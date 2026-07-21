https://crimea.ria.ru/20260721/strelba-i-bombometanie-v-sevastopole-gromko-1157841945.html

Стрельба и бомбометание: в Севастополе громко

Стрельба и бомбометание: в Севастополе громко - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Стрельба и бомбометание: в Севастополе громко

В Севастополе военные до позднего вечера вторника будут тренироваться уничтожать диверсантов. Как информирует губернатор города Михаил Развожаев, громкие звуки... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T16:03

2026-07-21T16:03

2026-07-21T16:03

севастополь

учения

армия и флот

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

новости севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140268952_0:16:1212:698_1920x0_80_0_0_fe904755e7a9ddf5ee29e7756d3a4bcf.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе военные до позднего вечера вторника будут тренироваться уничтожать диверсантов. Как информирует губернатор города Михаил Развожаев, громкие звуки слышны вдоль всего побережья.В частности, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, подчеркнул губернатор.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваКак обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, учения, армия и флот, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя