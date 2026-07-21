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Солнечный ветер и новые взрывы: к Земле несется магнитная буря - РИА Новости Крым, 21.07.2026
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Солнечный ветер и новые взрывы: к Земле несется магнитная буря
Солнечный ветер и новые взрывы: к Земле несется магнитная буря - РИА Новости Крым, 21.07.2026
Солнечный ветер и новые взрывы: к Земле несется магнитная буря
Магнитная буря может начаться на земле в ближайшие часы из-за роста скорости солнечного ветра. Об этом сообщили во вторник в Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 21.07.2026
2026-07-21T12:56
2026-07-21T12:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Магнитная буря может начаться на земле в ближайшие часы из-за роста скорости солнечного ветра. Об этом сообщили во вторник в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.В этой связи, по прогнозу ученых, магнитная буря может начаться уже в ближайшие часы. Отмечается, что рост скорости солнечного ветра умеренный и нарастает в соответствии с прогнозом. При этом также активизировались солнечные вспышки.Накануне приход новой магнитной бури уровня G1 к Земле ученые прогнозировали на 22 июля. Этот прогноз, в соответствии с графиком на сайте Лаборатории, также остается актуальным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури: как пережить – совет экспертаКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеУченые нашли старейшие из известных галактик в космосе
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солнце, вспышки на солнце, лаборатория солнечной астрономии ики ран, новости, космос, земля, магнитные бури, метеозависимость
Солнечный ветер и новые взрывы: к Земле несется магнитная буря

Солнечный ветер может принести на Землю магнитную бурю – ученые

12:56 21.07.2026
 
© РИА Новости КрымМагнитная буря
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Магнитная буря может начаться на земле в ближайшие часы из-за роста скорости солнечного ветра. Об этом сообщили во вторник в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Быстрая плазма солнечного ветра при движении от Солнца к Земле, словно ковш экскаватора, сгребает перед собой межпланетное вещество и создает перед своим фронтом зону повышенной плотности", – сказано в сообщении.
В этой связи, по прогнозу ученых, магнитная буря может начаться уже в ближайшие часы. Отмечается, что рост скорости солнечного ветра умеренный и нарастает в соответствии с прогнозом. При этом также активизировались солнечные вспышки.
"За последние сутки после недельного перерыва произошло сразу три события M класса, но пока это рассматривается как единичный эпизод. Признаков системного возвращения активности не наблюдается", – считают в Лаборатории.
Накануне приход новой магнитной бури уровня G1 к Земле ученые прогнозировали на 22 июля. Этот прогноз, в соответствии с графиком на сайте Лаборатории, также остается актуальным.
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СолнцеВспышки на СолнцеЛаборатория солнечной астрономии ИКИ РАННовостикосмосЗемляМагнитные буриМетеозависимость
 
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