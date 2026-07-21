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Стрельба и бомбометание: в Севастополе громко - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Стрельба и бомбометание: в Севастополе громко
Стрельба и бомбометание: в Севастополе громко - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Стрельба и бомбометание: в Севастополе громко
В Севастополе военные до позднего вечера вторника будут тренироваться уничтожать диверсантов. Как информирует губернатор города Михаил Развожаев, громкие звуки... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T16:03
2026-07-21T16:03
севастополь
учения
армия и флот
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе военные до позднего вечера вторника будут тренироваться уничтожать диверсантов. Как информирует губернатор города Михаил Развожаев, громкие звуки слышны вдоль всего побережья.В частности, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, подчеркнул губернатор.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваКак обеспечена безопасность Крыма – ответ АксеноваАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму
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РИА Новости Крым
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севастополь, учения, армия и флот, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя
Стрельба и бомбометание: в Севастополе громко

В Севастополе во вторник флот до ночи тренируется уничтожать диверсантов – Развожаев

16:03 21.07.2026
 
© Министерство обороны РФУчения флота. Архивное фото
Учения флота. Архивное фото
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе военные до позднего вечера вторника будут тренироваться уничтожать диверсантов. Как информирует губернатор города Михаил Развожаев, громкие звуки слышны вдоль всего побережья.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами", – предупредил Развожаев в своем канале в МАКС.
В частности, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, подчеркнул губернатор.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
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СевастопольУченияАрмия и флотМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Севастополя
 
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