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Стрельба и бомбометание: в Севастополе громко
Стрельба и бомбометание: в Севастополе громко - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Стрельба и бомбометание: в Севастополе громко
В Севастополе военные до позднего вечера вторника будут тренироваться уничтожать диверсантов. Как информирует губернатор города Михаил Развожаев, громкие звуки... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T16:03
2026-07-21T16:03
2026-07-21T16:03
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армия и флот
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе военные до позднего вечера вторника будут тренироваться уничтожать диверсантов. Как информирует губернатор города Михаил Развожаев, громкие звуки слышны вдоль всего побережья.В частности, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, подчеркнул губернатор.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваКак обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, учения, армия и флот, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя
Стрельба и бомбометание: в Севастополе громко
В Севастополе во вторник флот до ночи тренируется уничтожать диверсантов – Развожаев