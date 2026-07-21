https://crimea.ria.ru/20260721/solnechnyy-veter-i-novye-vzryvy-k-zemle-nesetsya-magnitnaya-burya-1157832096.html

Солнечный ветер и новые взрывы: к Земле несется магнитная буря

Солнечный ветер и новые взрывы: к Земле несется магнитная буря - РИА Новости Крым, 21.07.2026

Солнечный ветер и новые взрывы: к Земле несется магнитная буря

Магнитная буря может начаться на земле в ближайшие часы из-за роста скорости солнечного ветра. Об этом сообщили во вторник в Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 21.07.2026

2026-07-21T12:56

2026-07-21T12:56

2026-07-21T12:56

солнце

вспышки на солнце

лаборатория солнечной астрономии ики ран

новости

космос

земля

магнитные бури

метеозависимость

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Магнитная буря может начаться на земле в ближайшие часы из-за роста скорости солнечного ветра. Об этом сообщили во вторник в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.В этой связи, по прогнозу ученых, магнитная буря может начаться уже в ближайшие часы. Отмечается, что рост скорости солнечного ветра умеренный и нарастает в соответствии с прогнозом. При этом также активизировались солнечные вспышки.Накануне приход новой магнитной бури уровня G1 к Земле ученые прогнозировали на 22 июля. Этот прогноз, в соответствии с графиком на сайте Лаборатории, также остается актуальным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури: как пережить – совет экспертаКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеУченые нашли старейшие из известных галактик в космосе

космос

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2026

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солнце, вспышки на солнце, лаборатория солнечной астрономии ики ран, новости, космос, земля, магнитные бури, метеозависимость