Крымом и рядом регионов РФ

Над территорией Крыма и других регионов России за ночь сбили свыше 200 беспилотников ВСУ

08:08 21.07.2026 (обновлено: 08:09 21.07.2026)
 
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Пункт воздушного наблюдения отряда Русь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл- РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей 209 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
В течение дня в понедельник средства российской ПВО ликвидировали 161 украинский беспилотник над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России.
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