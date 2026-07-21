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Свыше 200 беспилотников сбиты над Крымом и рядом регионов РФ

Свыше 200 беспилотников сбиты над Крымом и рядом регионов РФ - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Свыше 200 беспилотников сбиты над Крымом и рядом регионов РФ

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей 209 украинских БПЛА. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T08:08

2026-07-21T08:08

2026-07-21T08:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл- РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей 209 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России."В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.В течение дня в понедельник средства российской ПВО ликвидировали 161 украинский беспилотник над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это неизбежно: к чему приведет жителей Украины эскалация Киевом конфликта с РоссиейБеспилотник врезался в многоквартирный дом во Владимире - жильцов эвакуируютНовости Крыма - что произошло ночью

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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